Viesnīcu asociācija: Viesnīcas būs gatavas viesu uzņemšanai

Līdz ar valdības lēmumu par 14 dienu pašizolācijas atcelšanu, ieceļojot Latvijā no Covid-19 vīrusa drošajām Eiropas valstīm, viesnīcas būs gatavas viesu uzņemšanai, pastāstīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pinnis.

Viņš norādīja, ka viesnīcas vērsies vaļā, līdz ko būs pieprasījums pēc tām. Drošības aspektam viesnīcas strādā pēc Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu apstiprinātām instrukcijām.

"Mūsu mērķis nav kaut ko pārkāpt no drošības. Tas, ko mēs gribam, ir parādīt tūristiem, ka šeit ir droša vieta, kur atbraukt, nepārspīlējot ar prasībām, bet tajā pašā laikā parūpējoties, ka nevienā brīdī viņš nav apdraudēts," skaidroja Pinnis.

Viņš pauda viedokli, ka pēc Covid-19 pandēmijas ceļotāju paradumi nemainīsies. "Ja cilvēkam patīk ceļot, viņš turpinās baudīt kultūru, ēdienus, vietu un darīt to nesteidzīgi, izvairoties no pūļiem. Es domāju, ka tieši tā pūļu neesamība ir viena no Latvijas priekšrocība, salīdzinot ar citām lielajām Eiropas valstīm," pauda Pinnis.

Kā ziņots, valdība nolēma, ka no 3. jūnija pēc ieceļošanas Latvijā no vairuma Eiropas valstu, kuru gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 15, vairs nebūs jādodas 14 dienu pašizolācijā.

Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) pašlaik publicētā jaunākā informācija ir par 29. maiju, kad minētais rādītājs zemāks par 15 bija Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Francijā, Somijā, Vācijā, Čehijā, Igaunijā, Austrijā, Bulgārijā, Lietuvā, Ungārijā, Norvēģijā, Šveicē, Kiprā, Grieķijā, Islandē, Slovākijā, Horvātijā, Slovēnijā un Lihtenšteinā.

Savukārt kumulatīvā Covid-19 saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju lielāka par 15 bija Zviedrijā, Lielbritānijā, Portugālē, Beļģijā, Maltā, Īrijā un Spānijā, attiecīgi, iebraucot Latvijā no šīm valstīm, joprojām būs jāievēro divu nedēļu pašizolācija.

Jau iepriekš bija noteikts, ka pašizolācija nav jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši citas valstis, izņemot Latviju, Lietuvu vai Igauniju.

Tāpat vēstīts, ka patlaban visiem ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija.

Iepriekš ārlietu ministrs Edgars Rinkēviča (JV) pauda, ka līdz 15. jūnijam lielākā daļa Eiropas varētu kļūt "ceļot brīva" - tās ietvaros varētu būt iespējams brīvi pārvietoties, vairs neprasot ievērot 14 dienu pašizolācijas prasību pēc robežu šķērsošanas.

Jūnija vidū Eiropas Savienība arī kopīgi lems par robežu atvēršanu vai neatvēršanu trešajām valstīm, bet līdz tam ceļojumu attiecībās ar šīm valstīm ministrs izmaiņas neprognozē.