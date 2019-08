'Banketērija' – no mazām kafijas pauzēm līdz lieliem, grandioziem pasākumiem

Uzņēmums SIA "Banketērija" kļuvis par vienu no vadošajiem banketu un izbraukuma ēdināšanas servisiem Latvijā. Saviem klientiem "Banketērija" piedāvā augstas kvalitātes izbraukuma banketu organizēšanu, svaiga ēdiena un uzkodu sagatavošanu, apkalpošanu, trauku, servēšanas piederumu, dekorāciju un inventāra nomu.

"Banketērija" tika dibināta 2013. gadā un šo 6 gadu laikā no neliela izbraukumu ēdināšanas servisa pakalpojumu nodrošinātāja ir ievērojami attīstījusies, lai saviem klientiem nodrošinātu ne vien ēdināšanas pakalpojumus, bet arī visu nepieciešamo tehnisko un dekoratīvo nodrošinājumu, lai plānotais pasākums būtu izdevies.

"Mēs augsti vērtējam ikvienu mūsu klientu un pateicamies par to, ka savus pasākumus un svētkus viņi uztic tieši mums. Ikviens klients ir individuāls, tādēļ katrs pasākums tiek rīkots neatkārtojams un vēl ilgi atmiņā paliekošs. Klientu apmierinātība un labklājība ir viena no mūsu lielākajām vērtībām, jo vēlamies, lai pasākuma organizēšanas procesā klients justos labi un droši par to, ka pasākuma norises dienā viss būs kārtībā." Tā rūpes par klientu raksturo banketu servisa vadītājs Kristaps Niedre.

Tieši plašais pakalpojumu klāsts sniedz iespēju piepildīt ikviena klienta vēlmes, neatkarīgi no tā, vai tā ir neliela kafijas pauze, svinības tuvāko cilvēku lokā, grandiozi korporatīvie pasākumi vai kāzas. "Banketērija" komandai viss ir pa spēkam.

"Komanda ir mūsu lielākais spēks - apvienojoties zinošiem un pieredzējušiem profesionāļiem ir iespējams īstenot pat visneiedomājamākās klientu vēlmes. Komandu varu raksturot gandrīz kā orķestri, kurā katrs no māksliniekiem pieliek savu artavu, lai kopā vienotos neaizmirstamā skaņdarbā un radītu īsto dzīves svinēšanas svētku melodiju. " Tā par uzņēmuma komandu stāsta "Banketērija" direktore Viktorija Brovčenko.

Pievēršot uzmanību niansēm un priekšplānā vienmēr izvirzot klientu intereses un labsajūtu, esam gatavi īstenot visdažādākās ieceres.

Sazinieties ar mums un svinēsim dzīvi kopā!

