'Swedbank' piešķir aizdevumu kabeļu ražotājam 'Axon Cable' efektivitātes palielināšanai

"Swedbank" vienojas ar augsto tehnoloģiju uzņēmumu "Axon Cable" par finansējuma piešķiršanu ražošanas efektivitātes palielināšanai.

Uzņēmums ieguldīs vairāk nekā 350 tūkstošus eiro Daugavpilī esošās ražošanas ēkas pielāgošanai, kā arī teju pusmiljonu eiro jaunu ražošanas iekārtu iegādē. "Swedbank" finansējums šajos investīciju projekts teju sasniedz 700 tūkstošus eiro. Ražošanas ēkas pielāgošanas projektā garantiju 285 tūkstošu eiro apmērā sniegusi arī finanšu institūcija "Altum".

"Investīciju mērķis ir palielināt ražošanas jaudas pieaugošā pieprasījuma apstākļos. Mēs esam jau veikuši daļu ieguldījumu ražotnē pērn un turpinām investīciju programmu arī šogad. Šī iemesla dēļ esošās ražošanas telpas ir nepieciešams paplašināt. "Swedbank" un "Altum" atbalsts ir bijis atspaids šī projekta realizēšanai. Būsim gatavi ieguldīt nākošajos attīstības posmos," komentē "Axon Cable" vadītājs Jans Senkāns (Yann Sinquin).

"Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītāja Laura Menča vērtējumā, "Axon Cable" ir unikāls uzņēmums, liels darba devējs ne tikai Daugavpilī, bet visā Latgalē, kurš nodarbina vairāk nekā 600 darbinieku. "Tas ražo augstas pievienotās vērtības produkciju, ko izmanto ne tikai autobūves vai militārās tehnikas ražošanā, bet arī kosmosa tehnoloģijās. Sadarboties ar šādu uzņēmumu ir iedvesmojoši, jo mērogs kādā uzņēmums darbojas ir apbrīnojams," viņš teic, akcentējot arī ražotāja spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem Covid-19 ietekmē. Saskaroties ar atsevišķu nozaru krīzi pandēmijas laikā, "Axon Cable" spēja pārvirzīt savas produkcijas noietu jaunos tirgos, amortizējot pandēmijas nestos riskus".

"Altum" un "Swedbank" sadarbība šī investīciju projekta finansēšanā rezultējas ne tikai vēl viena augstas pievienotās vērtības uzņēmuma izaugsmē, bet arī sniedz ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā kopumā, savukārt atzīmē finanšu institūcijas "Altum" valdes locekle Inese Zīle

"Axon Cable" pieder Francijā reģistrētajam "Axon Cable SAS". Grupā ietilpst vairāk nekā 20 uzņēmumu, no kuriem 9, tostarp rūpnīca Daugavpilī, nodarbojas ar ražošanu. Uzņēmums galvenokārt izgatavo augsto tehnoloģiju elektriskos un elektroniskos kabeļus, vadus un to savienojumus. Vairāk nekā 95% saražotās produkcijas tiek eksportēta. Lielākoties produkcija tiek izmantota automobiļu un militārās tehnikas ražošanas nozarēs, aviācijā un kosmosa tehnoloģijās, kā arī robotikas un rūpnieciskā aprīkojuma nozarēs. "Axon Cable" grupa pērn strādājusi ar 150 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija tikai par 3% mazāk nekā 2019. gadā. "Axon Cable" spēja pārdošanas rādītājus kompensēt ar jauniem noieta tirgiem medicīnas industrijā ASV un Eiropā, kā arī ar lielāku pieprasījumu no elektronikas ražotājiem Eiropas valstīs.