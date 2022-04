Siguldas novadā sāk ceļa seguma atjaunošanu pie Inčukalna un Allažiem

Siguldas novadā pie Inčukalna uz reģionālā autoceļa Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) un pie Allažiem uz vietējā autoceļa Sigulda-Allaži-Ausmas (V58) sākas remontdarbi divos posmos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Asfaltbetona segumu plānots atjaunot līdz jūnija vidum, ziņo valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi. Abos objektos būvdarbus veic SIA "Binders"; izmaksas Inčukalns–Ropaži–Ikšķile posmā ir nedaudz virs 713 tūkst. eiro (ar PVN), savukārt Sigulda-Allaži-Ausmas posmā – 959 tūkst. eiro (ar PVN), darbi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Remontdarbu laikā P10 posmā no Vidzemes šosejas līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Inčukalns-Kalējbūņas (V84) (0,33.-4,40. km) un V58 posmā no Stīveriem līdz Allažiem (4,70.-10,52. km) atkarībā no veicamajiem darbiem var tikt ieviests viens ar luksoforu regulēts posms. Braukšanas ātruma ierobežojums visā posmā – 70 km, darbu vietā – 50 km/h, paredzamais būvdarbu posma šķērsošanas laiks – ap 15 minūtēm.

Abos posmos uzlabos ūdens atvadi no ceļa, atjaunos pieturvietu platformas, veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, profila labošanu un ieklās jaunu asfaltbetona dilumkārtu. Inčukalnā gar P10 atjaunos ietvi.