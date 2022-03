Akcīzes nodokļa samazinājums degvielai cenu ietekmēs minimāli, uzskata Šteinbuka

Akcīzes nodokļa samazinājums degvielai dārgi izmaksās budžetam, bet degvielas cenas kritums būs neliels, piektdien intervijā Latvijas Radio sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka.

"Mūsuprāt, [akcīzes nodokļa samazināšana degvielai] ir diezgan dārgs pasākums. Tas dārgi izmaksās budžetam, bet tajā pašā laikā cenu elastība jeb cenu atbilde uz nodokļa samazinājumu nebūs liela. Par to liecina pasaules prakse," teica Šteinbuka.

Viņa arī piebilda, ka automašīnas pamatā izmanto ļoti turīgi vai vidēji turīgi cilvēki, tādējādi, lai atbalstītu mazāk turīgos iedzīvotājus, labāk būtu atbalstu novirzīt sabiedriskā transporta cenu mazināšanai.

Tāpat Šteinbuka uzsvēra, ka ar nodokļu un nodokļu likmju izmaiņām ir jārīkojas ļoti piesardzīgi. "Neaizmirsīsim, ka mūsu budžets principā veidojas no nodokļiem. Var jau visus nodokļus atcelt, ber no kurienes tad mēs ņemsim naudu? Nevar jau visu naudu aizņemties. (..) Līdz ar to ar nodokļiem un nodokļu likmēm ir jārīkojas ļoti piesardzīgi," sacīja padomes priekšsēdētāja.

Šteinbuka arī atzīmēja, ka Latvijā apmēram piektā daļa iedzīvotāju dzīvo uz nabadzības sliekšņa, taču straujais energoresursu cenu kāpums atspoguļosies arī citās cenās, tostarp it īpaši pārtikas cenās, tādējādi mazinot iedzīvotāju pirktspēju, kas savukārt sekmēs maznodrošināto iedzīvotāju īpatsvara kāpumu.

"Ņemot vērā, ka ne visi var ar pašu spēkiem pārdzīvot cenu pieaugumu, īpaši maznodrošinātajiem būs nepieciešams atbalsts. Mēs aicinām ļoti uzmanīgi rīkoties ar valsts budžeta līdzekļiem, tas nozīmē, ka tos iedzīvotājus, kuri ar pašu spēkiem var izdzīvot augstas inflācijas apstākļos, varbūt nevajag atbalstīt, bet noteikti vajag atbalstīt maznodrošinātos," sacīja Šteinbuka.

"Valdībai būs uzmanīgi jāseko līdzi, lai atbalsts būtu ļoti mērķēts, lai atbalstu saņemtu tie, kuriem tas ir vitāli nepieciešams," uzsvēra Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.

Jau ziņots, ka Saeima nolēma neiekļaut ceturtdienas, 10.marta, sēdes darba kārtībā divus likumprojektus, kuros Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti kopā ar kolēģiem opozīcijā rosina samazināt akcīzes nodokli degvielai.

Sēdes darbā neiekļautos grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" un "Par atbilstības novērtēšanu" Saeima ierasti skata sēdē pēc nedēļas, tomēr par nākamās nedēļas sēdes darba kārtību vēl tiks lemts atsevišķi.

Vienlaikus finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) aģentūrai LETA pauda, ka neatbalsta degvielas cenu kāpuma bremzēšanu ar nodokļu samazināšanu. "Karš Ukrainai maksā cilvēku dzīvības, savukārt mums Latvijā tas izmaksās naudā, un sagādās Latvijas un arī visas Eiropas iedzīvotājiem vēl daudz neērtību. Degvielas cenas pieaugums pretstatā cilvēku dzīvībai un drošībai ir salīdzinoši maza neērtība," norāda Reirs.

Viņš arī aicināja saprast, ka valsts nevarēs kompensēt visas izmaksas. Ministrs uzskata, ka iedzīvotāju ieradumi mainīsies, un "cilvēki izskatīs makam un videi draudzīgākus mobilitātes veidus".