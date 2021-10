Algu subsīdijās mēnesī izmaksās līdz 700 eiro vienam strādājošajam; atbalsts – tikai vakcinētajiem

Otrdien valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosināto atbalstu strādājošajiem - algu subsīdijas darbiniekiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājam, kurus skārusi Covid-19 pandēmija.

Lai saņemtu atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātajai personai un patentmaksātājam jāapliecina, ka bez atbalsta darbinieki tiktu atlaisti un Covid-19 uzliesmojuma dēļ tiktu pārtraukta vai samazināta saimnieciskā darbība, norāda EM.

Vienlaikus darba devējam jāapliecina, ka visā periodā, par kuru piešķirts atbalsts, ar šiem darbiniekiem netiek pārtrauktas darba attiecības un vismaz vienu mēnesi pēc atbalsta piešķiršanas. Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāja gadījumā apliecina, ka atbalsta periodā netiks pārtraukta saimnieciskā darbība.

Atbalsts darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem būs pieejams par periodu no šā gada 1.oktobra līdz 30.novembrim. Algas subsīdija pēc būtības atbilst daļējas nodarbinātības darba atlīdzības kompensēšanai - kalendāra mēnešos (oktobrī un novembrī), kad valstī nav iespējams veikt darba pienākumus pilnā apmērā - darbinieki, pašnodarbinātas personas vai patentmaksātāji ir daļēji nodarbināti vai netiek nodarbināti mēneša ietvaros, skaidro EM.

Uz atbalstu var pretendēt tikai personas, kurām iesnieguma iesniegšanas brīdī ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas fakts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra mēnesi ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Uz atbalstu var pieteikties tikai tie darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi atbilstoši noteiktajiem kritērijiem ir samazinājušies Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumu rezultātā.

Plānotais atbalsts:

1) darbiniekam 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņem 100% atlīdzību;

2) pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

3) pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50% apmērā no mēneša vidējā ceturkšņa apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;

4) patentmaksātājam 250 eiro par kalendāra mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai tas bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Kā skaidroja finanšu ministrs Jānis Reirs, šoreiz, atšķirībā no iepriekšējā atbalsta perioda, nav noteikts minimālais atbalsta apmērs.

Uz algu subsīdijas atbalstu darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji var pieteikties, iesniedzot pieteikumu VID EDS. Par atbalstu 2021.gada oktobrim jāpiesakās 10 darba dienu laikā no noteikumu spēkā stāšanās, bet par 2021.gada novembri - līdz 2021.gada 15.decembrim.

Atbalstam šoreiz nekvalificēsies sekojošas nozares: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; ieguves rūpniecība un karjera izstrāde, apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; būvniecība; telekomunikācija; datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības; informācijas pakalpojumi; finanšu un apdrošināšanas darbības; darbspēka un nodrošināšana ar personālu; ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības; kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi; kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības; informācijas zvanu centru darbība; valsts pārvalde un aizsardzība; sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība.

Izstrādājot atbalsta risinājums vienlaikus ir vērtēti dažāda atbalsta risinājumi, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus. Kā alternatīvs risinājums uzņēmējiem tika izvērts atbalsts pa dīkstāvi. Paralēli algu subsīdijas atbalstam, lai kompensētu nodokļu maksātāju tekošo izdevumu kompensēšanu paredzēts atbalsts granta veidā apgrozāmo līdzekļu krituma kompensēšanai, papildus joprojām notiek diskusijas par atbalstu tirdzniecības centru īpašniekiem nomas maksas ieņēmumu kritumu kompensēšanai un atbalstu sporta centriem ieņēmumu kritumu kompensēšanai.

Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā vēl ir nepieciešams saskaņot atbalstu ar Eiropas Komisiju.