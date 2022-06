Trīs jūru iniciatīvas valstis Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījušas 1,96 miljardus eiro

Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki šobrīd ieguldījuši 11,39 miljardus eiro, liecina "Lursoft" apkoptā informācija. No tiem 1,96 miljardus eiro veido Trīs jūru iniciatīvā esošās valstis.

Trīs jūru iniciatīva dibināta 2016.gada 25. augustā, apvienojot tajā 12 Eiropas Savienības valstis, kas ģeogrāfiski novietotas starp Adrijas, Balto un Melno jūru, – Austriju, Bulgāriju, Čehiju, Horvātiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju un Ungāriju.

Lursoft dati rāda, ka šo valstu ieguldījums Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos kopš 2016.gada audzis par 82,13%. Visstraujāk šajā periodā palielinājies ieguldījumu apjoms no Čehijas, kamēr lielākais kritums reģistrēts Slovākijas ieguldījumos. Vienlaikus jānorāda, ka šajā periodā par 37% sarucis gan ieguldītāju skaits, gan arī to uzņēmumu skaits, kuru pamatkapitālos personas no Trīs jūru iniciatīvas valstīm veikušas ieguldījumus.

Lursoft dati atklāj, ka 2016.gada sākumā Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos čehi bija ieguldījuši 4,77 miljonus eiro, savukārt šobrīd ieguldījumu uzkrātā summa sasniegusi jau 37,87 miljonus eiro, kas ir teju astoņas reizes vairāk. Vienlaikus jānorāda, ka to uzņēmumu, kuru pamatkapitālos reģistrēti ieguldījumi no Čehijas, skaits nav audzis tik strauji – ja 2016. gadā tādi bija 69 uzņēmumi, tad šobrīd – 77, savukārt ieguldītāju skaits ir pat sarucis. Lielākais čehu kapitāla uzņēmums ir 2019.gadā dibinātais SIA "KKB Real Estate", kura pamatkapitālā "VIG Fund a.s." ieguldījis 18,60 miljonus eiro. Pērn nekustamo īpašumu aktīvu pārvaldītājs apgrozījis 4,08 miljonus eiro un nopelnījis 2,18 miljonus eiro.

Šobrīd 4159 uzņēmumos ieguldījumus veikušas 4212 personas no valstīm, kas apvienojušās Trīs jūru iniciatīvā. Visvairāk uzņēmumu Latvijā ir ar ieguldījumiem no tuvējām kaimiņvalstīm – Lietuvas (1915 uzņēmumi) un Igaunijas (1719). No abām kaimiņvalstīm arī nāk dalībnieki ar lielākajiem ieguldījumiem. Līderis šajā ziņā ir UAB "Bite Lietuva", kas telekomunikāciju uzņēmuma SIA "Bite Latvija" pamatkapitālā ieguldījis 99,08 miljonus eiro. SIA "Bite Latvija", savukārt, ir tiešais dalībnieks trīs uzņēmumos – SIA "Baltcom", SIA "Unistars" un SIA "TeleTower". Lietuviešu UAB "Bite Lietuva" vēl bez SIA "Bite Latvija" pieder arī SIA "All Media Latvia", kura pamatkapitālā ieguldīti 2,85 miljoni eiro.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā šobrīd reģistrēts otrs lielākais ieguldījums no Trīs jūru iniciatīvas sastāvā esošām valstīm, ir pirms diviem gadiem dibinātā SIA "Orkla Biscuit Production". Tās dalībnieks AS "Orkla Eesti" cepumu un vafeļu ražotnes pamatkapitālā ieguldījis 70 milj. EUR, lai radītu lielāko šāda veida ražotni Baltijā un Skandināvijā. Plānots, ka 20% SIA "Orkla Biscuit Production" saražotās produkcijas tiks pārdota Latvijā, savukārt 80% – eksportēti.

Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēti 993,95 miljonu eiro lieli ieguldījumi no Lietuvas, kas to pēc uzkrāto ieguldījumu apjoma starp visām valstīm ierindo otrajā vietā aiz Zviedrijas, savukārt igauņu uzkrājuma apjoms uzņēmumu pamatkapitālos sasniedzis 804,16 miljonus eiro.