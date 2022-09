Tirdzniecības centrs 'Spice' saīsina darba laiku

Tirdzniecības centrs "Spice" no 12. septembra samazinājis darba laiku par vienu stundu, "Delfi Bizness" informēja "Spices" pārstāvji. Turpmāk tirdzniecības centrs būs pieejams apmeklētājiem no plkst.10 līdz 21.

Tirdzniecības centra administrācija norāda, ka izmaiņas darba laikā attiecas tikai uz tirdzniecības centru "Spice". Tirdzniecības centrs "Spice Home" saglabās ierasto darba laiku, proti, apmeklētājiem tas būs pieejams darba dienās un sestdienās no plkst.10 līdz 21, savukārt svētdienās no plkst.10 līdz 20. Tāpat savu darba laiku nemainīgu saglabās pārtikas veikals "Rimi Hypermarket", kas turpinās darbu katru dienu no plkst.8 līdz 23.

"Lēmumu mainīt tirdzniecības centra "Spice" darba laiku pamudināja gan nomnieku izrādītā iniciatīva, gan šā brīža energoresursu cenu kāpums. Elektroenerģijas taupībai uzmanību vērsām jau vasarā, kad samazinājām gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību, savukārt ziemā resursu taupības nolūkos plānots tirdzniecības centrā pēc nepieciešamības regulēt apgaismojumu, un vēlajās nakts stundās tiks būtiski samazināts eksterjera apgaismojums," informē tirdzniecības centru "Spice" un "Spice Home" vadītāja Iveta Priedīte.

Turpretim gāzes taupības nolūkos gada aukstajos mēnešos plānots par dažiem grādiem samazināt vidējo gaisa temperatūru, kā tirdzniecības centrā "Spice", tā arī "Spice Home". Tāpat šobrīd abos tirdzniecības centros tiek veikta gāzes katlu un to degļu nomaiņa, kas ļaus samazināt gāzes patēriņu par aptuveni 10%.