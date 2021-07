'Lursoft': Pērn par 2,1% samazinājies uzņēmumu iemaksātie nodokļi valsts kopbudžetā

Pērn uzņēmumi nodokļos Latvijas kopbudžetā samaksājuši 7,42 miljardus eiro, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, secinājis "Lursoft", atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskoto informāciju.

Apkopotie dati liecina, ka nedaudz vairāk kā trešā daļa no 100 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā esošajiem uzņēmumiem pārstāv Rīgu, savukārt nozaru vidū visplašāk pārstāvēta tirdzniecība.

Tirdzniecības sektoru pārstāv arī lielākie nodokļu maksātāji valstī - SIA "Circle K Latvia", SIA "Neste Latvija" un SIA "Orlen Latvija". Abi lielākie degvielas mazumtirgotāji pērn nodokļos samaksājuši vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt SIA "Orlen Latvija" samaksāto nodokļu apmērs, salīdzinot ar 2019.gadu, sarucis par 22,2%.

Pērn 100 lielākie nodokļu maksātāji VID administrētajos nodokļos kopumā samaksājuši 2,71 miljardu eiro. Lai arī summa, ko valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos samaksājuši šie uzņēmumi, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājusies par 28,21 miljonu eiro, "Lursoft" dati liecina, ka 41 no sarakstā pārstāvētajiem uzņēmumiem nodokļu iemaksu apmērs pērn bijis mazāks nekā gadu iepriekš. Tostarp atsevišķos gadījumos nodokļu iemaksu kritums bijis būtisks.

Tostarp "Lursoft" izceļ VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz), kas 2019.gadā valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos samaksāja 73,98 miljonus eiro, bet pērn - 35,49 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn uzņēmuma apgrozījums samazinājās par 14,6% - līdz 156,54 miljoniem eiro, un finanšu gadu uzņēmums noslēdzis ar 0 eiro peļņu.

Tāpat, pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, 2020.gadā būtiski sarucis LDz darbinieku skaits - no 6379 darbiniekiem 2019.gadā līdz 5383 pērn. Līdz ar darbinieku skaita kritumu, samazinājusies arī summa, kuru uzņēmums pagājušajā gadā samaksājis iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās. LDz samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs gada laikā sarucis par 36,3%, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs - par 42,4%.

Salīdzinot ar 2019.gadu, pērn sarucis arī AS "Latvijas gāze" samaksāto nodokļu apmērs, proti, uzņēmums 2019.gadā VID administrētajos nodokļos samaksāja 61,5 miljonus eiro, bet pagājušajā gadā - 28,2 miljonus eiro. Pagājušajā gadā samazinājies gan uzņēmuma apgrozījums, gan arī peļņa.

Tāpat līdz ar apgrozījuma kritumu un darbinieku skaita samazinājumu mazāku summu nodokļu maksājumos, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn samaksājusi starptautiskā lidosta "Rīga" un citi uzņēmumi.

Vienlaikus 100 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā ir 59 uzņēmumi, kuru nodokļu maksājumu apmērs 2020.gadā palielinājies.

Pēc "Lursoft" apkopotās informācijas, pagājušā gada 100 lielāko nodokļu maksātāju 2019.gada kopējais apgrozījums bija 12,28 miljardi eiro. Pārskatus par 2020.gadu daļa no šiem uzņēmumiem vēl nav iesniegusi, taču no kompānijām, kas to izdarījušas, 68,4% uzrāda apgrozījuma kritumu.

"Lursoft" pārstāvji norādīja, ka tas izskaidro arī to, kāpēc ceturtā daļa no sarakstā esošajiem lielākajiem nodokļu maksātājiem saņēmuši kādu no valsts nodrošinātajiem atbalsta veidiem Covid-19 krīzes seku mazināšanai. Visbiežāk uzņēmumi izmantojuši iespēju saņemt atbalstu dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī uz laiku atlikt nodokļu nomaksu vai veikt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos.

Pagājušajā gadā 100 lielākie nodokļu maksātāji nodarbinājuši vairāk nekā 97 000 darbinieku. Salīdzinot ar gadu iepriekš, strādājošo skaits šajos uzņēmumos samazinājies par 1033 darbiniekiem. Lielākie darba devēji šo uzņēmumu vidū ir pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes SIA "Maxima Latvija" un SIA "Rimi Latvia", kas pērn nodarbināja attiecīgi 7589 un 6244 strādājošos.

Kamēr "Maxima Latvija" gadījumā darbinieku skaits pēdējā gada laikā, salīdzinot ar gadu iepriekš, saglabājies teju nemainīgs, "Rimi Latvia" tas audzis par 7,4%. "Lursoft" aprēķinājis, ka abos uzņēmumos gan veiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo bijušas augstākas nekā nozarē vidēji.

Lielākās iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas uz vienu strādājošo starp 100 lielākajiem nodokļu maksātājiem pērn bijušas SIA "Philip Morris Latvia". "Lursoft" dati rāda, ka uzņēmums uz vienu darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklī 2020.gadā samaksājis 13 790 eiro, savukārt valsts sociālajās apdrošināšanas obligātajās iemaksās - 14 480. Kopējā summa, kuru uzņēmums pērn samaksājis valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos, veidoja 118,68 miljonus eiro, tostarp 400 000 eiro valsts sociālajās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 390 000 eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, darbinieku skaits "Philip Morris Latvia" audzis par diviem cilvēkiem, samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs par 21%, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs - par 17,3%. 2019.gadā "Philip Morris Latvia" kāpināja apgrozījumu līdz 105,94 miljoniem eiro, bet pārskatu par 2020.gadu uzņēmums vēl nav iesniedzis.

Tāpat "Lursoft" secinājis, ka vairāk nekā 10 000 eiro uz vienu strādājošo pērn iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksājuši arī "Rietumu banka" un "Orlen Latvija". Tostarp "Orlen Latvija" starp 100 lielākajiem nodokļu maksātājiem ir lielākais uzņēmums pēc veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas uz vienu darbinieku. Pērn tās sasniegušas 19 580 eiro, bet vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo starp 100 lielākajiem nodokļu maksātājiem 2020.gadā bija 5830 eiro.

"Lursoft" informācija arī liecina, ka 54 no 100 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā esošajiem uzņēmumiem ir ar ārvalstu kapitālu.