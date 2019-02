Tehnoloģiju uzņēmums 'Hansab' prezentē jaunu zīmola platformu

Inovatīvu tehnoloģiju risinājumu uzņēmums "Hansab" prezentējis jaunu zīmola platformu un iepazīstinājis ar uzņēmumu "Hansab IT Solutions", portālam "Delfi" pastāstīja uzņēmuma pārstāvji.

"Hansab IT Solutions" nodarbosies ar programmatūras risinājumu izstrādi. "Hansab" grupas uzņēmumi turpmāk fokusēsies uz pilna cikla risinājumu nodrošināšanu, kā arī to integrācijas pakalpojumus.

“Mūsu jaunā zīmola platforma iemieso "Hansab" nerimstošos centienus būt par labāko sadarbības partneri inovatīvo tehnoloģiju risinājumos. Redzu, ka tehnoloģiju risinājumu attīstības ziņā Baltijas valstis pamatoti var dēvēt par pionieri. Mūsu klienti, vadošie reģiona uzņēmumi, nebaidās veikt investīcijas tehnoloģijās, un tas ne tikai padara biznesa procesus efektīvākus, bet arī uzlabo dažādu produktu un pakalpojumu gala lietotāju ikdienas pieredzi. Lepojamies, ka Hansab ieviestie risinājumi savā nišā nereti ir pirmie Eiropā. Neatkarīgi no nozares – vai tā būtu mazumtirdzniecība, banku sektors, transporta pakalpojumi vai valsts pārvalde – kopā ar klientiem esam inovatīvu tehnoloģiju ledlauži,” uzsver uzņēmuma "Hansab" vadītājs Latvijā Deniss Rubens.

Kā "Hansab" populārākais pilna cikla tehnoloģiju risinājums minams satiksmes vadības automatizācijas pakalpojums "Smart Port", kas palīdz organizēt pirms muitošanas, reģistrācijas un joslu pārvaldību ostām ar vairākiem prāmju operatoriem.

Jaunizveidotais uzņēmums "Hansab IT Solutions" dibināts ar mērķi nodrošināt arvien augošo pieprasījumu pēc programmatūras pakalpojumiem Hansab grupas uzņēmumu vidū. Uzņēmums šobrīd nodarbina 9 cilvēkus, taču Hansab IT Solutions mērķis jau pārskatāmā laikā ir darbinieku skaitu palielināt līdz 20 cilvēkiem.

Uzņēmums "Hansab" dibināts 1991. gadā Igaunijā, un Latvijā darbojas no 1993.gada. Uzņēmuma visaptverošie risinājumi ietver konsultācijas, programmatūras izstrādi un integrāciju, tehnoloģisko risinājumu piemērošanu, uzstādīšanas un pēcpārdošanas servisa pakalpojumus, kā arī servisa pakalpojumu eksportu. "Hansab" grupu veido desmit uzņēmumi: "Hansab Group" OÜ, kas pārvalda "Hansab" AS (Igaunija), "Hansab" SIA (Latvija), "Hansab" UAB (Lietuva), "Hansab" OY (Somija), programmatūras izstrādes uzņēmuma "Ellore" OÜ (Igaunija) un "Moya" OÜ (Igaunija), kas piedāvā taras automātus un ar tiem saistītus pakalpojumus, kā arī nekustamā īpašuma uzņēmumi "Hansab Property" OÜ (Igaunija) un "Hansab Property" UAB (Lietuva). Šogad "Hansab Group" ietvaros dibināts arī programmatūras izstrādes uzņēmums "Hansab" IT Solutions. "Hansab" ir darbavieta vairāk nekā 300 cilvēkiem un 2017.gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 25,5 miljonus eiro.