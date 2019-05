Top 20: noskaidroti Latgales lielākie nodokļu maksātāji pērn

Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētie uzņēmumi nodokļos valsts kopbudžetā samaksājuši 7,17 miljardus eiro, no kuriem 199,43 miljonus eiro – uzņēmumi, kas reģistrēti Latgalē. Salīdzinot, kā gada laikā mainījies nodokļu apjoms, kuru budžetā iemaksājuši uzņēmumi no Latgales, jāteic, ka to samaksāto nodokļu kopsumma palielinājusies par 25,37 miljoniem eiro jeb 14,6%, liecina "Lursoft" pētījums.

Latgales uzņēmumu pienesums pērn veidojis 2,78% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valsts kopbudžetā. Ja salīdzinām ar 2017. gadu, viena gada laikā Latgales uzņēmumu īpatsvars kopējos nodokļu ieņēmumos palielinājies par 0,11%. Raugoties, kuras nozares no Latgales uzņēmumiem devušas lielāko nodokļu pienesumu, priekšplānā izvirzījusies vairumtirdzniecība, kas VID administrētajos nodokļos 2018. gadā samaksājusi 26,28 miljonus eiro, kas ir par 11,61% vairāk nekā 2017. gadā.

Vēl straujāk augušas Latgalē reģistrēto vairumtirgotāju samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas gada laikā palielinājušās par 22,32%, pērn sasniedzot 3,07 miljonus eiro. Tajā pašā laikā nozares samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsumma gada laikā palielinājusies par 3,65%, pieaugot līdz 1,60 miljoniem eiro. Jānorāda, ka vairumtirdzniecība ir līderis arī pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku, kas pagājušajā gadā veidoja 16,28 tūkstošus eiro uz vienu strādājošo, kamēr otrajā vietā esošie Latgalē reģistrētie atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes uzņēmumi VID administrētajos nodokļos uz vienu darbinieku 2018. gadā samaksājuši 11,80 tūkstošus eiro.

"Lursoft" apkopotie dati liecina, ka par spīti tam, ka vairumtirdzniecība pagājušajā gadā Latgalē bijusi lielākais nodokļu maksātājs, pēc samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) apjoma nozare ierindojas vien 7. vietā, kamēr pirmajā vietā ir veselības aizsardzība. Pētījuma dati atklāj, ka šajā nozarē Latgalē reģistrēti 122 uzņēmumi, kas kopumā nodarbina 4 589 strādājošos, pērn VSAOI kopā samaksājot 15,15 miljonus eiro.

Lielākais nodokļu maksātājs starp vairumtirgotājiem arī pērn, gluži tāpat kā 2017. gadā, ir 1992. gadā reģistrētā SIA "Ingrid A". Gada laikā tirgotāja samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par 9,60%, tiem pagājušajā gadā sasniedzot 6,45 miljonus eiro. Atšķirībā no VSAOI, kas palielinājušās par 8,19%, uzņēmuma samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinājies no 109,42 tūkstošiem līdz 85,41 tūkstotim eiro, kas ir kritums par 21,94%. Darbinieku skaits 2018. gadā vairumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Ingrid A" saglabājies nemainīgs.

Starp visiem veselības nozares uzņēmumiem, tostarp arī lielākais uzņēmums Latgalē pēc samaksāto nodokļu kopsummas 2018. gadā, ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca". Medicīnas iestāde pagājušajā gadā VID administrētajos nodokļos samaksāja 8,86 miljonus eiro, kas ir par 35,29% vairāk nekā 2017 .gadā. Salīdzinot ar 2017. gadu, pērn augusi gan uzņēmuma samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsumma, gan arī VSAOI. Uzņēmums vēl nav iesniedzis savu jaunāko finanšu pārskatu, tāpēc nav iespējams uzzināt, vai arī 2018. gadā turpinājusies iepriekšējo gadu tendence ik gadu pieaugt uzņēmuma apgrozījumam, kas 2017. gadā sasniedza jau 22,99 miljonus eiro. Tiesa, tajā pašā laikā SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" gada rezultāts jau kopš 2011. gada ir zaudējumi, aizpērn tiem pēc nodokļu nomaksas veidojot 1,57 miljonus eiro.

Kamēr Latgales vairumtirdzniecības uzņēmumi pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu ierindojas tikai 15. vietā (45,47 tūkstoši eiro uz vienu uzņēmumu), teju deviņas reizes lielāku summu uz vienu uzņēmumu nodokļos pagājušajā gadā samaksājuši ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes sektorā strādājošie komersanti. "Lursoft" aprēķinājis, ka Latgalē reģistrētie šīs jomas uzņēmumi katrs VID administrētajos nodokļos 2018. gadā samaksājuši 406,47 tūkstošus eiro jeb par 5,94% vairāk nekā 2017 .gadā. Šajā nozarē Latgales reģionā reģistrēti 11 uzņēmumi, kuri kopā nodokļos pērn samaksājuši 4,47 miljonus eiro, no kuriem 1,79 miljoni eiro veido VSAOI, bet 710,21 tūkstoti eiro – samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Lielākais nodokļu maksātājs starp šīs nozares uzņēmumiem ir Daugavpils pilsētas domei piederošais SIA "Daugavpils ūdens", kas vēl nav iesniedzis savu pārskatu par 2018. gadu, taču 2017. gadā tas strādājis ar apgrozījuma un peļņas kritumu. Līdz ar finanšu rezultātu pasliktināšanos, 2017. gadā samazinājās arī uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms, savukārt pērn SIA "Daugavpils ūdens" VID administrētajos nodokļos samaksāja 2,24 miljonus eiro jeb par 7,44% vairāk nekā gadu iepriekš.

Lielākā daļa līderu – no Daugavpils

"Lursoft" dati rāda, ka Latgalē patlaban reģistrēti 14 714 uzņēmumi, no kuriem 4 052 jeb 27,54% no visiem reģiona uzņēmumiem – Daugavpilī. Jānorāda, ka šajā pilsētā arī koncentrējušies reģiona lielākie nodokļu maksātāji. No TOP 20 uzņēmumiem, kas pērn valsts kopbudžetā veikuši lielākos nodokļu maksājumus, 14 komersanti reģistrēti Daugavpilī. Tajā pašā laikā, aprēķinot, kurš no Latgales uzņēmumiem 2018. gadā samaksājis lielākos nodokļus, rēķinot uz vienu darbinieku, pirmajā vietā ierindojas Rēzeknē reģistrētā SIA "Vides enerģija", kas pērn apgrozījusi 1,63 miljonus eiro, VID administrētajos nodokļos samaksājot 306,08 tūkstošus eiro. Ņemot vērā, ka uzņēmumā pagājušajā gadā bijis tikai viens darbinieks, tas ierindojies arī pirmajā vietā reģionā pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu strādājošo, kamēr otrajā vietā ir Daugavpils uzņēmums SIA "Euro Energo Company" ar 28 strādājošajiem un 221,96 tūkstošu eiro lieliem nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku. Kopā minētais vairumtirdzniecības uzņēmums nodokļos pagājušajā gadā samaksājis 6,21 miljonus eiro, pēc samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoma uz vienu darbinieku uzņēmums ierindojas 442. vietā (1,32 tūkstoši eiro uz vienu strādājošo), bet pēc VSAOI uz vienu strādājošo 2018. gadā – 262. vietā (2,84 tūkstošie eiro uz vienu strādājošo).

Tikmēr lielākās VSAOI uz vienu darbinieku Latgalē 2018. gadā samaksājis metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražotājs SIA "Lia D" – 21,94 tūkstošus eiro. Jānorāda gan, ka uzņēmumam, balstoties uz tā iesniegto informāciju, pagājušajā gadā bijis tikai viens strādājošais. Savukārt otrs lielākais VSAOI maksātājs uz vienu darbinieku pērn bijis SIA "Cirmas bekons" (16,13 tūkstošu eiro lielas VSAOI uz vienu darbinieku 2018. gadā) no Ludzas novada. "Lursoft" pieejamie dati rāda, ka uzņēmumam patlaban izveidojies 28,52 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, bet pērn cūkkopības uzņēmums nodokļos samaksājis 189,61 tūkstoti eiro, kamēr tā apgrozījums bijis 138,8 tūkstoši eiro, bet zaudējumi pēc nodokļu nomaksas – 362,14 tūkstoši eiro. Līdz ar Āfrikas cūku mēra parādīšanos Latvijā un uzņēmuma reģionā, 2015. gadā tam nācās samazināt un 2016. gadā likvidēt darbību cūkkopības nozarē. Pēdējos gados SIA "Cirmas bekons" pievērsies tītaru un aitu audzēšanai, kā arī kaušanas pakalpojumiem, bet 2017. gada beigās atsāka sniegt pakalpojumus cūku audzēšanā. 2018. gadā uzņēmums turpināja sniegt cūku nobarošanas pakalpojumus, kā rezultātā, kā norāda SIA "Cirmas bekons", tam izdevies atdot naudas līdzekļus kreditoriem, kā arī veikt nodokļu samaksu pilnā apmērā.

Starp Latgales uzņēmumiem lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu uz vienu darbinieku 2018. gadā samaksājis lauksaimniecības zemes iegādes un iznomāšanas uzņēmums SIA "Augstkalnu druvas", kurā pērn nodarbināts viens darbinieks. Uzņēmuma kopējie samaksātie nodokļi sarukuši no 604,80 tūkstošiem eiro 2017. gadā līdz 189,83 tūkstošiem eiro pērn, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļu kopsummu veido 86,81 tūkstoti eiro.

Izpētot, kādas nozares pārstāv Latgales top 20 lielākie nodokļu maksātāji, redzams, ka no šiem komersantiem trīs saistīti ar vairumtirdzniecību, un tikpat liels skaits – ar veselības aizsardzību.