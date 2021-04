VID: pandēmijas laikā ir būtiski mazinājusies nozaru tolerance pret nodokļu nemaksātājiem

Covid-19 pandēmijas laikā ir būtiski mazinājusies nozaru tolerance pret nodokļu nemaksātājiem, intervijā aģentūrai LETA atzina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Pēc viņas teiktā, nodokļu un ēnu ekonomikas apkarošanas jomā pozitīva tendence ir tā, ka nodokļu maksātāji, kas agrāk piecieta nozarē nodokļu nemaksāšanu, tagad ir gatavi sadarboties ar VID un vēlas attīrīt nozari.

"Tie nodokļu maksātāji, kas agrāk klusēdami piecieta to, ka kāds nozarē nemaksā nodokļus, nāk pie mums un saka, ka grib attīrīt nozari un palīdzēt VID ar datiem un analīzi. Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Ja mums ir strīds, kas nonāk tiesā, tad mums ir vajadzīgi dati, lai varētu pierādīt nodokļu nemaksāšanu. Pandēmijā spiediens no godīgajiem nodokļu maksātājiem ir pieaudzis. Ja agrāk jautājām, kādēļ par to uzņēmumi nerunā, tad atbilde bija, ka nav jēgas. Tagad uzņēmumi ir gatavi nākt pretim un sadarboties ar VID," teica Jaunzeme.

Viņa arī uzsvēra, ka VID ļoti novērtē pretimnākšanu no uzņēmēju puses šajā jomā.

Savukārt, jautāta par ēnu ekonomikas apmēru Latvijā un izmaiņām pagājušajā gadā, Jaunzeme neizteica konkrētas prognozes, vienlaikus pieļaujot, ka situācija varētu būt uzlabojusies.

"Ja raugāmies no nodokļu ieņēmumu puses, tad pagājušajā gadā plāns ir pildījies labi, neskatoties uz situāciju ekonomikā, īpaši darbaspēka nodokļos. Es gribētu cerēt, ka tas varētu liecināt par uzlabojumiem ēnu ekonomikas jomā. To mēs redzēsim maijā, bet man gribētos domāt, ka situācija ir uzlabojusies," piebilda VID ģenerāldirektore.