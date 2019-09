Uzcelts lielākais 'K Senukai' veikals Latvijā; investīcijas – 6 miljoni eiro

AS "Kesko Senukai Latvia" rudenī Rīgā atvērs Latvijā lielāko būvniecības, remonta, sadzīves un elektropreču lielveikalu "K Senukai", portālu "Delfi" informēja kompānijā.

Tas būšot jauna, atšķirīga koncepta veikals ar lielāko preču un pakalpojumu sortimentu, jauniem zīmoliem un inovācijām klientu servisa jomā, dižojas uzņēmumā. Veikala izveidē esot investēti seši miljoni eiro.

Latvijā lielākais "K Senukai" veikals atradīsies Rīgā jaunajā tirdzniecības centrā "Ozols", kas ir atvērts kopš vasaras vidus. Tajā jau darbojas pārtikas lielveikals "Rimi", aptieka, ātrās apkalpošanas restorāns "Hesburger" ar "Drive-in" auto kase un citiem veikaliem. Vairāk nekā 20 000 m2 plašajā "K Senukai" tirdzniecības zālē klientus apkalpos un konsultēs 200 cilvēku liela komanda.

"Mūsu mērķis ir klientiem nodrošināt pilnīgi jaunu iepirkšanās pieredzi tā sauktajā do it yourself (DIY) jeb dari pats veikalu segmentā Latvijā. To mēs arī paveiksim šoruden, atverot Latvijā lielāko "K Senukai" veikalu ar jaunu konceptu," sacījis "Kesko Senukai Latvia" ģenerāldirektora vietnieks Marius Šukauskas.

Tiek plānots, ka ieguldīto investīciju apjoms atmaksāsies četru līdz piecu gadu laikā, piebilda Šukauskas.

"Kesko Senukai Latvia" vada un attīsta "K Senukai" veikalus Latvijā ar konceptu "No padoma līdz risinājumam", piedāvājot klientiem ne tikai būvniecības, dārza, saimniecības un mājas labiekārtošanas preces, bet arī plašu pakalpojumu klāstu un profesionālas komandas konsultācijas. Latvijā darbojas desmit "K Senukai" veikali Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Liepājā, Cēsīs, Madonā, Rēzeknē un Daugavpilī.

Jau ziņots, ka būvniecības, remonta un sadzīves preču tirdzniecības centru "K Senukai" zīmola īpašniece "Kesko Senukai Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 90,623 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 64,3% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī guva peļņu 1,474 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

"Kesko Senukai Latvia" reģistrēta 1996.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 6,749 miljoni eiro. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Augustins Rakausks (Augustinas Rakauskas).

"Kesko" ir tirdzniecības uzņēmumu grupa ar 20 mazumtirdzniecības ķēdēm, piemēram, "K-rauta", "Rautia", "Byggmakker", "Konekesko", "Senukai", "Asko", "Sotka", "Citymarket", "Anttila", "Intersport". "Kesko" grupas uzņēmumi darbojas vairākās valstīs - Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā.

"Kesko Senukai Latvia" iekļauts "Kesko" grupā, kas Baltijas jūras reģionā aptver vairāk nekā 2000 vienota tīkla veikalu. "Kesko" koncernā ietilpst tādi uzņēmumi kā "Senuku prekybos centras", SIA "Konekesko Latvija", SIA "Daugavkrasts M", SIA "Kesko Real Estate Latvia", SIA "K Prof", SIA "K-rauta", SIA "Mežciems Real Estates", SIA "Polo LS", SIA "TP Real Estate", "Konekesko Oy", "VV-Auto Group Oy", "Konkekesko Lietuva UAB", "Konekesko Eesti AS", SIA "Baltic RED", UAB "Mokilizingas".