Vairāki tirdzniecības centri pagarina darba laiku, liecina tirdzniecību centru publiskotā informācija.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Tostarp turpmāk no pulksten 10 līdz 21 strādās tirdzniecības centri "Domina Shopping", "Alfa", "Mols", "Rīga Plaza", "Spice'' un "Spice Home", kā arī no trešdienas, 13. maija, no pulksten 10 līdz 21 strādās iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole". Svētdienās "Spice Home" strādās no pulksten 10 līdz 20. Vienlaikus tirdzniecības centros vairāki veikali uz nenoteiktu laiku ir slēgti, savukārt daži tirgotāji darbību plāno atjaunot pamazām.

Savukārt katru dienu no pulksten 11 līdz pulksten 20 strādās tirdzniecības centri "Galleria Riga" un "Galerija centrs", bet no pulksten 11 līdz 19 strādās tirdzniecības centrs "Origo".

Vienlaikus tirdzniecības centra "Akropole" pārstāvji norādīja, ka, prognozējot klientu skaita pieaugumu, "Akropoles" administrācija tiešsaistes sistēmās sekos līdzi apmeklētāju skaitam, kas vienlaicīgi atrodas iepirkšanās centrā. Gadījumā, ja iepirkšanās un izklaides centrā būs vairāk apmeklētāju nekā nepieciešams, lai nodrošinātu drošu distanci, ieeja "Akropolē" tiks regulēta.

Tāpat "Akropoles" pārstāvji minēja, ka tirdzniecības centrā pie katras ieejas ir uzstādīti roku dezinfekcijas līdzekļi, kas regulāri tiek papildināti, katru dienu reizi stundā papildus standarta tīrīšanas prasībām tiek veikta pastiprināta saskares virsmu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem, turklāt "Akropoles" ventilācijas sistēmas ir pārslēgtas no cirkulācijas režīma uz svaiga gaisa režīmu.

"Domina Shopping" direktore Dina Bunce norādīja, ka "Domina Shopping" nav klasisks "brīvdienu tirdzniecības centrs" – cilvēki izteikti biežāk iegriežas darba dienās, tāpēc, atsākot strādāt brīvdienās, tirdzniecības centrā apmeklētāju plūsmai vajadzētu būt mērenai. Viņa norādīja, ka arī pagarinātais darba laiks palīdzēs izlīdzināt cilvēku pulcēšanos.

Kā uzsvēra Bunce, "Domina Shopping" turpinās nodrošināt visus preventīvos drošības pasākumus, kā arī turpinās telpu ventilāciju tikai ar svaiga gaisa pieplūdi. Veikalā norisināsies arī pastiprināta telpu uzkopšana, īpašu uzmanību pievēršot to vietu dezinfekcijai, kas tiek aizskartas ar rokām. Arī divu metru norādes, kā arī aizsargstikli nekur nepazudīs.

Pēc "Domina Shopping" vadītājas teiktā, papildus vēl pie visām ieejām "Domina Shopping" izvietos pamanāmas norādes par divu metru distances ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu. Regulāri tirdzniecības centra telpās atskaņos audio paziņojumus par drošības nosacījumu ievērošanu, kas aicina cilvēkus gan ievērot distanci, gan dezinficēt rokas, gan norēķināties iespēju robežās ar banku kartēm, gan lieki neuzkavēties veikalu telpās.

Jau ziņots, ka, pārskatot saistībā ar Covid-19 pandēmiju iepriekš noteiktos ierobežojumus, Ministru kabinets 7. maija ārkārtas sēdē lēma atcelt liegumu tirdzniecības centriem strādāt nedēļas nogalēs un svētku dienās. Līdz ar to no otrdienas tirdzniecības centri var strādāt arī nedēļas nogalēs un svētku dienās.

Iepriekš, 24. martā, valdība lēma papildināt rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tajā ietverot punktu, kas liedza tirdzniecības centriem strādāt brīvdienās un svētku dienās, tiesa izņēmumi bija pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas un veterinārās aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī ierobežojumi neattiecās uz būvniecības un dārzkopības preču veikaliem.

Vienlaikus joprojām spēkā saglabājas prasība visās tirdzniecības vietās nodrošināt papildus drošības pasākumus.

Tāpat ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par būtisku dažādu ierobežojumu atvieglošanu. Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija Latvijā ir kopš 13. marta.