Top 100: Latvijas straujāk augošie uzņēmumi

Kopš 2017. gada vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu Latvijā palielinājies par 1,33%, sasniedzot 38,72 tūkstošus eiro. Latvijas uzņēmumu vidū atrodami arī izcilnieki, kuriem šajā laika periodā izdevies savu apgrozījumu kāpināt pat vairāk nekā trīsdesmit reižu. "Lursoft" apkopojis top 100 Latvijas straujāk augošos uzņēmumus, sarindojot tos pēc lielākā apgrozījuma pieauguma, attiecinot to pret 2017. gada rezultātiem.

100 straujāk augošie uzņēmumi kopš 2017. gada savu apgrozījumu palielinājuši teju sešas reizes, rādītājam pieaugot no 38,11 miljoniem eiro 2017. gadā līdz 220,77 miljoniem eiro pērn. Vairāk nekā pusei, t.i., 66 uzņēmumiem, apgrozījums pagājušajā gadā pārsniedzis vienu miljonu eiro, no tiem diviem apgrozījums bijis virs 10 miljonu eiro atzīmes. "Lursoft" veiktā datu atlase parāda, ka no 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem lielākais apgrozījums pērn bijis 2017. gada februārī reģistrētajai AS "Printful Latvia", kas īsā laika posmā kāpinājusi rādītāju līdz 23,13 miljoniem eiro.

Visstraujākais pieaugums – Rīgā reģistrētajiem

Top 100 straujāk augošo uzņēmumu vidū atrodami komersanti no visiem Latvijas reģioniem, taču visplašāk – ar 58 uzņēmumiem – sarakstā pārstāvēta Rīga. Tieši galvaspilsētā reģistrētie uzņēmumi izceļas ar visstraujāko apgrozījuma kāpumu, jo topā iekļuvušo 58 uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2017. gada kāpis par 520,66%, savukārt otrs straujākais pieaugums reģistrēts Zemgales uzņēmumiem, kuriem apskatītajā periodā izdevies palielināt apgrozījumu par 433,43%.

Tieši Rīgā arī reģistrēts uzņēmums, kuram kopš 2017. gada bijis visstraujākais apgrozījuma kāpums. 2011. gadā dibinātais automašīnu rezerves daļu tirgotājs SIA "Fixparts".

Vismazākā pārstāvniecība top 100 straujāk augošu uzņēmumu sarakstā ir Vidzemei, no kuras līdz top 100 sarakstam spējis uzkāpt tikai Madonas novadā reģistrētais SIA "Trast būve".



Avots: "Lursoft"

Visvairāk – no būvniecības un tirdzniecības sektoriem

100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušie uzņēmumi pārstāv plašu nozaru klāstu, taču to vidū divas nozares pārstāvētas daudzskaitlīgāk nekā pārējās – būvniecība un tirdzniecība. Tirdzniecības sektoru arī pārstāv Latvijas straujāk augošais uzņēmums – automobiļu rezerves daļu tirgotājs "Fixparts". Uzņēmuma apgrozījums kopš 2017. gada palielinājies vairāk nekā 33 reizes. 2011. gadā dibinātais "Fixparts" pērn apgrozījis 7,32 miljonus eiro un pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 368,14 tūkstošus eiro.

Rēķinot pēc apgrozījuma pieauguma pret 2017. gadu, redzams, ka tas visstraujākais bijis sarakstā pārstāvētajiem IT jomas uzņēmumiem. Top 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā šo nozari pārstāv septiņi uzņēmumi, un tie kopš 2017. gada kāpinājuši apgrozījumu par 669,67%. Minētie septiņi informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomas uzņēmumi 2019. gadā kopā apgrozījuši 29,35 miljonus eiro un ar darba vietām nodrošinājuši 356 darbiniekus, liecina "Lursoft" informācija. Gan apgrozījuma, gan arī peļņas, darbinieku skaita ziņā līderis to vidū ir "Printful Latvia", kas bijis 8. straujāk augošais uzņēmums Latvijā.

"Printful Latvia" kopš 2017. gada kāpinājis apgrozījumu par 770,16%, pērn rādītājam sasniedzot 23,13 miljonus eiro, savukārt tā peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 8,06 miljoni eiro. Pagājušajā gadā uzņēmums turpinājis attīstīt programmatūras risinājumu, ieviešot vairākas norēķinu valūtas, jaunas integrācijas ar dažādām e-komercijas platformām, kā arī padarot "Printful" pieejamu spāniski un japāņu valodā runājošam tirgum. Šogad "Printful Latvia" atvēris savu otro ražotni Latvijā, paziņojot, ka darbam tajā tiek meklēti vairāk nekā 100 darbinieki. Pirmā "Printful Latvia" ražotne tika atvērta 2017. gadā, nodarbinot tajā 30 cilvēkus.

Jānorāda, ka IT nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2017. gada palielinājies par 14,94%, pērn tam sasniedzot 2,32 miljardus eiro.

Puse no visiem nodarbina līdz 10 darbiniekiem

Apkopojot datus par top 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušajiem komersantiem, redzams, ka no tiem pusei darbinieku skaits pērn nepārsniedza 10, savukārt vēl 43 uzņēmumos strādājošo skaits robežojies no 11 līdz 50 cilvēkiem.

100 straujāk augošo uzņēmumu vidū septiņi ir ar peļņu, kas 2019. gadā pārsniegusi vienu miljonu eiro. Līderis, protams, jau iepriekšminētais "Printful Latvia", taču kopumā katrs no šiem septiņiem uzņēmumiem pārstāv citu nozari un tikpat atšķirīgs ir to vecums. Jaunākais to vidū ir 2017. gada sākumā reģistrētais "Printful Latvia", savukārt ar ilgāko pieredzi uzņēmējdarbībā – 1996. gadā reģistrētā AS "Siltumelektroprojekts".

Atskatoties uz "Siltumelektroprojekts" līdzšinējo darbību – pagājušais bijis pirmais gads, kad uzņēmuma apgrozījums pārsniedzis 10 miljonu eiro robežu, savukārt kopš 2017. gada rādītājs palielinājies par 534,62%. Savā gada pārskatā par 2019. gadu "Siltumelektroprojekts" norāda, ka apgrozījuma kāpumu sekmējusi virkne pasākumu ieņēmumu un pamatražošanas palielināšanai, kā arī uzsākts darbs jaunā reģionā. Jānorāda, ka "Siltumelektroprojekts" veic enerģētisko objektu projektēšanu ne tikai Latvijā, bet arī Somijā, Turcijā un Krievijā.

Straujāk augošo uzņēmumu sarakstā ne tikai jaunie uzņēmumi

Pakāpeniski pieaug straujāk augošo uzņēmumu sarakstos iekļuvušo uzņēmumu vidējais vecums. 2017. gadā top 100 straujāk augošo uzņēmumu vidējais vecums bija seši gadi, bet jaunākajā sarakstā esošie uzņēmumi ir vidēji deviņus gadus veci, savukārt desmitā daļa no visiem ir reģistrēti pirms 2000. gada, tā pierādot, ka arī uzņēmumi ar ilgāku darba pieredzi joprojām spēj uzrādīt gana ievērojamu izaugsmi un konkurēt ar nesen reģistrētiem uzņēmumiem.

Piemērs tam ir SIA ražošanas komercfirma "Titāns". Kopš 2017. gada komercfirmas apgrozījums pieaudzis par 335,50%, kā arī trīskāršojies darbinieku skaits. Būvniecības sektorā strādājošās SIA ražošanas komercfirma "Titāns" apgrozījums pagājušajā gadā audzis līdz 685,54 tūkstošiem eiro. Pēc "Lursoft" datiem, šogad uzņēmums arī uzvarējis trijos publisko iepirkumu konkursos – par graudu pieņemšanas un pirmapstrādes punkta jaunbūvi (500,46 tūkstošu eiro līgumcena) ZS "Kristāli", Rīgas Tehniskās koledžas laboratorijas 6. stāva gaiteņa remontu (66,20 tūkstošu eiro līgumcena) un arī bijis viens no diviem uzvarētājiem konkursā par Rīgas tehniskās koledžas laboratorijas korpusa 4. stāva mācību telpu remontu.

SIA ražošanas komercfirma "Titāns" ir vietējā kapitāla uzņēmums, taču apkopotā informācija rāda, ka straujāk augošo uzņēmumu vidū atrodamas arī vairākas firmas, kuru patiesie labuma guvēji ir ārvalstnieki. No 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem patiesie labuma guvēji no ārvalstīm reģistrēti 19 firmām. Visbiežāk šo uzņēmēju rindās sastopami igauņi, kā arī lietuvieši.

Viens no straujāk augošajiem uzņēmumiem, kura patieso labuma guvēju rindās ir igauņu uzņēmēji, ir SIA "Altero". Finanšu salīdzināšanas platformai reģistrēti vairāki dalībnieki, taču kā patiesie labuma guvēji reģistrēti Sandis Grīnfelds un igaunis Hans Luiks, kurš savu kontroli SIA "Altero" īsteno caur divu Igaunijā reģistrētu kompāniju kontroles ķēdi. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, uzņēmējs kā patiesā labuma guvējs reģistrēts kopskaitā septiņos Latvijas uzņēmumos.

Dati liecina, ka 80 no 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem ir ar 100% Latvijas pamatkapitālu.

Lai uzņēmums tiktu iekļauts top 100 Latvijas straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

Rentabilitātes koeficientam jābūt lielākam par 4;

Uzņēmumam jābūt pozitīvam pašu kapitālam;

Laika posmā no 2017.gada līdz 2019.gadam tas strādājis ar peļņu;

Uzņēmums ir PVN maksātājs;

Uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process;

Uzņēmumam ir aktīvas amatpersonas.

Avots: "Lursoft", dati apkopoti uz 07.10.2020.