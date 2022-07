SPRK plāno veikt izmaiņas siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikā

Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju un cenu svārstības energoresursu tirgū, arvien biežāk siltumapgādes komersanti saskaras ar izaicinājumiem kurināmā tirgū. Lai komersanti spētu piegādāt kvalitatīvu siltumenerģijas pakalpojumu un izvairītos no būtiskām neatgūtām izmaksām, kas lietotājiem jāatmaksā nākotnē, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisija (SPRK) pilnveidojusi esošos regulatīvos mehānismus, pielāgojot tos jaunajiem tirgus apstākļiem.

"Pēc dabasgāzes tirgus liberalizācijas, 2017.gadā, ilgu periodu dabasgāzes cena bija salīdzinoši stabila, līdz ar to SPRK esošie regulatīvie mehānismi kurināmā cenu pārskatīšanai bija efektīvi. Tomēr situācija, it īpaši šogad, ir būtiski mainījusies. Jau pērn apkures sezonā bija vērojams straujš dabasgāzes cenas kāpums. Šobrīd esošie importa ierobežojumi no Krievijas un Baltkrievijas ietekmē gan Baltijas, gan Eiropas kurināmā resursu tirgu. Nenoteiktība kurināmā tirgos atstāj būtisku ietekmi uz siltumenerģijas pakalpojumu sniedzējiem. Tas pieprasa nepieciešamību pēc elastīgāka regulējuma ieviešanas," skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

Metodikas projektā iekļautas vairākas izmaiņas, kas attiecas uz ātrāku kurināmā cenu ietveršanu siltumenerģijas tarifos, standartizētu pieeju neparedzēto izmaksu/ieņēmumu atgūšanai, atvieglotu divdaļīga tarifa ieviešanu un veicinātu administratīvā sloga mazināšanu.

Paātrināta kurināmā cenu ietveršana tarifos

Šobrīd pieejami divi SPRK izstrādāti regulatīvie mehānismi – atļauja pašam noteikt tarifu un piemērošanas kārtība (tabula), kas nodrošina iespēju komersantam mainīt tarifu vērtību bez pilnas tarifu projekta izvērtēšanas. Saskaņā ar piemērošanas kārtību (tabula) tarifi mainās katru mēnesi atbilstoši noteiktajai kurināmā cenai.

SPRK metodikas projektā piedāvā paplašināt piemērošanas kārtības izmantošanu, ko varētu pielietot ne vien siltumenerģijas komersanti, kuri ražošanā izmanto dabasgāzi, bet arī tie, kuri ražo siltumenerģiju, izmantojot biomasu (šķelda, granulas) vai kombinēto kurināmo (dabasgāze un biomasa). Metodikas projektā atrunāti arī atsevišķi gadījumi, kur piemērošanas kārtība, līdzīgi kā līdz šim, būs pieejama arī tiem komersantiem, kuri siltumenerģiju iepērk. Grozījumi paredz arī to, ka komersantam būs iespēja noteikt tarifus, izmantojot abus regulatīvos mehānismus – atļauja un piemērošanas kārtība – vienlaikus.

Standartizēta pieeja neparedzēto ieņēmumu un izdevumu pārskatīšanai

Esošais regulējums paredz komersantam atgūt neparedzētās izmaksas kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu dēļ, bet neparedzēto izmaksu samazinājuma gadījumā – tie jāatgriež lietotājiem līdz ar pilnu tarifu izskatīšanu vai atsevišķos gadījumos, ja komersantam piešķirta attiecīga atļauja pašiem noteikt tarifu.

Ievērojot kurināmā tirgus tendences, SPRK ieskatā ir būtiski mazināt administratīvo slogu komersantiem, kā arī nodrošināt efektīvu neparedzēto izmaksu un ietaupījumu neuzkrāšanos. Līdz ar to SPRK piedāvā metodikas projektā standartizētu mehānisma ieviešanu ikgadējai neparedzēto ieņēmumu un izdevumu pārskatīšanai. Šajā gadījumā minēto ieņēmumu un izdevumu pārskatīšana ir salāgota ar jau esošo komersantu atskaišu iesniegšanas procesu. Plānots, ka šāds mehānisms būs pieejams komersantiem, kuriem nesen veikta pilna izmaksu izvērtēšana vai kuriem tiek apstiprināts jauns SPRK noteikts tarifs.

Atvieglots process divdaļīga tarifa ieviešanai

Divdaļīgu tarifu veido fiksēta maksa (par uzstādīto jaudu) un mainīga maksa (par siltumenerģijas patēriņu). Fiksētā maksa ir nemainīga visu gadu. Tas nozīmē, ka izmantojot divdaļīgu tarifu, lietotāji maksās mazāk apkures sezonā, kad visas enerģijas izmaksas tipiski ir lielākas. Šāda tarifu struktūra labāk atbilst komersanta reālajām izmaksām un ļauj izvairīties no aizņēmumiem apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Ievērojot ļoti augstās energoresursu cenas, izmaiņas paredz atvieglot divdaļīgā tarifa ieviešanu, proti, no lietotājiem nav jāsaņem atsevišķs saskaņojums.

Administratīvā sloga mazināšanas mehānismi

Metodikas projektā ir veikta virkne citu izmaiņu, piemēram, precizēta norma attiecībā uz pieļaujamo zudumu apjoma iekļaušanu tarifu aprēķinā vai, piemēram, noteikta skaidra netiešo izmaksu attiecināšana metode gadījumā, ja komersants papildus siltumenerģijas pakalpojumiem sniedz arī citus neregulētus pakalpojumus.

Ar konsultācijas dokumentu SPRK aicina iepazīties iestādes tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdz sniegt līdz š.g. 1.augstam.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.