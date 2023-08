SPRK: 'Sadales tīkla' tarifi izvērtēti īpaši rūpīgi, valstij jādomā par atbalsta mehānismu

Ņemot vērā iedzīvotāju publiski izskanējušās bažas par jaunajiem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izplatījusi paziņojumu, ka tarifi izvērtēti ar augstu rūpību, uz tiem attiecinot tikai pamatotās izmaksas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vērtēšanas gaitā izmaksas abiem operatoriem samazinātas kopumā par 176,1 miljonu eiro no sākotnēji operatoru iesniegtajiem tarifu projektiem.

"Likums uzliek par pienākumu SPRK noteikt ekonomiski pamatotus tarifus, lai sniegtu lietotājiem drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka ar tarifiem ir jāsedz pamatotās izmaksas, lai uzturētu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu infrastruktūru valstī. Regulatoram nav tiesību veikt sociālo funkciju," uzsver SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Vienlaikus viņa aicina politikas veidotājus plānot un ieviest iespējamus atbalsta instrumentus, kas pasargātu un atbalstītu tos iedzīvotājus, kuriem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izraisītais izmaksu pieauguma slogs ir pārlieku liels.

Ozola arī norāda, ka tarifu vērtēšanas gaitā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegtajiem tarifu projektiem, no AS "Sadales tīkls" tarifu projekta izmaksām izslēgti 118 miljoni eiro jeb 25%, savukārt AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projekta izmaksas samazinātas par 58,1 miljonu eiro jeb 38%.

Minētie izmaksu samazinājumi ietver gan Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumu pakalpojuma likumā ietverto pasākumu efektu, gan abu operatoru iesniegtajos tarifu projektos plānoto izmaksu pārskatīšanu, gan pārslodzes ieņēmumu attiecināšanu uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka sabiedrībā izskanējusi neapmierinātība ar jaunajiem tarifiem, turklāt ne tikai starp privātmāju īpašniekiem, kam sagaidāms lielākais izmaksu kāpums.

Rūgtums ir par to, ka, salīdzinot ar līdzšinējo tarifu, maksa par pārvades un elektrības pakalpojumu pieaugs vairākkārt. To apliecina arī "Delfi Bizness" veiktie aprēķini, balstoties uz reāliem lietotāju elektrības un pieslēguma jaudu piemēriem.

Elektrības pārvades un sadales tarifu pieaugums no 1. jūlija aprīļa beigās tika prognozēts vidēji par 32%. Prezentējot jaunos tarifus Saeimas deputātiem, "Sadales tīkls" iepriekš norādīja, ka 90% dzīvokļu īpašnieku vidējais elektrības rēķina pieaugums mēnesī būs 5-7 eiro.

Arī daudzi "Twitter" lietotāji, saņemot jaunos rēķinus, pauduši neapmierinātību.