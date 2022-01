Apdrošinātāji un VID apmainīsies ar informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu čekiem

Par 2022.gadā izsniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumu čekiem Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs iespēja apmainīties ar informāciju ar apdrošināšanas sabiedrībām, lai novērstu iespēju, ka par vienu un to pašu čeku var saņemt dubultu atlīdzību - gan no apdrošinātāja, gan no valsts budžeta, informē Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA).

Tādēļ LAA visiem iedzīvotājiem, kas izmanto veselības apdrošināšanu un sniedz arī iedzīvotāju ienākumu gada deklarāciju VID, atgādina - veselības aprūpes pakalpojumu čekus jākrāj ļoti uzmanīgi, nodalot tos, par kuriem jau saņemta atmaksa no apdrošinātāja, no tiem, kurus varēs iesniegt VID kā attaisnotos izdevumus ienākumu gada deklarācijā. Tāpat jāpiefiksē daļēji apmaksātie čeki un apdrošinātāju segtā un nesegtā summa.

Jau 2020.gada nogalē likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" apdrošināšanas sabiedrībām tika noteikts pienākums pēc pieprasījuma sniegt VID informāciju par fiziskajai personai atlīdzināto un nesegto medicīnas un ārstniecības pakalpojuma daļu saskaņā ar konkrētu attaisnojuma dokumentu. Šis regulējums par informācijas apmaiņu stājās spēkā no 2022.gada 1.janvāra par 2022. taksācijas gadu un turpmākajiem gadiem.

Šobrīd VID un Latvijas apdrošināšanas sabiedrības veido digitālus datu apmaiņas risinājumus automātiskai informācijas apmaiņai par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas čekiem starp VID un apdrošinātājiem.

LAA ir dibināta 1993.gada 12.augustā, tā pārstāv Latvijas apdrošināšanas nozares kopējās intereses, lai veicinātu Latvijas apdrošināšanas nozares attīstību. LAA ir 14 biedri - astoņi riska un seši dzīvības apdrošinātāji, kuri kontrolē vairāk nekā 99% no Latvijas apdrošināšanas tirgus. LAA ir Eiropas apdrošinātāju apvienības "Insurance Europe" biedrs. Kopš 2004.gada LAA darbojas arī asociācijas ombuds jeb ārpustiesas atlīdzību strīdu izskatīšanas institūcija.