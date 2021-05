'Smiltenes piens' nopelnījis 1,3 miljonus eiro

2020. gadā piena pārstrādes AS "Smiltenes piens" apgrozījusi 21,16 milj. eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 1,3 milj. eiro lielu peļņu, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa sniegtās informācijas.

2020.gadā uzņēmums izejvielās (piens, vājpiens, krējums) iepircis 37,8 tūkst. t, kas ir par 9% vairāk nekā 2019.gadā.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Smiltenes piens" norādījusi, ka tā pastāvīgi strādā pie savas piena zonas paplašināšanas, uzlabojot sadarbību ar esošajiem piena piegādātājiem un piesaistot jaunus, kā arī lai palielinātu sadarbību ar rūpnieciskajiem izejvielas piegādātājiem un industriālajiem produktu pircējiem. AS "Smiltenes piens" informē, ka uzņēmums strādā pie noieta tirgus paplašināšanas Latvijā, kā arī citās valstīs.

Sadarbības partneru meklējumos uzņēmums ERAF projekta ietvaros piedalījies arī starptautiskajā pārtikas nozares izstādē Gulfood 2020 Dubaijā. Jānorāda, ka no 2020.gada AS "Smiltenes piens" kopējā apgrozījuma 92,57% veidojis Latvijas tirgus, bet 5,50% - ieņēmumi no trešajām valstīm.

Šogad AS "Smiltenes piens" plāno palielināt apgrozījumu par 4%, kā arī palielināt apgrozījumu biezpiena desertu grupai, jaunajiem sieriem un skābpiena produktiem.

2020.gadā AS "Smiltenes piens" ar darba vietām nodrošinājusi140 strādājošos. VID administrētajos nodokļos uzņēmums pērn samaksājis 1,74 milj. eiro. Salīdzinot ar citiem piena pārstrādes nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, AS "Smiltenes piens" nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku bijušas augstākas, liecina "Lursoft" izziņas dati. Uzņēmums iedzīvotāju ienākuma nodoklī uz vienu darbinieku pagājušajā gadā samaksājis 2,37 tūkst. eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās 5,20 tūkst. eiro, kamēr vidēji piena pārstrādes nozarē tie bijuši attiecīgi 2,04 tūkst. eiro un 4,45 tūkst. eiro.