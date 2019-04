'Stenders' veikaliem jauns koncepts; plāno stiprināt pozīcijas eksporta tirgos

Ceturtdien tirdzniecības centrā "Akropole" tika atvērts pirmais Latvijas zīmola "Stenders" jaunā koncepta veikals, kas, kā atklāšanas pasākumā teica "Stenders" vadītājs un valdes loceklis Jans Gans, izcels zīmola latviskās vērtības un vienlaikus palīdzēs stiprināt tā pozīcijas eksporta tirgos. Jauno konceptu plānots ieviest "Stendera" veikalos visā pasaulē, sarunā ar portālu "Delfi" atklāja Jans Gans.

Taujāts par šī gada mērķiem, uzņēmuma vadītājs norādīja, ka jaunā koncepta ieviešana ir tikai viens no tiem, jo teju katru mēnesi paredzēta arī kāda jauna produkta prezentācija.

Saskaņā ar Gana teikto 2018. gads ''jau bija labs finansēs'', proti, "Stenders" Latvijā pelnījis un sasniedzis 82% pieaugumu. Savukārt Ķīnā, kas šobrīd ir nozīmīgākais "Stendera" eksporta tirgus, pērn pieaugums bija lēšams 35% apmērā. ''Šogad vēlamies vēl vairāk,'' atklāja uzņēmuma vadītājs.

"Ķīna šobrīd ir nozīmīga mūsu biznesa daļa, tādēļ turpināsim to stiprināt. Taču mēs skatāmies arī uz citu Āzijas valstu un citiem tirgiem,'' pastāstīja Jans Gans, piebilstot, ka Ķīnā katru mēnesi tiek atvērts jauns veikals un šobrīd tur kopumā darbojas 135 "Stendera" franšīzes veikali, kā arī interneta veikals.

Šobrīd "Stenderam" ir vairāk nekā 200 veikalu Latvijā, Āzijā, Krievijā, Ungārijā, Portugālē un Gruzijā. Jans Gans gan uzsvēra, ka Latvija ir zīmola dzimtene un ''noteikti būs mūsu galvenais tirgus''.

Runājot par tendencēm globālajā kosmētikas tirgū, Jans Gans norādīja, ka tas turpina augt: "Un ar mums ir līdzīgi – mēs turpinām attīstīties, augt, attīstīt savu konceptu, jaunos produktus." Tā kā šobrīd visā pasaulē attīstās tirdzniecība tiešsaistē, saskaņā ar Gana teikto "šobrīd lielais jautājums ir, vai e–komercija ietekmē, vai neietekmē mazumtirdzniecību". Tā kā atbildes uz šo jautājumu vēl nav, viņaprāt, jāstrādā un jāattīsta abi virzieni.

Kosmētikas ražotājs "Stenders" dibināts 2001. gadā. Saskaņā ar "Lursoft" datu bāzē pieejamo informāciju, 2017. gadā uzņēmums apgrozīja 4 942 383 eiro, nopelnot 9570 eiro. "Stenders" pilnībā pieder Ķīnā reģistrētajai "Tianjin Meidaojiaye Commerce and Trade Co. Ltd.".