Pārdala finansējumu vairāku kultūras infrastruktūras projektu turpināšanai

Ministru kabinets pieņēmis lēmumu Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvē un restaurācijā no nākamā gada ieguldīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, līdz ar to šim projektam iepriekš paredzētais valsts budžeta finansējums vairāk nekā 3,945 milj. eiro apmērā tiks pārdalīts, lai līdz 2023.gada beigām pabeigtu citus augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektus.

Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveidei (Lubānas ielā 80, Rīgā) novirzīts finansējums turpat 1,568 milj. eiro, prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" (A.Briāna ielā 13, Rīgā) aprīkojuma izmaksu segšanai – gandrīz 1,24 milj. eiro apmērā, bet PIKC "Nacionālā mākslu vidusskola" modernizācijas pabeigšanai skolas jaunajā ēkā (Slokas ielā 52a, Rīgā) – 1,137 milj. eiro.

Rīgas pils 1. un 2. kārtas būvdarbi paredzēti Rīgas pils Kastelas dienvidu korpusā un tam piegulošajās telpās, kas tiks nodotas Latvijas Nacionālās vēstures muzeja vajadzībām. Pārbūve un restaurācija tiks finansēta no ES fonda līdzekļiem 3,313 milj. eiro apmērā (85% no ERAF līdzekļiem, bet 15% no valsts budžeta līdzekļiem).