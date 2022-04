Taksometru vadītāju reģistrā Latvijā reģistrēti 14 ukraiņi

Atvieglojot prasību par latviešu valodas zināšanām, Taksometru vadītāju reģistrā Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā desmit ukraiņi, informē SIA "Autotransporta direkcija".

Kopš 12. marta veiktas izmaiņas pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili, tai skaitā taksometru, jomā, sniedzot iespēju Ukrainas pilsoņiem reģistrēties Taksometru vadītāju reģistrā, neizvirzot prasību par valsts valodas zināšanām. Līdz šim Taksometru vadītāju reģistrā reģistrējušies 14 Ukrainas pilsoņi.

Laika posmā no 12. līdz 31. martam reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos pārvadāti 17,6 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju, kuri saskaņā ar valdības lēmumu pakalpojumu var izmantot bez maksas.

Saskaņā ar valdības lēmumu no šā gada 12. marta Ukrainas pilsoņi, kuri, bēgot no kara, ieradušies Latvijā, reģionālajā sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. No 12. līdz 31. martam reģionālo maršrutu autobusos brauca 7,1 tūkstotis ukraiņu, bet vilcienos – 10,5 tūkstoši. Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, reģionālajā sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. Atbrīvojums no braukšanas maksas neattiecas uz komerciālajiem reģionālajiem autobusu maršrutiem, kas kustības sarakstos atzīmēti ar lielo burtu "K". Savukārt atbrīvojumu no braukšanas maksas valstspilsētu pašvaldību sabiedriskajā transportā nosaka pašvaldības.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.