Biznesa procesu konsultants: viņus vieno inteliģentas vadības prasmes

"Ja tev ir par dārgu zināšanas, pamēģini nezināšanu!" akcentē Agris Grava, vadības procesu konsultants ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Krīzes apstākļos speciālists iesaka pievērst lielāku vērību savas komandas zināšanu un kompetenču paaugstināšanai, jo īpaši personības resursu efektīvai izmantošanai.

Vadības procesu konsultēšanas un personāla apmācības uzņēmuma "Biznesu apvienība "Konsuls"" speciālisti novērojuši, ka darba tirgus stimulē aizvien jaunu iemaņu apgūšanu. Pat visprogresīvākajiem vadītājiem vajag ātras un praktiskas zināšanas korektai informācijas analīzei un pareizu lēmumu pieņemšanai. Līdz ar to vēl aktuālāka kļūst vajadzība pēc mācīšanās un pilnveidošanās.

Gan finanšu jomā un mežu apsaimniekošanā, gan servisu, automašīnu uzbūves un pakalpojumu sfērā – it visur krīzes laikā jārīkojas gudri un pārdomāti. Svarīgi arī šajā laikā attīstīties gan pašiem kā personībām, gan uzņēmumiem kopumā. Grava mudina: "Noteikti jebkuram profesionālim ir jāuzdod sev jautājums par vadības mākām. Profesionālās zināšanas var būt daudziem vadītājiem, bet vadīt komandu ir jāprot."

Katra krīze izceļ personīgās un uzņēmuma nepilnības. Iespējams, ir pienācis laiks, kad varam pāriet jaunā izziņas kvalitātē, taču sarežģītāk ir tiem, kuri bija aizrāvušies ar vienpusīgāku sevis pašuztveri. Veiksmīgi piemēri ir tie, kad vadītāji saņem supervīzijas par savām zināšanām un iemaņām kā vadītājiem – izprotot savu vadības procesu, uzlabojas visas struktūrvienības darba efektivitāte. Šādi līderi morāli un fiziski sagatavojušies kārtējai makrovides provocētai situācijai.

Krišjānis Vēsmiņš, SIA "Laskana" un "Laskana Mežs" valdes loceklis. Foto: Didzis Grodzs.

Esi stabilākais starp mainīgajiem!

Vietējā biznesa vidē ir redzami daudzi pozitīvi piemēri – jauni uzņēmēji un vadītāji, kuri organizācijas personāla politikas veidošanā pieņem stratēģiskus spriedumus. Krišjāņa Vēsmiņa profesionālā dzīve jau teju 10 gadus ir saistīta ar mežizstrādi visā Latvijas teritorijā, un savu potenciālu viņš īsteno, mērķtiecīgi vadot ģimenes biznesu.

"Mežs var būt papildu ienākumu avots kaut nelielai saimniecībai, līdz ar to arī racionāls ieguldījums. Mūsu uzņēmumi "Laskana" un "Laskana Mežs" ir ieinteresēti izglītot patērētāju mežsaimniecības jomā," komentē K. Vēsmiņš. Daudzsološajam vadītājam katru dienu ir jauni izaicinājumi, līdz ar to nepieciešamība pēc sevis pilnveidošanas ir likumsakarīga. "Arī es pats mācos – apmeklēju vērtīgus seminārus, kuriem esmu pateicīgs par to, ka iegūstu plašāku redzējumu uz biznesa vidi. Par sevi un uzņēmumu varu teikt, ka mūsu interese ir attīstīties. Vismaz viena iespēja ir palūkoties uz mežu kā uz neizmantotu vai neapgūtu iespēju," saka Vēsmiņš.

Kompānija ir ieinteresēta uz ilgstošu sadarbību un apmierinātu klientu, un cilvēki atzinīgi vērtē šādu attieksmi – saņemts apliecinājums uzņēmuma servisam visā Latvijā. Mežsaimniecības uzņēmuma sadarbības partneri atrodas Skandināvijā un Eiropas vidienē. "Joprojām esam gatavi maksimāli izmantot uzņēmuma jaudas, apkalpojot gan ārzemju, gan vietējos sadarbības partnerus un klientus," lepojas Vēsmiņš. Uzņēmuma komanda ar pārliecību apgalvo – meža ierīkošana un meža zemes iegāde šodien jau atkal ir kļuvusi aktuāla, jo tās vērtība pieaug stabili katru gadu. Rezultātā necaurredzami brikšņi pārvēršas par vērtību.

Gļebs Berezins, Brokeru aģentūras "ROOT" finanšu direktors. Foto: Didzis Grodzs.

Esi objektīvākais starp reālajiem!

Šobrīd daļa ekonomiski aktīvu cilvēku joprojām ir ieinteresēti turpināt strādāt un piepildīt savu darba ikdienu ar produktīvām biznesa aktivitātēm, tostarp arī Gļebs Berezins – apdrošināšanas brokeru aģentūras "ROOT" finanšu direktors. Uzņēmuma ikdienā liela loma ir procesu un rezultātu analīzei, jaunu zināšanu apgūšanai, kā arī organizācijas struktūras spēcināšanai. "Speciālistiem patīk strādāt mūsu uzņēmumā, ja sakrīt vēlme paaugstināt savu zināšanu slieksni un realizēt savas ambīcijas. Mēs esam uzņēmums, kurš nav apstājies attīstībā, tieši pretēji – aizvien vairāk aprobējam zināšanas uzņēmuma iekšienē un turpinām konsultēties ar ekspertiem," komentē Berezins.

Finanšu direktors uzsver, ka vadītājam jāprot izstrādāt stratēģiju un to realizēt, un, iespējams, tieši tāpēc brokeri uzņēmumā strādā labprāt un iesaka arī citiem pievienoties spēcīgajai komandai. Viena no lielākajām Latvijas apdrošināšanas brokeru sabiedrībām praktiski un reālistiski iesaistās klienta vēlmju īstenošanā, jo neatkarīgi no krīzes uzņēmuma prioritāte ir kvalitāte, un šajā ziņā nekas nemainās un nemainīsies.

Berezins uzsver, ka ir būtiski visu struktūrvienību vadītājiem piedalīties uzņēmuma attīstībā. Gatavojot augsni jauniem projektiem, nepieciešama izpratne par procesiem un dalīšanās profesionālā pieredzē – uzņēmums ne tikai sniedz visus apdrošināšanas veidus un strādā ar visām apdrošināšanas sabiedrībām, bet arī attīsta autoservisu. Uzņēmums maksimāli pilnveidojas klientu apkalpošanā. "Mūsu komandas darbs un papildu erudīcija veicina jaunu produktu veidošanos," piebilst apdrošināšanas brokeru aģentūras finanšu direktors, kurš atklāj, ka uzņēmumam ir padomā labas idejas, kuras drīz tiks realizētas.

Krišjānis Rolis, SIA "Rolis Chiptuning" valdes loceklis, vadošais inženieris. Foto no personīgā arhīva.

Esi precīzākais starp aptuvenajiem!

Skaidrības gūšana un kontrole pār situāciju un tās apstākļiem pirms darbības uzsākšanas ir visspožākais ceļš uz panākumiem. Vadošajam inženierim un jaunajam uzņēmējam Krišjānim Rolim 2021. gads iezīmējies ar ambiciozu sākumu, dibinot savu uzņēmumu "Rolis Chiptuning", kas uzlabo auto dzinēja darbību, izmantojot motora vadības bloka programmēšanas jeb "chiptuning" iespējas. Pāris stundu laikā jūtamas izmaiņas jaudas un griezes līknēs, kā rezultātā auto ir tehniski perfektā formā.

Starp Roļa darbu un ikdienu ir liekama vienlīdzības zīme ar pamatīgām zināšanām, aizrautību un vaļasprieku – viņš ir viens no vadošajiem automašīnu jaudas palielināšanas speciālistiem Latvijā. Jaundibinātās firmas vadītāja un jomas eksperta intereses pirmsākumi meklējuma ģimenes biznesā, kas jau gadu desmitiem darbojas automašīnu servisa un saistīto pakalpojumu jomā gan sporta, gan ielas spēkratiem. Baudīt auto dinamiku, sajust dzinēja atdevi mirklī, kad pieskaries gāzes pedālim, – tā ir realitāte.

Ātrāk nekā citi! Tāds ir uzņēmuma sauklis, kas sasaucas ar Roļa redzējumu par savu rītdienu – būt nepārtrauktā attīstībā, apgūstot arvien jaunas prasmes un zināšanas, ko arī momentāni pielietot, īstenojot kādu projektu! Zināšanas viņam sniedz prieku. Lai gan dzīvē ir tāds paradokss – jo vairāk zini, jo vairāk saproti, ka nezini.

Ikdienā Rolis informāciju iegūst ātri, operatīvi, turklāt lēmumus pieņem, balstoties uz realitāti, nevis priekšstatiem. Viņa vadīto uzņēmumu veido profesionāla komanda ar lielu pieredzi un padziļinātām zināšanām automašīnu programmatūras optimizēšanā. Speciālisti vienmēr rūpējas par individuālu pieeju, ko sniegušas specifiskas iemaņas. Par uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti liecina vairāki simti apmierinātu klientu.

Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto no personīgā arhīva

