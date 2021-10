Uzlabosies maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku aizsardzība, paredz Maksātnespējas kontroles dienests

No 2022. gada 1. janvāra maksātnespējīgo uzņēmumu Maksātnespējas likumā noteiktos dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā nodos bez maksas. Veiktie grozījumi būs vērtīgs pienesums maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem savu tiesību aizsardzībai, informē Maksātnespējas kontroles dienests.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valstij ir pienākums saglabāt maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesību un interešu aizsardzību, piemēram, lai darbinieks, aizejot pensijā, saņemtu aprēķinu, kas atbilst viņa nostrādātajam darba stāžam. Šādi dokumenti var būt tikai maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā.

Līdz šim maksātnespējas procesa administratoram par dokumentu nodošanu glabāšanā valsts arhīvā bija jāmaksā, un ar lietu nodošanu arhīvā saistītie izdevumi varēja sasniegt ievērojamu summu, īpaši, ja uzņēmumā ir bijis nodarbināts liels darbinieku skaits. Parādnieka naudas līdzekļi ne vienmēr ir pietiekoši, lai pilnībā segtu visus maksātnespējas procesa izdevumus, kā rezultātā dokumenti tika nodoti nepilnīgi vai arī netika nodoti vispār.

Tieslietu ministrija un Maksātnespējas kontroles dienests aicina Maksātnespējas procesa administratorus turpmāk vēl aktīvāk pievērst uzmanību arhīvā nododamajiem dokumentiem.

Tāpat kā maksātnespējīgajam uzņēmumam, arī Latvijas Nacionālajam arhīvam šo dokumentu pieņemšana un glabāšana rada izmaksas, tādējādi bija nepieciešams valsts līmenī rast šo izmaksu finansēšanas avotu. Tā kā visi darba devēji, kuriem var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kā nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, tika rasts risinājums daļu no šiem līdzekļiem turpmāk katru gadu novirzīt Latvijas Nacionālajam arhīvam, lai nodrošinātu visu darbinieku aizsardzībai nepieciešamo dokumentu pieņemšanu bez maksas no maksātnespējas procesa administratoriem juridisko personu maksātnespējas procesos.