Top 20 lielākie mežu īpašnieki. Ar Latvijas kapitālu vien retais uzņēmums

Gandrīz puse no 3 milj. ha meža pieder Latvijas valstij. 20 lielākajiem mežu īpašniekiem – juridiskām personām – kopā pieder meži vairāk nekā 300 tūkst. ha platībā, liecina “Lursoft” apkopotā informācija.

Astoņiem no tiem piederošo mežu platība pārsniedz 10 tūkst. ha, savukārt līderim SIA “Myrtillus” – pat 58,96 tūkst. ha meža. Liela daļa no sarakstā esošajiem uzņēmumiem saistīti ar atsevišķām ārvalstu kompānijām. Tā, piemēram, ceturtā daļa no visiem Top 20 uzņēmumiem saistīti ar zviedru kompāniju “Sodra”. Tai pieder ne tikai saraksta 1.vietā esošais SIA “Myrtillus”, bet arī SIA “Fragaria”, SIA “Zilupe mežs”, SIA “Sodra mežs” un SIA “Ruda”.

2018. gadā šie pieci uzņēmumi kopā apgrozīja 45,03 milj. eiro, 2019. gadā – 29,67 milj. eiro, aizpērn visu piecu uzņēmumu apgrozījumam samazinoties. Pārskatu par 2020. gadu neviens no sarakstā esošajiem “Sodra” grupas uzņēmumiem vēl nav iesniedzis. Jāteic gan, ka 2019. gadā kopējais Top 20 lielāko meža īpašnieku sarakstā esošo uzņēmumu apgrozījums, atšķirībā no “Sodra” grupas kompānijām, ir pieaudzis. 2018.gadā Top 20 uzņēmumi kopā apgrozīja 430,90 milj. eiro, bet 2019. gadā – 448 milj. eiro. Peļņa veidoja ceturto daļu no apgrozījuma. Jānorāda, ka lielāko daļu no Top 20 uzņēmumu kopējā apgrozījuma veidoja viens uzņēmums – AS “Latvijas valsts meži”. Aizpērn tā apgrozījuma īpatsvars Top 20 lielāko meža īpašnieku kopējā rādītājā sasniedza 83,73%.

Latvijas kapitāla uzņēmumi starp Top 20 lielākajiem mežu īpašniekiem ir mazākumā, liecina “Lursoft” apkopoti dati. Zviedrijā bāzētās “Sodra” grupas uzņēmumi ir pieci no TOP 20, bet blakus tiem atrodami vēl seši uzņēmumi, kuru pamatkapitālā ieguldījumus veikuši zviedru uzņēmēji. Top 20 sarakstā atrodami trīs uzņēmumi ar tiešajām investīcijām no Nīderlandes, kā arī pa vienam uzņēmumam, kuru īpašnieki ir no Luksemburgas un Dānijas.

Vien četri pašmāju uzņēmumi

Starp 20 lielākajiem mežu īpašniekiem atrodami vien četri uzņēmumi ar vietējo pamatkapitālu, tostarp, viens no tiem ir Rīgas pašvaldībai piederošais SIA “Rīgas meži”, bet astotajā pozīcijā ierindojies valsts kapitālsabiedrība AS “Latvijas valsts meži”.

Vienīgais sarakstā esošais privātā vietējā kapitāla uzņēmums, kas 100% apmērā pieder vienai personai, ir SIA “Stiga RM”, secināms pēc “Lursoft” apkopotajiem datiem. Augusta beigās SIA “Stiga RM” īpašumā bija mežs 6,05 tūkst. ha platībā, kas to lielāko meža īpašnieku sarakstā ierindo 14. vietā. Andrim Ramoliņam piederošais uzņēmums pagājušajā gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 23,92 milj. eiro, gadu noslēdzot ar 1,95 milj. eiro peļņu. Pusi no SIA “Stiga RM” kopējā apgrozījuma 2020.gadā veidojuši ieņēmumi no produkcijas pārdošanas Latvijā. Jānorāda, ka mežu apsaimniekošana un mežizstrāde ir tikai viens no SIA “Stiga RM” pamatdarbības virzieniem. Uzņēmums nodarbojas arī ar bērza saplākšņa ražošanu un pārdošanu, kā arī apaļkoku pārdošanu. Uzņēmums norāda, ka 2020.gadā pieauguši tā kopējie aktīvi, kas galvenokārt saistīts gan ar ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi ilggadīgiem stādījumiem, gan ar meža zemju platību pieaugumu.

Pēc īpašumā esošo mežu platību apjoma lielākais vietējā kapitāla uzņēmums ir SIA “Rīgas meži”, rāda “Lursoft” apkopotā informācija. Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā uzņēmuma īpašumā ir 45,80 tūkst. ha mežu, kas to lielāko mežu īpašnieku sarakstā starp daudzajām ārvalstu kapitāla kompānijām ierindo otrajā pozīcijā. 2020. gadā SIA “Rīgas meži” Mežsaimniecības daļa atjaunojusi mežu 320,28 ha platībā, kopumā iestādot nepilnu 1 miljonu priežu, egļu, bērzu, melnalkšņu un ozolu stādu. Lai sagatavotos nākošā pavasara koku stādīšanai, uzņēmums arī veicis augsnes sagatavošanu 463,63 ha platībā. Sākot ar 2020. gada otro pusgadu, uzņēmums arī veicis intensīvu pameža kopšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā kopumā 240 ha platībā.

“Lursoft” pieejamais gada pārskats rāda, ka pagājušajā gadā SIA “Rīgas meži” apgrozījums audzis par 8,26%, sasniedzot 18,21 milj. eiro. Lielāko daļu no uzņēmuma ieņēmumiem, t.i., 14,71 milj. eiro, veidojuši ieņēmumi no virsmu izsolēm un kokmateriālu pārdošanas. Pagājušajā gadā SIA “Rīgas meži” arī 2,38 milj. eiro apmērā saņēmis dotācijas.

Lielāko meža īpašnieku sarakstā pārstāvēti arī vietējā kapitāla uzņēmumi AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Latvijas Finieris Mežs”, kas, savukārt, pieder AS “Latvijas Finieris”. Mežkopības un mežizstrādes uzņēmums SIA “Latvijas Finieris Mežs” dibināts 2007. gadā, tā reģistrēto un apmaksāto pamatkapitālu veido 12,56 milj. eiro. Pagājušajā gadā, kā rāda “Lursoft” pieejamā informācija, sarucis gan SIA “Latvijas Finieris Mežs” apgrozījums, gan arī peļņa. Apgrozījums krities par trešdaļu, sarūkot līdz 645,86 tūkst. eiro, bet peļņa bijusi teju uz pusi mazāka nekā 2019. gadā. Tā aizvadītajā gadā nokritusies līdz 123,60 tūkst. eiro. Iesniegtajā gada pārskatā teikts, ka 2020. gadā īpašumu iegādē SIA “Latvijas Finieris Mežs” investējis 0,95 milj. eiro. Apmežojot lauksaimniecībā neizmantotās zemes un iegādājoties jaunus īpašumus, uzņēmuma īpašumā esošo meža zemju apjoms gada laikā pieaudzis par 314 ha. Meža īpašumu iegādi uzņēmums plānojis veikt arī turpmāk, ieguldot resursus to apsaimniekošanā. Iecerēts attīstīt SIA “Latvijas Finieris Mežs” infrastruktūru un palielināt esošo īpašumu vērtību.

Lielāko mežu īpašnieku TOP 20 sarakstā esošais lielākais pelnītājs visus gadus bijis AS “Latvijas valsts meži”, kuram piekrītošā meža platība šī gada augusta beigās veidoja 11,10 tūkst. ha. Kopumā AS “Latvijas valsts meži” pārvalda un apsaimnieko 1,62 milj. ha Latvijas Republikas zemes. Pērn uzņēmums apgrozīja 349,69 milj. eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 62,29 milj. eiro lielu peļņu. Lielāko daļu no uzņēmuma ieņēmumiem, t.i., vairāk nekā 320 milj. eiro veidoja ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas.

Darbinieku skaits – pārsvarā neliels

Jānorāda, ka AS “Latvijas valsts meži” starp lielākajiem mežu platību īpašniekiem ar darba vietām nodrošina visvairāk strādājošo. Pērn tie bija 1397 darbinieki. Otrs lielākais darba devējs ir SIA “Rīgas meži” (412 darbinieki), bet trešajā vietā ierindojās SIA “Stiga RM” (222 darbinieki). Jāpiebilst, ka šie uzņēmumi starp Top 20 lielākajiem mežu īpašniekiem pēdējos gados arī bijuši lielākie nodokļu maksātāji.

Top 20 sarakstā esošie ārvalstu kapitāla uzņēmumi pēdējos gados nodarbinājuši vien pāris strādājošos, to skaitam robežojoties līdz 4 darbiniekiem. Izņēmums to vidū ir vien SIA “Ingka Investments Management”, kurā pēdējos gados bija nodarbināti 30 darbinieki.

Pēdējos trīs gadus SIA “Ingka Investments Management” apgrozījums pārsniedzis 1 milj. eiro robežu, 2018.gadā tam pietuvojoties pat 2 milj. eiro atzīmei. Balstoties uz “Lursoft” Multi atskaites informāciju, līdz ar apgrozījuma kāpumu palielinājies arī darbinieku skaits uzņēmumā. Pagājušajā gadā nīderlandiešu kapitāla SIA “Ingka Investments Management” uzņēmums mežu atjaunošanā un apmežošanā ieguldījis vairāk nekā 750 tūkst. eiro. Mežu īpašumu iegādi un apsaimniekošanu uzņēmums plāno veikt arī turpmākajos gados.

Tiesa, SIA “Ingka Investments Management” tāpat kā SIA “Ingka Investments Latvia” un arī SIA “Silvestica Green Forest Latvia”, SIA “Jaunmežs” pagājušajā gadā strādājis ar zaudējumiem. Lielākie zaudējumi 2020.gadā reģistrēti SIA “Ingka Investments Latvia”, tiem sasniedzot 304,9 tūkst. eiro. Ar negatīvu rezultātu uzņēmums strādājis visus gadus kopš tā dibināšanas 2014.gadā. Zaudējumi skaidrojami ar uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju – īpašumu iegādi un to vērtības palielināšanu.