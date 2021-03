Capesize klases kuģu apkalpošana Rīgas ostā sekmē pieeju tālākiem tirgiem

Mēneša sākumā Rīgas ostā pie SIA "Riga Coal Terminal" piestātnes Krievu salā tika apkalpots 255 m garais un 43 m platais kuģis "Orient Cavalier", kurā četru dienu laikā tika iekrautas 100 tūkstoši tonnas koksa ogles nosūtīšanai uz Ķīnu. "Orient Cavalier" ietilpst tā dēvētā Capesize tipa kuģu klasē, šādu gabarītu kuģis ostas jaunajos termināļos Krievu salā tika apkalpots pirmo reizi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savu izmēru, galvenokārt iegrimes dēļ Capesize kuģi vēsturiski Baltijas jūrā nav tikuši plaši apkalpoti, to ierobežo Dānijas šaurums. Pēdējos gados, mainoties pārvadājumu tirgus konjunktūrai un frakta likmei, Capesize kuģu apkalpošana, tos uzkraujot arī tikai daļēji, dod ostai konkurences priekšrocības dažādu beramkravu grupu piesaistē.

Rīgas ostas jaunajos termināļos Krievu salā jau tagad ir atbilstoša infrastruktūra, lai apkalpotu šāda izmēra kuģus, tāpat Rīgas brīvostas pārvalde uzlabos arī galvenā kuģošanas kanāla un apgriešanās baseina parametrus, lai varētu droši un kvalitatīvi uzņemt un apkalpot Capesize kuģus Rīgas ostā arī turpmāk.

"Pasaulē kravu pārvadājumos pa jūru tiek izmantoti arvien lielāki kuģi. Vedot kravu lielākā apjomā, izmaksas uz vienu pārvadātās kravas vienību samazinās, un klienta acīs pārvadājums kļūst daudz pievilcīgāks. Īpaši svarīgi tas ir apjoma beramkravu, piemēram, ogļu un metāla rūdu segmentā, kur lielāku kuģu izmantošana dod iespēju nodrošināt krietni izdevīgāku kuģa frakta likmi uz katru pārvadāto tonnu. Turklāt īpaši izdevīgi tas kļūst, pārvadājot kravu lielākos attālumos, kas paver iespēju skatīties uz tālākiem reģioniem," stāsta Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. "

"Kuģa "Orient Cavalier" ienākšana Rīgas ostā un apkalpošana mūsu terminālī ir nozīmīga ne tikai dēļ tā iespaidīgā izmēra, bet galvenokārt dēļ jaunā galamērķa un jaunā kravas veida – koksa oglēm, kuras izmanto metalurģijā. Var pat teikt, ka tas praktiski iezīmē jaunu ēru šī kravu segmenta apkalpošanā, " uzsver SIA "Riga Coal Terminal" valdes loceklis Miķelis Lapše. "Mums ir svarīgi nodemonstrēt klientiem, ka šeit Rīgā mēs varam vienlaikus pieņemt šādu kravas daudzumu, kā arī ātri un operatīvi apkalpot šāda izmēra kuģus. Domāju, ka tas liks ogļu kravu pārvadātājiem nopietni paskatīties Rīgas virzienā un nākotnē daļa no ogļu kravām jaunā kvalitātē varētu atgriezties Rīgas ostā," turpina M. Lapše.

Šobrīd Capesize izmēra kuģi Baltijas jūras austrumu krasta ostās praktiski netiek apkalpoti, līdz ar to iespēja to darīt Rīgā sniedz būtiskas tirgus priekšrocības ne vien salīdzinājumā ar Baltijas valstu, bet arī Krievijas ostām. Rīgas brīvostas pārvaldes un ostas komersantu apkopotā informācija rāda, ka pašreiz vairāk nekā 30 miljoni tonnu ogļu no Baltijas jūras austrumu krasta ostām ar Panamax kuģiem tiek nosūtīts uz tirgiem ārpus Eiropas – Āziju, Dienvidameriku un Tuvajiem Austrumiem. Šo reģionu ostas uzņem Capesize tipa kuģus, līdz ar to kravas pārvadātājiem būtu izdevīgāk Panamax vietā izmantot lielos Capesize kuģus. Parādot, ka Rīgā iespējama Capesize kuģu apkalpošana, osta varētu pretendēt uz daļu no šī kravu apjoma.

"Spēja uzņemt ostā Capesize klases kuģus sekmē pieeju jaunām kravām un tālākiem tirgiem. Tas dod papildu iespējas mūsu stividoriem, kā arī caur Rīgas ostu strādājošiem kravu pārvadātājiem strādāt ar pilnu pakalpojumu spektru, apkalpojot visdažādākā izmēra kuģus. Attiecīgi mēs iegūstam priekšrocības, piesaistot ostai jaunus kravu segmentus un veicinot kravu apgrozījuma pieaugumu Rīgas ostā," norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks.

Capesize ir galvenokārt beramkravu kuģi, kuru kravnesība ir virs 120 000 tonnām. Kuģu nosaukums radies no vārda "cape" – "zemesrags". Par Capesize kuģiem sāka dēvēt lielos kuģus, kas savu izmēru dēļ nevarēja izkļūt cauri Suecas vai Panamas kanālam. Lai kuģotu starp okeāniem, tiem bija jākuģo apkārt Labās cerības ragam (Cape of Good Hope) vai Horna ragam (Cape Horn).