10 veidi, kā internetā nopelnīt papildu līdzekļus

Internets ir viens no cilvēces iespaidīgākajiem sasniegumiem, vairākiem miljoniem cilvēku nodrošinot dzīvesveidu, kurš nav piesaistīts konkrētai atrašanās vietai. Sociālo tīklu "influenceri", investīcijas, mārketings, bloga izveide, attālinātais darbs jeb freelance un citas iespējas, var aizvietot tradicionālās karjeras kāpnes. Ja jūsu sapnis ir neatkarība no darba konkrētā pilsētā, turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par populārākajiem veidiem, kā cilvēki nopelna naudu, izmantojot internetu.

1. Uzsāciet freelance karjeru

Interneta ēra pavēra durvis konkurencei virtuālā darba tirgū. Vai jums ir iemaņas, kuras varat pārdot, izmantojot datoru un interneta savienojumu? No šejienes var sākties jūsu "freelance" karjera. Grāmatvedība, programmēšana, mājaslapu radīšana, fotogrāfa pakalpojumi un grafiskais dizains ir tikai daļa no darba iespējām, ar kurām paveras iespēja nopelnīt vairāk par Latvijas vidējo algu.

Reģistrējieties kādā "freelance" portālā, lai uzsāktu šo procesu. Viens no populārākajiem ir UpWork, kurā varat atrast tūkstošiem darba piedāvājumu dažādās pasaules vietās.

Būtiskākā priekšrocība ir brīva darba laika izvēle un iespēja strādāt no jebkuras vietas, kamēr par trūkumu parasti min milzīgo konkurenci.

Lai sekmīgi sasniegtu savus mērķus kā "freelance" speciālistam, vajadzēs cīnīties ar sīvu konkurenci, un pirmie gadi var nebūt viegli... Bet arī nauda dzīvē parasti nenāk viegli, vai ne?

2. Investīcijas akcijās

Investīcijas akcijās mūsdienās ir pieejamas ikvienam cilvēkam, un process ir daudz vienkāršāks kā pirms 20 gadiem. Nepieciešams tikai atvērt interneta pārlūkprogrammu, izveidot tirdzniecības kontu un varat sākt tirgot vai investēt akcijās. Latvijā parocīgu tirdzniecības platformu piedāvā Admiral Markets.

Akciju tirdzniecība nemaz nav tik viegla un tā ir saistīta ar paaugstinātu risku, kā jau jebkurš investīciju veids. Tieši tāpēc Admiral Markets piedāvā bezmaksas apmācības un Demo tirdzniecības kontu, lai apgūtu visas nepieciešamās zināšanas.

Attīstot savas prasmes un pieaugot pārliecībai, varat pāriet no Demo konta uz investīcijām ar saviem līdzekļiem reālā kontā. Ieteicams sākt ar mazākām summām, nevis visiem saviem brīvajiem līdzekļiem. Apņēmība, gribasspēks un emociju kontrole palielina iespēju gūt peļņu akciju tirgos.

3. Aptauju aizpildīšana

Kompānijas, kas nodarbojas ar aptaujām un tirgus izpēti, regulāri meklē cilvēkus, kuri varētu atbildēt uz viņu jautājumiem. Dažreiz tie ir saistīti ar iepirkšanās paradumiem vai interesi dažādos produktos un servisos. Mūsdienās arvien biežāk uzņēmumi vēlas veikt izpēti par politiskiem uzskatiem un citām sociālām tendencēm. Parasti varat izvēlēties, kāda veida aptaujas jūs esat gatavs aizpildīt.

Lai gan liela daļa šo uzņēmumu kā atalgojumu piedāvā dāvanu kartes, joprojām pastāv firmas, kuras piedāvā naudu par jūsu viedokli. Viens no šādiem uzņēmumiem, kurš pieejams latviešiem, ir Mobrog. Reģistrējieties un varat sākt atbildēt uz aptaujām. Uzkrājot piecus eiro, varat veikt naudas pārskaitījumu uz savu bankas kontu.

Lielāka peļņa gan droši vien ir atrodama uzņēmumos, kuri koncentrējas uz ASV un Rietumeiropu.

4. Izveidojiet savu blogu

Blogi nav zaudējuši savu nozīmi. Galvenais ir pievērst uzmanību bloga kvalitātei un potenciālajiem interesentiem. Satura kvalitāte kļūst arvien svarīgāka un tūkstotis aizrautīgu lasītāju blogu padara vērtīgāku, salīdzinot ar tādu, kura saturam vairāki tūkstoši lasītāju "pārskrien pāri".

Veidojot savu blogu, pastāv vairāki veidi, kā nopelnīt naudu. Reklāmas ieņēmumi ir viens no izplatītākajiem bloga veidošanas iemesliem, turpretī sponsori var palīdzēt gan ar finansiālu labumu, gan ar materiālu labumu. Piemēram, uzņēmums var piedāvāt bezmaksas produktus, ja jūs tos reklamēsiet savā blogā. Ilgtermiņā blogošanu var apvienot ar produktu pārdošanu un izmantojot pārdomātu pieeju, bloga izveide sniedz iespēju nopelnīt ievērojamas summas.

5. Izmēģiniet roku e-komercijā

Tradicionāla interneta veikala atvēršanai būs vajadzīgs iespaidīgs inventārs. Dropshipping jeb tiešā piegāde ir biznesa modelis, kurā cits uzņēmums ir atbildīgs par produktu uzglabāšanu un piegādi. Pastāv liels skaits šāda veida kompāniju un tās piedāvā dažādus risinājumus jūsu interneta veikalam. Populārākie ir Amazon, Shopify un AliExpress.

Priekšrocības: iespēja nopelnīt internetā, mazas sākotnējās izmaksas un vairāk laiks savu produktu mārketingam.

Trūkumi: liela konkurence, ierobežota kvalitātes kontrole un salīdzinoši zems peļņas procents.

6. Izīrējiet savu īpašumu

Arvien vairāk cilvēku, izmantojot dažādus portālus, interneta vidē izīrē savu īpašumu. Vispopulārākie varianti noteikti ir mašīnas vai nekustamā īpašuma/dzīvokļa izīrēšana. Airbnb ir kļuvis gluži par sinonīmu īstermiņa īrei, bet ir arī citas mājaslapas, kuras piedāvā līdzīgus pakalpojumus ar drošiem un izdevīgiem nosacījumiem.

Ja vēlaties sasniegt labus rezultātus, noteikti vajadzēs ieguldīt laiku un naudu mārketingā. Citiem vārdiem sakot, ir vērts padarīt savu piedāvājumu pēc iespējas pievilcīgāku klientam: būs vajadzīgas kvalitatīvas bildes, interesanti apraksti un pietiekami daudz detaļu par savu piedāvājumu. Mēģiniet sekot tam, ko dara nozares vadošie spēlētāji un pielāgojiet savu piedāvājumu.

7. Saistītais mārketings

Pieaugošs skaits uzņēmumu piedāvā sadarbības programmas, kurās jūs nopelnāt komisiju. To sauc par saistīto mārketingu jeb co-marketing. Šīs darbības pamatā ir mājaslapa, kurā lasītājiem varat piedāvāt sadarbības partnera produktus un servisus, vai sociālā tīkla "influencera" konts. Katru reizi, kad cilvēks noklikšķina uz reklāmu jūsu mājaslapā vai citā vietnē, saņemsiet finansiālu atlīdzību. Komisijas var kļūt par lielas peļņas avotu.

Viens no piemēram varētu būt Amazon Affiliate programma, bet sadarbībai ne vienmēr jābūt saistītai ar produktu pārdošanu. Komisiju var nopelnīt arī reklamējot dažādus servisus, piemēram, apdrošināšanu, medicīnas pakalpojumus vai pat vilciena biļetes.

8. Izmēģiniet mājaslapas

Katra jauna mājaslapa tās izstrādātājiem rada virkni jautājumu. Vai mājaslapa ir lietotājiem draudzīga? Ar kādām problēmām varētu saskarties mājaslapas apmeklētāji? Vai mājaslapā ir atrodamas kļūdas? Lietotāju pieredzes testi tiek organizēti, lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem. Cilvēki, kuri izmēģina mājaslapas, saņem samaksu par tam veltīto laiku.

Eiropas tirgū viens no vadošajiem uzņēmumiem ir TestingTime. Pēc piereģistrēšanās ar jums ik pa laikam sazināsies, kad kāda mājaslapā meklēs cilvēkus, kuri varētu to izmēģināt. Iespējams nopelnīt līdz pat 50€ stundā, bet tas ir atkarīgs no projekta izstrādātājiem. Nav vajadzīgas papildu zināšanas, jo attiecīgās mājaslapas visbiežāk apmeklē parasti cilvēki.

9. Pārdodiet fotogrāfijas un video materiālus

Fotogrāfijas, video un ilustrācijas ir pieprasīti produkti interneta vidē. Liels skaits mājaslapu piedāvā šādus pakalpojumus un labākās piedāvās samaksu par katru reizi, kad jūsu materiāli tiek lejupielādēti. Uzņēmumi jūsu sagatavotos materiālus izmanto dažādiem dizaina projektiem, mājaslapu izveidei un citās aktivitātēs.

Lai garantētu savus panākumus, izvēlieties pareizo novirzienu un portālu, kurā publicēt savus materiālus. Kurām jomām ir specifiska niša un mazs skaits pieejamu vizuālo materiālu? Apsveriet to, ka praktiskumam ir cena. Šos portālus neizmanto cilvēki, kuri iegādājas mākslu, bet gan mediju kompānijas, komunikāciju speciālisti un dizaineri. Tāpēc būtu vērts apsvērt savu potenciālo klientu vajadzības. Viens no populārākajiem šāda veida servisiem ir ShutterStock, kur varat gan pirkt, gan pārdot bildes, video, skaņas celiņus, u.t.t.

10. Dalieties savās zināšanās

Katram no mums ir unikālas spējas un ja vien varam atrast attiecīgo tirgu, kāpēc gan savas zināšanas un prasmes nepārdot tiešsaistes apmācību vai izglītojošu video formā? Mācīšanās, izmantojot internetu un datoru, ir strauji pieaugoša tendence. Arvien vairāk un vairāk cilvēki ir gatavi apgūt zināšanas interneta vidē un par to maksāt. Ja esat kādas jomas eksperts, tā ir laba doma šādas iespējas aplūkot tuvāk, jo potenciāls nopelnīt var būt diezgan liels.