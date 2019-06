'Stockmann' apgrozījums pērn samazinājies, peļņa augusi

Universālveikala "Stockmann" pārvaldītāja SIA "Stockmann" apgrozījums 2018. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazinājies par 13,9% jeb 6,744 miljoniem eiro un bija 41,883 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem augusi - tā pērn bija 1,266 miljoni eiro, kas bija par 7,6% jeb 90 tūkstošiem eiro lielāka nekā 2017. gadā.

"Stockmann" gada pārskatā norāda, ka salīdzināmais apgrozījums no preču pārdošanas universālveikalā 2018. gadā pieauga par 0,4%. Taču kopējais neto apgrozījums samazinājies, jo Baltijas noliktavas procesi 2017. gada beigās tika pārcelti uz jaunu distribūcijas centru Somijā, kā arī tika ieviests koncesijas biznesa modelis.

SIA "Stockmann" ieņēmumi no preču pārdošanas bija 40,252 miljoni eiro, ieņēmumi no nomas pakalpojumiem - 1,066 miljoni eiro, ieņēmumi no autostāvvietas pakalpojumiem - 307 tūkstoši eiro, bet pārējie ieņēmumi bija 258 tūkstoši eiro.

2018. gadā uzņēmums nodarbināja vidēji 417 darbiniekus, kas bija par 13 mazāk nekā 2017. gadā. Savukārt uzņēmuma kopējie maksājumi valsts kopbudžetā pieauga un bija 6,587 miljoni eiro.

2019. gadā uz SIA "Stockmann" plāno strādāt ar peļņu, bet nesagaida strauju apgrozījuma pieaugumu.

SIA "Stockmann" dibināts 1998. gadā, tā pamatkapitāls ir 2 774 742 eiro, un tā vienīgais īpašnieks ir Somijā reģistrētais uzņēmums "Stockmann Oyj Abp".

2017. gadā SIA "Stockmann" apgrozījums bija 48,627 miljoni eiro, savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem un izmaksām no atliktā nodokļa saistību atlikumu izmaiņām bija 1,176 miljoni eiro. Tajā gadā uzņēmums nodarbināja 430 darbiniekus. Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā bija 6,475 miljoni eiro.