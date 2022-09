Sporta klubiem 'My Fitness' pērn bijis būtisks apgrozījuma kritums

Sporta klubu tīkls SIA "My Fitness" 2021. gadā apgrozījis 2,54 miljonus eiro, kas ir būtiski mazāk nekā 2020. gadā, kad uzņēmums apgrozīja 6,08 miljonus eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Šāds apgrozījuma samazinājums bija saistīts ar klubu slēgšanu uz 197 dienām Covid-19 infekcijas izplatības dēļ. Atvieglojot darbības nosacījumus, ar samazinātu kapacitāti uzņēmums bija spiests strādāt arī pēc klubu atvēršanas, kas būtiski ietekmēja SIA "My Fitness" apgrozījumu.

"Lursoft" "Multi" atskaites dati rāda, ka otro gadu pēc kārtas SIA "My Fitness" strādājis ar zaudējumiem, pērn tiem pieaugot līdz 1,73 miljoniem eiro. Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka valsts pabalsti bija proporcionāli mazi, salīdzinot ar zaudējumiem, kas radušies Covid-19 pandēmijas ietekmē.

SIA "My Fitness" šogad plāno atgriezt savu finanšu stabilitāti, noturēt un palielināt biedru skaidru, kā arī apgrozījumu un peļņu visos esošajos klubos.

2021. gada beigās SIA "My Fitness" bija 13 sporta klubi Rīgā un divi jauni klubi projekta plānošanas stadijā ar paredzamo atklāšanas laiku šogad. Pērn uzņēmumā bija nodarbināti 183 darbinieki. Iedzīvotāju ienākuma nodoklī uzņēmums 2021. gadā samaksājis 93,20 tūkstošus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 263,43 tūkstošus eiro.

SIA "My Fitness" kapitāldaļu turētājs ir igauņu "My Fitness" AS.