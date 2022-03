Vasaras sezonā lidosta 'Rīga' piedāvās vairāk nekā simts tiešo lidojumu galamērķus

2022. gada vasaras sezonā, kas sāksies 27. martā līdz ar pāreju uz vasaras laiku, lidosta "Rīga" piedāvās savienojumus ar vairāk nekā 100 tiešo regulāro un čartera lidojumu galamērķiem, "Delfi Bizness" pavēstīja lidostā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 31. marta lidostā "Rīga" darbu uzsāks jauna aviokompānija – Nīderlandes zemo cenu lidsabiedrība "Transavia Airlines C.V.", kas trīs reizes nedēļā nodrošinās lidojumus maršrutā Rīga–Amsterdama.

Aviokompānijas vasaras sezonā piedāvās pasažieriem arī jaunus lidojumu maršrutus. Nacionālā aviokompānija "airBaltic" maijā uzsāks lidojumus no Rīgas uz Batumi Gruzijā, savukārt Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" savu galamērķu klāstu papildinās ar diviem jauniem maršrutiem: Rīga–Vekše (Växjö, Zviedrija) no 28. marta un Rīga–Ņūkāsla (Apvienotā Karaliste) no 1. aprīļa.

Pēc vairāk nekā divu gadu pārtraukuma "airBaltic" aprīļa beigās atsāks lidojumus uz Maltu, savukārt "Ryanair" lidojumu plānā atgriezīsies Spānijas pilsēta Žirona.

Plānotais kopējais lidojumu skaits, tuvojoties pavasarim, bet jo īpaši no nākamās nedēļas, kas būs pirmā pilnā vasaras sezonas nedēļa, stabili pieaug, – nākamnedēļ lidostā "Rīga" plānoti ap 940 lidojumiem, kas ir par ceturtdaļu vairāk nekā šonedēļ. Aprīļa beigās regulāro un čartera pasažieru reisu skaita prognozes jau pārsniedz tūkstoš lidojumus nedēļā.