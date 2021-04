Tuvākajos mēnešos lidojumu skaits no Rīgas varētu divkāršoties

Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, tad vasaras mēnešos lidojumus no Rīgas varētu atsākt vismaz četras ārvalstu aviokompānijas un no lidostas "Rīga" sasniedzamo galamērķu skaits varētu divkāršoties.

Covid-19 globālā pandēmija, kura vēl aizvien turpina plosīties teju visās pasaules valstīs, un tās apkarošanas vārdā ieviestie ierobežojumi gan pērn, gan šogad būtiski ietekmēja ceļošanas iespējas un ar nozari saistīto uzņēmumu peļņu. Piemēram, 2019. gada ziemas periodā no lidostas "Rīga" varēja sasniegt vairāk nekā septiņdesmit galamērķus, bet šonedēļ, kā liecina lidostas informācija, vien trīsdesmit septiņus.

Lidosta "Rīga" martā vēstīja, ka 2020. gads noslēgts ar 15,5 miljonu eiro lieliem zaudējumiem.

Taču epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, ārvalstu aviokompānijas, līdzīgi kā tas notika pagājušā gada vasaras mēnešos, plāno atsākt lidojumus no Rīgas. "Papildus jau pašlaik lidostā "Rīga" strādājošām deviņām aviokompānijām par plāniem uzsākt regulāros lidojumus vasaras sezonā no maija līdz oktobrim lidostu ir informējušas aviokompānijas — "Norwegian", "Pobeda", "Utair" un "Uzbekistan Airways," informēja lidostas sabiedrisko attiecību pārstāve Laura Kulakova piebilstot, ka šonedēļ ir pieejami reisi no "airBaltic", "Finnair", "Ryanair", "Wizzair", "LOT", "Belavia", "Lufthansa", "Turkish Airlines" un "Aeroflot".

Paredzams, ka vasaras periodā galamērķu skaits varētu strauji pieaugt un jūlijā no Rīgas būs iespējams aizlidot uz astoņdesmit deviņām vietām. "Tomēr jāuzsver, ka šādas ilgtermiņa prognozes pašreizējā situācijā var būt neprecīzas, jo tas, cik lielā mērā aviokompāniju plāni piepildīsies, būs atkarīgs no aktuālās pandēmijas situācijas un ierobežojumiem, kādi būs spēkā Latvijā un citviet pasaulē," skaidro L. Kulakova.