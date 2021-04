'Akveduktam' jau 19 gadus viens darbinieku veselības apdrošinātājs

Uzņēmums "Akvedukts" darbiniekiem veselības apdrošināšanu iegādājas jau 19 gadu garumā un joprojām sadarbojas tikai ar vienu apdrošinātāju – "If". Uzņēmuma vadītājs atzīst, ka viņu skatījums perfekti sakrīt ar "If" biznesa kultūru, tāpēc arī sadarbība ir tik ražīga un ilgstoša. Gadu laikā mainījies gan darbinieku viedoklis par apdrošināšanu, gan pati veselības apdrošināšana, bet sadarbība veiksmīgi turpinās.

Pirmais veselības apdrošināšanas korporatīvais klients joprojām kopā ar "If"

"Veselības apdrošināšanas jomā ar "If" sadarbojamies kopš 2002. gada. Ja nemaldos, bijām pirmais "If Apdrošināšanas" (tolaik "Sampo") korporatīvais klients šajā apdrošināšanas veidā," sadarbības sākumu atceras "Akvedukts" valdes priekšsēdētājs Nauris Ārmanis. Viņš atceras, ka tolaik veselības apdrošināšana bija kā "tumšais zirdziņš", par kuru uzņēmumiem nebija īsta priekšstata vai lielas intereses. "If" neatlaidīgi strādāja, iepazīstinot ar jauno produktu un pārliecinot klientus, ka apdrošināšanai ir nākotne. Arī uzņēmuma noliktavas vīru vidū sākotnēji bijusi populāra nostāja, ka lielāks labums būtu, ja par apdrošināšanas polisi samaksāto summu izmaksātu prēmijā. Tomēr, pienāk brīdis, kad katram nepieciešama medicīniskā palīdzība, un tad arī šie runātāji ļoti novērtēja veselības apdrošināšanas atbalstu.

Šo gadu laikā uzņēmumā, saprotams, ir izvērtēti un salīdzināti arī citu apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumi, tomēr uzņēmums palicis pie "pārbaudītām vērtībām". "Mums "If" saistās ar stabilitāti, elastīgumu un apziņu, ka viņi vienmēr palīdzēs, būs pieejami," piebilst Ārmanis.

"Akvedukts" ir viens no ilgstošākajiem "If" veselības apdrošināšanas klientiem, tomēr ilggadēja sadarbība ar "If" nav nekas neparasts. "Puse no visiem "If Apdrošināšanas" korporatīvajiem klientiem savu darbinieku veselību pie "If" apdrošina jau trīs un ilgāk gadus, 25% no uzņēmumiem – piecus un vairāk gadus," stāsta "If" lielo uzņēmumu darījumu vadītāja personu risku apdrošināšanā Inga Melberga.

Ieklausīties katra darbinieka vajadzībās un atrast visiem piemērotāko risinājumu

Ja tālajā 2002. gadā polise bija nepieciešama tikai 21 darbiniekam, tad šobrīd uzņēmumā strādā jau gandrīz 100 cilvēki, kuri tiek apdrošināti. "Katru gadu veicam veselības programmas analīzi, izvērtējam datus par darbinieku interesi par piedāvātajiem segumiem. If pārstāvji mums palīdz veikt aptaujas, lai uzzinātu kopējo viedokli un atrastu iespējamos uzlabojumus," stāsta "Akvedukta" vadītājs.

Tā pirms vairākiem gadiem uzņēmums nolēmis papildus iegādāties kritisko slimību apdrošināšanu, kas darbiniekiem kritiskos dzīves posmos ir palīdzējusi pārvarēt smagas slimības un palīdz rehabilitācijas laikā. "No "If" puses ar mums strādā izcils, zinošs, uz klientu apkalpošanas orientēts darbinieks, līdz ar to komunikācija ir vienkārši super. Viņš vienmēr palīdzēs, iedziļināsies un dos labākos risinājumus. Turklāt vienmēr visu izdarīs laicīgi, preventīvi brīdinās par "zemūdens akmeņiem", par sadarbību stāsta "Akvedukts" valdes priekšsēdētājs. Melberga piebilst, ka "If Apdrošināšanas" speciālisti tāpat arī dalās ar klientu veselības aprūpes un apdrošināšanas aktualitātēm, un organizē seminārus darbiniekiem par polises izmantošanu. Taču, kad polises termiņš tuvojas noslēgumam, uzņēmumam tiek sagatavots atlīdzību pārskats un ieteikumi.

Uzņēmumi izvēlas arvien plašāku polises segumu, izmaiņas ievieš arī pandēmija

Pagājušais gads ieviesa pārmaiņas daudzu uzņēmumu darbā un darbinieku ikdienā. Lai papildus parūpētos par darbinieku veselību pandēmijas apstākļos, "Akvedukts" polisē nu ir iekļauta arī apdrošināšanas aizsardzība Covid-19 infekcijas saslimšanas gadījumiem.

Tā kā ārkārtas situācijas laikā klātienē sarežģītāk kļuva saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, "If" veselības apdrošināšanas programmu papildināja ar attālinātām ārstu konsultācijām. "Paplašinājām arī sportošanas iespējas. Polisēm, kuru programmās ir iekļauti sporta pakalpojumi, apmaksātas tiek ne tikai attālinātās sporta nodarbības, bet arī individuālās sporta aktivitātes ārā – iekļauta ir maksa par dalību nodarbībās, treniņos, kā arī sacensībās, piemēram, orientēšanās, maratons, velo sacensības," par "If" veselības apdrošināšanas uzlabojumiem stāsta "If" personas risku apdrošināšanas produkta vadītāja Dagnija Rutka. Vēl kāds samērā jauns papildinājums, kas pandēmijas apstākļos kļuvis aktuālāks, ir iespēja parūpēties par darbinieku emocionālo stāvokli, polises programmu papildinot ar psihologu, psihoterapeitu, psihiatru un pat uztura speciālistu konsultācijām.

Jau pirms pandēmijas varēja novērot, ka darba devēji arvien biežāk mēģina nodrošināt pēc iespējas plašāku veselības apdrošināšanas polises segumu, rūpējoties par darbiniekiem arī profilaktiski. Uzņēmumi programmā biežāk iekļauj sporta pakalpojumus, masāžas un vingrošanu. Var teikt, ka "Akvedukts" šoreiz tirgus tendencēm ir gājis nedaudz pa priekšu, jo, piemēram, zobārstniecību un masāžas viņi polisē nemainīgi iekļauj jau no pašas pirmās dienas.

Kad viss apdrošināšanas portfelis ir viena apdrošinātāja pārziņā

Ilgtermiņa sadarbība ir uzņēmuma "Akvedukts" galvenais vadmotīvs biznesā, gan strādājot ar klientiem, gan piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pēdējos 15 gadus lielāko daļu polišu "Akvedukts" iegādājās pie "If", bet pavisam nesen "If" pārziņā nonāca pilnīgi viss uzņēmuma apdrošināšanas portfelis.

"Bizness ilgtermiņā var strādāt tikai tādā gadījumā, ja abas puses ir ieguvējas. Arī mums ir bijušas "karstākas diskusijas" par dažādiem gadījumiem, bet vienmēr esam atraduši kopēju abpusēji pieņemamu risinājumu," par ilgo sadarbību ar "If" godīgi stāsta Ārmanis.

Šo gadu laikā notikuši arī vairāki negadījumi, kad apdrošināšana ir noderējusi. Uzņēmums pārcēlies uz jaunām biroja un noliktavas telpām, kas no jauna iekārtotas un mēbelētas. Pēc dažiem mēnešiem no otrā stāva noplūda karstais ūdens, sabojājot visu, kas atradās tā ceļā. "Izsaucām ekspertu no "If", un ieradās arī mēbeļu ražotājs, lai aizstāvētu mūsu intereses. Rezultātā mūsu pārstāvis atzina, ka tik godprātīgus un zinošus ekspertus viņš dzīvē nav redzējis. Viss tika izpētīts ļoti pedantiski, lai atrastu vissīkākos slēptos defektus, kas mēbeles ilgtermiņā varētu sabojāt," gadījumu atceras Ārmanis. Viņš atzīst, ka pa gadiem ir bijuši arī KASKO gadījumi, bet visi ir ātri atrisināti: "Tas ir galvenais "If" trumpis – mēs zinām, ka "If" izdarīs visu ātri, operatīvi un korekti!"

Uzņēmums "Akvedukts" ir dibināts 1994. gadā, un šobrīd ir viens no stabilākajiem un uzticamākajiem apkures, ūdensapgādes un dārza preču vairumtirgotājiem Baltijas valstīs. Latvijā uzņēmumam ir 10 klientu apkalpošanas centri, un tajā šobrīd strādā 100 darbinieki.

