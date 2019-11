Veikalu tīklam 'Citro' pievienojies vēl 51 zīmola veikals

Šonedēļ vietējo uzņēmumu apvienības "Latvian Retail Management" veikalu tīklam "Citro" pievienojies vēl 51 SIA "Gabriēla" veikals, tiem turpmāk strādājot zem jaunā zīmola, informēja uzņēmuma mārketinga speciāliste Liene Upīte.

Viņa norādīja, ka līdz ar "Gabriēla" veikalu tīkla pievienošanos "Citro" veikalu saimei - par 80% būs veikta apvienībā esošo veikalu zīmola maiņa uz jauno nosaukumu.

"Latvian Retail Management" valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers atzīmēja, ka pakāpeniski pāreja uz jauno "Citro" zīmolu patlaban notiek Kurzemes reģionā. Pirmie veikali atklāti Ventspilī un jūras piekrastē, savukārt šonedēļ tiks atklāti "Citro" veikali Talsos.

"Plānots, ka zīmola maiņas procesu līdz gada beigām noslēgsim ar "Citro" veikalu atklāšanu Latgales reģionā, kas plānota decembra pirmajā pusē, tādējādi svētkus sagaidīsim visi kopā ar vienotu zīmolu "Citro"," viņš atklāja.

Kelmers piebilda, ka piektdien, 22. novembrī, "Citro" zīmola veikali tiks atklāti Talsos. Visas dienas garumā "Citro" tirdzniecības vietās valdīs svētku sajūtas un tiks sarūpēti svētku pārsteigumi gan lieliem, gan maziem veikalu apmeklētājiem, viņš solīja.

Veikalu atklāšana Talsos notiks Andreja Pumpura ielā 1a, Celtnieku ielā 2, Dundagas ielā 21, Raiņa ielā 26 un Kārļa Mīlenbaha ielā 4.

Jau ziņots, ka, apvienojoties vietējiem mazumtirdzniecības veikalu tīklu uzņēmumiem ar nosaukumu "Latvian Retail Management", plānots attīstīt jaunu veikalu tīkla zīmolu "Citro" ar vairāk nekā 70 tirdzniecības vietām visā Latvijā.

"Latvian Retail Management" apvienojušies vietējā kapitāla mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkli AS "Diāna", SIA "Gabriēla", SIA "Lekon", kas iepriekš veidoja daļu no mazumtirdzniecības tīkla "top!" veikalu ķēdes.

Upīte norādīja, ka līdz šim apvienību veidojošo uzņēmumu mazumtirdzniecības vietas tika pārstāvētas ar zīmolu "top!", taču pakāpeniski veikali mainīs nosaukumu uz jauno zīmolu un no 2020. gada janvāra tiks pārstāvēti ar vienotu zīmolu "Citro". Vienlaikus līdz ar zīmola maiņu plānots attīstīt ciešāku sadarbību ar vietējiem ražotājiem un atbilstoši katra reģiona specifikai piedāvāt svaigu vietējo ražotāju produkciju.

Viņa arī skaidroja, ka jaunais koncepts ļaus uzņēmumiem operatīvāk pieņemt lēmumus un elastīgāk reaģēt uz pārmaiņu procesiem, plānojot operatīvo darbību un modernizējot tirdzniecības vietas, kā arī pielāgot sortimentu katra pārstāvētā reģiona tradīcijām un aktualitātēm.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Latvian Retail Management" reģistrēts 2018. gada decembrī, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro.

Kompānijas kapitāls vienādās daļās pieder "Gabriēla", "Lekon" un "Diāna", bet kompānijas patiesie labuma guvēji ir Aldis Anzenavs, Igors Lucijanovs, Andris Revizors, Edvīns Bergmanis un Ukrainas pilsonis Vasils Popandopulo (Vasyl Popandopulo).

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls. Ar preču zīmi "top!" Latvijā darbojas 203 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 85 "mini top!", kuri pieder 14 vietējiem uzņēmumiem - SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".