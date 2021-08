"Dokobit" parakstu vākšanas funkciju tagad var integrēt arī ar "Microsoft Power Automate"

Ja arī Tu automatizē ikdienas biznesa procesus, izmantojot "Microsoft Power Automate", tad tagad Tev ir iespēja savos "Microsoft" produktos automātiski iestatīt ar "Dokobit" parakstīšanu saistītus procesus. Lasi tālāk un uzzini, kā to izdarīt!

Sadarbībā ar Islandes profesionālo pakalpojumu sniedzēju "Sensa", tagad "Dokobit" saviem klientiem var piedāvāt savienotāju, kas ļauj sākt vienkāršāk izmantot "Dokobit" portāla API, neintegrējot to savās sistēmās. Savienotājs ļauj iestatīt parakstu vākšanas plūsmas mākonī bāzētā "Microsoft Power Automate" platformā.

Portāla API ir risinājums parakstu vākšanai no trešajām pusēm, un tā pamatā ir "Dokobit" dokumentu parakstīšanas portāls. Līdz šim to varēja integrēt lielākajā daļā sistēmu, izmantojot dažas vienkāršas koda rindas. Turpmāk ar "Dokobit" portāla savienotāja palīdzību to varēs izdarīt, izmantojot "Microsoft Power Automate" tajos "Microsoft" produktos, kas tiek lietoti, piemēram, "Sharepoint" un citos. Savienotājs ir papildu veids, kā integrēt portāla API.

Kā tas darbojas?

Izmantojot "Dokobit" portāla savienotāju, ir iespējams automatizēt elektronisko parakstu vākšanas procesus PDF un ASiC-E dokumentu formātam, iestatot pielāgotas dokumentu darbplūsmas un katru reizi to nedarot manuāli. Izmantojot šo savienotāju, iespējams viegli pārvaldīt dokumentu koplietošanu, parakstītāju secību un dokumentu lejupielādi tieši savā informācijas sistēmā.

Līdz ar to vairs nav jāuztraucas par savu lietotāja saskarnes vai parakstītāju pusēm paredzēto ziņojumu izveidi, jo tas viss notiek tieši tāpat kā "Dokobit" portālā. Pēc dokumenta augšupielādes un parakstīšanas, viss tiek parādīts tieši tāpat, kā "Dokobit" portālā. Tie, kuru paraksts vēl ir nepieciešams, saņem ielūguma e-pastu un paraksta saņemtos dokumentus, izmantojot "Dokobit" portāla tiešsaistes lietotāja saskarni. Turklāt e-pasta paziņojumus un daļa no "Dokobit" portāla lietotāja saskarnes var būt ar konkrētā uzņēmuma logotipu un zīmola krāsām.

Lai varētu izmantot šo savienotāju, ir jābūt maksas "Microsoft Power Automate" kontam. Ja tas ir izveidots un darbojas, sazinieties ar "Dokobit", lai iegūtu testa piekļuves atslēgu. Pēc tās saņemšanas ir iespējams veikt integrāciju un parakstīt līgumu. Pēc tam ieplānojiet integrācijas pārbaudi. Pēc veiksmīgas integrācijas pārbaudes tiks nodrošināta produkcijas piekļuves atslēgu. Un tad jau sāciet parakstu vākšanas automatizāciju, izmantojot "Dokobit" portāla savienotāju!



"Dokobit" portāla savienotājs ir visnoderīgākais organizācijām, kas pārzina "Microsoft" platformas. Uzzini vairāk par savienotāju, sazinies ar mums un pieprasi savu piekļuves atslēgu.