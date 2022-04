SPRK: AS 'Gaso' veikusi pietiekamus pasākumus sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) secinājusi, ka AS "Gaso" atbilst neatkarīga sistēmas operatora statusam. Visi veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai no vertikāli integrētā komersanta AS "Latvijas Gāze" 2021. gadā ir bijuši pietiekami.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šāds neatkarības prasību izvērtējums ir ikgadējs process, kas tiek veikts kopš "Gaso" atdalīšanas no AS "Latvijas Gāze" 2017. gadā, kas ir šobrīd sistēmas operatora vienīgais īpašnieks. Analizēti tiek vairāki aspekti, tostarp "Gaso" padomes un valdes locekļu neatkarība, "Gaso" spējas pieņemt lēmumus neatkarīgi, kā arī operatora darbības, kas attiecas uz vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem," skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, norādot, ka neatkarīgi no ikgadējā vērtējuma operatora darbība tiek uzraudzīta pastāvīgi.

Izvērtēšanas laikā SPRK secinājusi, ka "Gaso" padomes un valdes locekļi 2021. gadā nav iesaistījušies AS "Latvijas Gāze" struktūrās, kas tieši vai netieši ir atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, pārvadi, uzglabāšanu, sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību. "Gaso" padome un valdes locekļi var rīkoties neatkarīgi, tai tiek nodrošinātas tiesības pieņemt lēmums neatkarīgi no AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes sadales tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai.

"Gaso" ir noteikusi un īstenojusi arī pasākumus, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību sadales sistēmas lietotāju un tirgus dalībnieku apkalpošanas jautājumos. Līdz 2020. gada beigām "Gaso" un AS "Latvijas Gāze" kopīgi izmantoja vienotu klientu patēriņa un norēķinu sistēmu, sistēmas ietvaros nodrošinot vispārīgo neatkarības prasību izpildi un komerciālās informācijas aizsardzību. No 2021. gada sākuma sistēmas koplietošana ar AS "Latvijas Gāze" tika pilnībā pārtraukta, tādā veidā samazinot riskus, kas saistīti ar komerciālās informācijas aizsardzību.

AS "Latvijas Gāze" izmanto arī "Gaso" komunikāciju un serveru telpas, kā arī drošības sistēmas. Minēto telpu un sistēmu izmantošana saistīta ar AS "Latvijas Gāze" darbinieku fizisku atrašanos "Gaso" telpās. Lai nodrošinātu informācijas aizsardzību, koplietojot telpas, ir nodrošināta dalīta piekļuve. Ikgadējā IT audita atzinumā secināts, ka 2021. gadā "Gaso" nodrošinājusi komerciālās informācijas, kuru sistēmas operators ieguvis, pildot savus pienākumus, aizsardzību IT sistēmās.

"Gaso" ir reģistrēta Komercreģistrā 2017. gada 1. decembrī. "Gaso" vienīgais īpašnieks ir dabasgāzes tirgotājs AS "Latvijas Gāze", kā rezultātā "Gaso" ir vertikāli integrēta komersanta struktūra.

Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām "Gaso" katru gadu līdz 1. aprīlim jāiesniedz SPRK ziņojums par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK pēc ziņojuma izvērtēšanas sniedz atzinumu par neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē.