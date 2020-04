'The Global Hack' hakatonā trešo vietu iegūst latvietes vadīta komanda

No 9. līdz 12. aprīlim tiešsaistē norisinājās pasaules lielākais tiešsaistes hakatons, kurā kopumā piedalījās gandrīz 12 000 cilvēku no 100 pasaules valstīm. Trešo vietu un naudas balvu 15 000 eiro turpmākajai projekta attīstībai ieguva komanda "Material Mapper", kas pārstāvēja The Global Hack" hakatona vides sektoru, portālu "Delfi" informēja hakatona pārstāvji.

Hakatona dalībnieki izveidoja 507 komandas un izstrādāja inovatīvas un radošas idejas, kuras būtu ātri integrējamas un potenciāli varētu mazināt koronavīrusa radīto krīzes situāciju. Hakatons tika sadalīts astoņos dažādos tematiskajos sektoros. Kopumā 48 stundu ilgajā hakatonā tika piedāvātas 1032 idejas, lai atrisinātu ekonomikas, veselības aprūpes, vides un citu nozaru sarežģījumus.

Divu dienu laikā hakatona dalībniekiem bija jāveic 3 atskaites punkti, kuru laikā mentori novērtēja projektu progresu un noteica iespējamās ideju problēmsituācijas. Visus atskaites punktus pieveica 507 komandas no kurām tika izvēlētas 110 veiksmīgākās, kas savu veikumu prezentēja pusfinālā, savukārt 30 komandas turpināja cīņu finālā. Latviešu radošo spēku līdzorganizētajos ekonomikas un vides novirzienos piedalījās vairāk nekā 800 dalībnieku.

Apkopojot rezultātus, hakatona žūrija izvēlējās trīs veiksmīgākās idejas no visiem sektoriem, kuras sīvā konkurencē uzrādīja vislabāko rezultātu: Pirmo vietu un naudas balvu 15 000 eiro apmērā ieguva komanda "Suncrafter", kuri piedalījās hakatona vides sektorā un piedāvāja īpaši aprīkotu pārnēsājamu roku dezinfekcijas staciju kā higiēnas metodi, kas nodrošinātu holistisku risinājumu vīrusa ierobežošanai. Ideja paredz savienot UV lampas ar saules ģeneratoriem, ļaujot stacijām būt ilgtspējīgam risinājumam, kuru iespējams arī ērti pārvietot. Idejas autori uzsver, ka stacijas būtu iespējams izmantot arī citām nepieciešamībām.

Otro vietu un naudas balvu 10 000 eiro apmērā, kas palīdzēs turpmāk izstrādāt ideju, saņēma komanda "Act on Crisis", kas hakatonu pārstāvēja veselības aprūpes sektorā un izstrādāja projektu - tiešsaistes platformu, kas piedāvā kvalitatīvus psiholoģiskā atbalsta pakalpojumus, kas ir īpaši piemēroti un izstrādāti, lai atbilstu indivīdu kultūras īpatnībām un citām būtiskām iezīmēm.

Trešo vietu un naudas balvu 15 000 eiro turpmākajai projekta attīstībai ieguva komanda "Material Mapper", kas pārstāvēja hakatona vides sektoru. Komanda izstrādāja AI tirgus izpētes rīku, kas balstoties uz aptaujām un padziļinātajām klātienes intervijām, palīdz aprēķināt atkal izmantojamo būvgružu pieejamību, kas rodas Norvēģijas nekustamā īpašuma attīstītāju, pašvaldību, pārstrādes un celtniecības uzņēmumu darbības rezultātā. Komandu vadīja latviete Ieva Sibilla Strupule.

"The Global Hack" ekonomikas un vides novirzienus veidoja Latvijas radošie spēki ar "Swedbank" atbalstu. Izvērtējot visas sektora idejas, žūrija izvirzīja trīs veiksmīgākos projektus. Vides sektorā pirmo vietu ieguva komanda "Material Mapper", bet otro vietu - "Suncrafter". Trešo vietu un 5000 eiro idejas attīstībai ieguva komanda "BD Waste Recovery Platform", kas izstrādāja platformu, kas ar atkritumu pārstrādes palīdzību dod iespēju gūt papildus ienākumus tiem cilvēkiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā ir zaudējuši savu darbavietu.

Žūrijai izvērtējot ekonomikas sektoru, par daudzsološākajām idejām tika atzīti trīs sekojošie projekti: pirmo vietu un 10 000 eiro idejas attīstīšanai ieguva komanda "Vendito", kas piedāvāja e-komercijas platformu, kas īpaši piemērota dažādu mazo uzņēmēju biznesiem, lai tie spētu turpināt savu darbu arī Covid-19 krīzes laikā.

Otro vietu un 5000 eiro idejas izstrādei saņēma komanda "Crisis Budget", kas izstrādāja AI balstītu čata robotu, kas analizē krīzes palīdzības paketes uzņēmējiem un atlasa derīgos piedāvājumus, ņemot vērā uzņēmuma pārstāvēto industriju un citus nozīmīgus faktorus.

Trešo vietu un 5000 eiro projekta attīstībai ieguva komanda "EasySnap", kas izstrādāja platforma, kas papildina SNAP programmu un palīdz samazināt iespējamību, ka kāds konkrēts pārtikas paku saņēmējs saņems pārtikas produktus, kuri var būt bīstami viņa veselībai. Izveidotais rīks ir daudzpusīgs un spētu palīdzēt arī citos gadījumos un projektos.

Hakatona organizatoru "Accelerate Estonia", "Garage48" un Latvijas un citu valstu radošo spēku veidotā platforma apvienoja cilvēkus, kuri kopīgiem spēkiem izstrādāja projektus, kas palīdzētu cīnīties ar koronavīrusa pandēmiju un tā krīzes sekām. Hakatona ekonomikas un vides sektorus līdzorganizēja Latvijas radošie spēki un to atbalstīja "Swedbank", kas veiksmīgāko ekonomikas sektora ideju apbalvoja ar 5000 eiro, lai komandai palīdzētu attīstīt ideju arī turpmāk.