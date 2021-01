Algu subsīdijām un dīkstāves pabalstiem izmaksāti 10,5 miljoni eiro, sākušās izmaksas apgrozāmajiem līdzekļiem

Uzņēmēji turpina aktīvi pieteikties gan dīkstāves pabalstiem, gan atbalstam subsidētajām darbavietām, nupat sākušās izmaksas arī apgrozāmajiem līdzekļiem, preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Uzsākoties pandēmijas otrajam vilnim, valdība pieņēma lēmumus par ierobežojumiem vai citu uzņēmēju darbības apturēšanu, vienlaicīgi pieņemot lēmumus par atbalsta pasākumiem. 9. novembrī stājās spēkā pirmie ierobežojumi, un Ekonomikas ministrija jau ziņoja par atbalsta pasākumu struktūru 5. un 6. novembrī, sacīja Reirs.

Kopš tā laika ieviesta jauna, uzlabota atbalsta sistēma, ieviešot dīkstāves pabalstus, subsidētās darba vietas un atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem.

Kādas ir atšķirības no pavasara? Atbalsts subsidētām darbavietām un dīkstāves pabalstam nepieciešams tikai uzņēmuma iesniegums, un VID, kurš izmaksā, nevērtē uzņēmuma darbību un citus faktorus, šis atbalsts ir strādājošiem. Cita lieta, ja uzņēmums grib apgrozāmo līdzekļu atbalstu, jo tad VID izvērtē to, kas nepieciešams, jo Eiropas Savienībā ir vienota atbalsta sistēma un uzņēmumam jāatbilst konkrētiem nosacījumiem – tādi ir regulas nosacījumi, skaidro Reirs.

Tāpat nevienu brīdi nav apstājies "Altum" atbalsts, iespēja lūgt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pagarināt nodokļu nomaksas, kā arī nav apstājusies pabalstu izmaksa no VSAA.

Esošais atbalsts, kas tiek izmaksāts ar "Altum" starpniecību, ir dalīts atbalsts, kur piedalās arī komercbankas ar savu finansējumu. Kopējais ieguldījums ir 749 miljoni eiro, un galvenie virzieni, kuros tas ir piešķirts, ir pakalpojumi, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports, būvniecība.

Vēl viens atbalsta nodokļu nomaksas pagarinājumi: šajā laikā pieņemti 19 529 lēmumi par kopējo apjomu 310 miljoni eiro.

Slimības pabalsti piešķirti 11 400 cilvēkiem.

No aprīļa līdz novembrim slimības pabalstos izmaksāti teju 5 miljoni eiro, tajā skaitā, 2,8 miljoni eiro no 2. līdz 10. dienai – tā ir izmaksu pozīcija, ko valsts pārņēma no uzņēmējiem, ja darbiniekam noteiktā diagnoze ir Covid-19.

No 30. novembra izmaksāti bezdarbnieku palīdzības pabalsti 6000 cilvēkiem teju miljons eiro apmērā.

42 personām izmaksāts jauno speciālistu pabalsts, bet 334 personām izmaksāts slimības palīdzības pabalsts.

4804 personām izmaksātas piemaksas jeb dīkstāves pabalsti par apgādībā esošu bērnu.

Pieteikšanās dīkstāves un subsidēto darbavietu atbalstam bija iespējama no 1. decembra, par novembri, un kopumā saņemts 14 481 dīkstāves pabalsta pieteikums un subsīdiju iesniegums. Kopā izmaksāti 10,5 miljoni eiro apmērā.

No tiem 5800 iesniegumos uzņēmumi lūguši izmaksāt dīkstāves pabalstu 23,6 tūkstošiem darbinieku, 6,7 miljonu eiro apmērā.

Algu subsīdijas izmaksātas 11 000 darbiniekiem 2,5 miljonu eiro apmērā.

Šie darbinieki, kas ir dīkstāves pabalstu saņēmēji, būtu potenciālie bezdarbnieki, papildinātu bezdarba rindas, taču ceram, ka tad kad beigsies ierobežojumi, viņi varēs atgriezties savās darba vietās, pauda Reirs.

Tāpat teju 1000 patentmaksātājiem izsniegti dīkstāves pabalsti 300 tūkstošu eiro apmērā.

Sākot ar janvāri, uzņēmumi varēja pieteikties arī apgrozāmiem līdzekļiem. Uz 7. janvāri saņemti 1200 uzņēmumu iesniegumi par kopējo summu 10,3 miljoni eiro, kas nozīmē, ka katram uzņēmumam nepieciešami vidēji 9000 eiro. Šis ir nozīmīgs un liels atbalsts, un uzņēmēji šos līdzekļus var izmantot, maksājot rēķinus, nomas maksu vai iegādāties apgrozāmos līdzekļus, ;šādu nosacījumu šeit nav, uzsver Reirs.

"Tiem uzņēmumiem, kas pieteikušies apgrozāmajiem līdzekļiem, gan ir jāievēro savas prasības, un tās ievērojam, vērtējot pabalstu saņēmējus, taču varu teikt, ka tie uzņēmumi, kas ir iesnieguši, ir godprātīgi visu paveikuši," sacīja Reirs.

Nupat sāktas izmaksas, un deviņiem uzņēmumiem izmaksāti vairāk nekā 80 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka viņi iekļaujas šajās vidējās izmaksās – vienam uzņēmumam 9000 eiro, sacīja Reirs.