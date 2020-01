'Tet' apgrozījums augstākais kopš 2008. gada – 226 miljoni eiro

2019. gadā "Tet" grupas apgrozījums audzis par 7%, sasniedzot 226,3 miljonus eiro jeb rekorda rādītāju kopš 2008. gada, kā arī sasniegts augstākais eksporta apgrozījums uzņēmuma vēsturē – 13% no kopējā apgrozījuma, liecina Tet grupas konsolidētie neauditētie dati, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību un korporatīvās daļas direktore Lāsma Trofimova.

2019. gadā "Tet" veicis 30 miljonu eiro investīcijas uzņēmuma attīstībā, valstij nodokļos nomaksāti 47,5 miljoni, kā arī 32,5 miljoni eiro izmaksāti 2018. gada dividendēs akcionāriem, tostarp Latvijas Republikai – 16,6 miljoni eiro. Eksporta apgrozījums pieaudzis par trešdaļu, pērn veidojot 13% no kopējā apgrozījuma, kas ir par trīs procentpunktiem vairāk nekā 2018. gadā. Eksporta izaugsme, kā skaidro uzņēmumā, balstīta datu centru pakalpojumu attīstībā, kā arī īstenojot optisko tīklu izbūvi Vācijā.

"2019. gads apstiprināja to, ka konkurējam ne tik daudz ar vietējiem, cik ar starptautiskajiem spēlētājiem. Tas tikai apliecināja "Tet" līdzšinējo pieeju – skatīties nākotnē, nevis tajā, kas notika vakar. Viennozīmīgi, redzamākais notikums 2019. gadā bija uzņēmuma nosaukuma maiņa, kas aizritējusi sekmīgi: vēl pirms maiņas jauno zīmolu atpazina 74% sabiedrības, savukārt 2019. gada vasarā jauno nosaukumu spēja nosaukt 99,9% aptaujāto iedzīvotāju. Šogad fokusā ir uzņēmuma digitālā transformācija, kas nozīmē uzņēmuma maiņu gan no pakalpojumu, gan iekšējo IT sistēmu un biznesa procesu, gan darba metožu viedokļa, lai uzlabotu klientu pieredzi, ievērojami paātrinātu klientu apkalpošanu un tālāk efektivizētu uzņēmuma darbību," skaidro "Tet" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Pērn uzņēmums saglabājis pamatpakalpojumu apgrozījuma līmeni un palielinājis eksporta un jauno biznesu pakalpojumu apgrozījumu. Datu pārraides apgrozījums pieaudzis par 5%, un 1% pieaugums vērojams arī konkurences piesātinātajā interneta un televīzijas pakalpojumu jomā, kas apliecina uzņēmuma spēju sabiedrībai piedāvāt mūsdienīgus un ērtus pakalpojumus jau nostabilizējušās jomās, kur ienāk arī arvien vairāk starptautisko spēlētāju.

Sasniedzot 12% kopējā tirgus daļu, apgrozījums dubultojies elektroenerģijas biznesā. Savukārt būvniecības biznesa ieņēmumi auguši par 36%, salīdzinot ar "Citrus Solutions" rādītājiem 2018. gadā. Tāpat apgrozījuma pieaugumu piedzīvojušas jaunās biznesa līnijas: reklāmas pakalpojumi, datoru apkalpošana, datu centri un tehnikas tirdzniecība.

Uzņēmumā norāda, ka mākoņpakalpojumu biznesa apgrozījums pieaudzis par vairāk nekā divām reizēm ar interesi gan no ārvalstu uzņēmumiem, tostarp Ukrainas un pārējām Baltijas valstīm, gan Latvijas uzņēmumiem: "Tas saistīts gan ar vispārējās izpratnes celšanos par nepieciešamību datus glabāt droši, gan barjeru mazināšanos datus uzglabāt pie kāda cita, nevis paša uzņēmuma telpās. Prognozējams, ka mākoņpakalpojumi komplektācijā ar IT un datu drošības pakalpojumu attīstību piedzīvos izaugsmi arī turpmāk, jo aizsardzība pret datu noplūšanas un sistēmu uzlaušanas incidentiem ar katru gadu kļūst arvien aktuālāka. Tādēļ arī šinī gadā tiek plānots paplašināt datu centru kapacitāti, un jau šobrīd klientu ērtībai un vienkāršākai pakalpojumu pārlūkošanai un pārvaldībai ieviesta jauna mākoņpakalpojumu platforma "TetCloud"," minēts uzņēmuma paziņojumā.

"2019. gadā darbību uzsāka "Tet" lielo datu ezers, kas ļauj vienkopus apkopot un glabāt lielus datu apjomus, un nākotnē kalpos kā pamats datu risinājumu izstrādei, piemēram, personalizētas klientu pieredzes veicināšanai, procesu automatizācijai un uzņēmuma darbības efektivitātes celšanai. Jau pērn tika ieviests personalizētas satura rekomendācijas algoritms "Shortcut" klientiem un izstrādāts rekomendāciju rīks tehnikas iegādei. Uzsākts darbs pie algoritma izstrādes, kas iekārtās attālināti noteiktu problēmas un tās arī novērstu vēl pirms klienti ar to saskārušies. Arī šogad tiks turpināts darbs pie mašīnmācīšanās risinājumu attīstības, īpašu vērību veltot tīkla kvalitātes algoritmiem, tādējādi proaktīvi novēršot iespējamās tehniskās problēmas un nodrošinot vēl labākus pakalpojumus klientiem," informē uzņēmumā.

Trofimova uzsver, ka 2019. gadā "Tet" turpināja klientu digitālās apkalpošanas kanālu attīstību, kā rezultātā jau 45% no klientu jautājumiem tiekot apkalpoti digitālās komunikāciju kanālos: čatbotā Anete, čatā ar operatoru un saziņā e-pastos.

"Čatbots Anete šobrīd pareizi atbild jau uz 81% jautājumu un pārvalda ap 1200 atbildēm uz vairāk kā astoņdesmit tūkstošiem jautājumu variantu – dažādiem frāžu un izteicienu veidiem, vārdu salikumiem un atslēgvārdiem. Turpinot tālāko attīstību klientu apkalpošanas un efektivitātes uzlabošanā, ir uzsākts darbs pie jauniem risinājumiem, kas balstīti "teksts uz balsi" un "balss uz tekstu" tehnoloģijās, ar ko pirmos klientus iepazīstināsim jau šī gada pirmajā pusē," skaidro Trofimova.

"Tet" grupā ir uzņēmumi "Tet", "Citrus Solutions", "T2T", "Data Experts", "Helio Media" un "Baltijas datoru akadēmija". "Tet pieder" 23% SIA "Latvijas Mobilais Telefons" daļu.

"Tet" pieder valstij AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā (51%) un Dānijā reģistrētā telekomunikāciju uzņēmuma "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%).