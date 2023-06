Vairākās Latvijas vietās no jūlija saruks siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus trim siltumapgādes komersantiem un vienam siltumenerģijas ražotājam. Siltumenerģijas tarifs jūlijā samazināsies Jēkabpilī, Mārupes, Skultes un Tīraines ciemā, kā arī Valmierā, "Delfi Bizness" informēja SPRK.

“Šobrīd pie zemajām resursu cenām siltumapgādes komersanti aktīvi turpina pārskatīt esošos kurināmā resursu piegādes līgumus, kā arī slēgt ilgtermiņa piegādes līgumus, nodrošinot stabilas un drošas piegādes gaidāmajai apkures sezonai. Ņemot vērā, ka lielākajai daļai siltumapgādes komersantu ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas, paredzam, ka šovasar daļai komersantu siltumenerģijas tarifi turpinās sarukt, īpaši tiem, kuriem noslēgti īstermiņa kurināmā piegādes līgumi vai līgumi par mainīgu kurināmā resursu cenu,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

“Jēkabpils siltuma” siltumenerģijas tarifs

Tarifs Jēkabpilī ar š.g. 1. jūliju samazināsies par 7,6%, un tas būs 91,38 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes cenas, gan šķeldas un skaidu cenas, un iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumam.

SPRK skaidro, ka dabasgāzes cenas izmaiņas saistītas ar cenas kritumu biržā. SIA “Jēkabpils siltums” tostarp ir pārskatījusi šķeldas un iepirktās siltumenerģijas piegādes līgumu nosacījumus un cenu. Savukārt skaidu izmaksu izmaiņas saistītas ar jaunu skaidu piegādes līguma noslēgšanu, publiskā konkursa rezultātā izvēloties zemāko cenas piedāvājumu.

“Mārupes komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas tarifs

Savukārt Mārupes novada Mārupes, Skultes un Tīraines ciemā siltumenerģijas tarifs no 1. julija būs 97,83 EUR/MWh līdzšinējo 191,83 EUR/MWh vietā. Tarifs samazinājies gandrīz uz pusi – 49%. Būtisks siltumenerģijas tarifa samazinājums saistīts ar jauna dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu.

“Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs

Ar š.g. 1.jūliju Valmierā siltumenerģijas tarifs būs par 0,4% zemāks, un tas būs 88,22 EUR/MWh. Tarifa samazinājums Vidzemes pilsētā saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 87,3%.

Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS “Valmieras piens”. No 1.j ūlija AS “Valmieras piens” par 2,3% samazināsies siltumenerģijas ražošanas tarifs, kura aprēķinu SPRK iepriekšējā nedēļā atzina par atbilstošu.

“Ludzas Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs

Ar š.g. 1.jūliju siltumenerģijas ražotājam SIA “Ludzas -Bio Enerģija” ražošanas tarifs samazināsies par 14,2%, un tas būs 59,50 EUR/MWh. Komersants siltumenerģijas ražošanā izmanto šķeldu, granulas un dīzeļdegvielu. Komersants noslēdzis jaunu dīzeļdegvielas piegādes līgumu, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu, kā arī pārskatījis šķeldas un granulu piegādes līgumu nosacījumus un cenu, ņemot vērā tirgū esošās resursu cenas. Līdz ar to visu minēto kurināmā veidu cenu samazinājums veido ražošanas tarifa samazinājumu.

Kā skaidro regulatorā, visiem minētajiem komersantiem ir piešķirta SPRK atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Ikreiz, kad mainās minētie ietekmējošie faktori, komersanti iesniedz tarifus SPRK izvērtēšanai. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.