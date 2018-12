"Dell" viceprezidente: Baltijas valstīs sastopamies ar īpašu briedumu attieksmē pret jaunām tehnoloģijām

Lietuva, Latvija un Igaunija strauji ievieš un apgūst jaunās tehnoloģijas. Šādu Baltijas valstu vērtējumu Latvijā notikušā "Dell Technologies Forum" laikā pauda "Dell EMC" Ziemeļaustrumeiropas valstu ģenerāldirektore un viceprezidente Sofija Ronerca (Sophie Ronnertz).

"Kompānijas stratēģija ir turpināt iet ceļu, ko aizsāka "Dell" dibinātājs Maikls S. Dells. "Dell Technologies" ģimene, kas sastāv no septiņiem uzņēmumiem, tiecas īstenot uzņēmējdarbības transformāciju. Mūsu mērķis ir ieņemt vadošās pozīcijas gan IT, gan digitālās, darbaspēka un drošības transformācijas jomās," – stāsta Sofija Ronerca.

Baltijas valstis – telpa, kas mācās

Tehnoloģiju uzņēmuma viceprezidente uzsver, ka uzņēmums visos reģionos un valstīs īsteno vienādu uzņēmējdarbības stratēģiju. Tomēr viņa piebilst: tas nenozīmē, ka netiktu ņemtas vērā valstu vai reģionu atšķirības.

"Dažādās valstīs mēs sastopamies ar dažādu sagatavotības līmeni, ar atšķirīgu vēlmi lietot un pieņemt jaunās tehnoloģijas. Tieši, runājot par tām, mums īpaši saistošas ir Baltijas valstis. Kopā ar partneriem mēs bieži testējam jaunākās tehnoloģijas un tieši Baltijas reģionā redzam īpaši strauju piemērošanos tām. Šeit sastopamies ne tikai ar īpašu briedumu attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, bet arī ar patiešām fantastiskiem interneta un personālo datoru lietošanas rādītājiem" – tā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas īpašās iezīmes raksturo Sofija Ronerca.

Rosina sievietes vēl drosmīgāk iesoļot IT

Runājot par tehnoloģiju jomu, "Dell" pārstāve uzsver, ka tieši tagad ir īstais laiks pievērst uzmanību vēl kādam svarīgam aspektam – dažādības politikai un jo īpaši – sievietēm IT sektorā. Tas palīdzētu risināt nepieciešamo talantu trūkuma radīto izaicinājumu. Un šai ziņā arī Baltijas valstīm ir, ko pacensties.

"Jau vairākus gadus aicinām sievietes aktīvāk uzsākt darbu tehnoloģiju uzņēmumos, jo viņas tajos ir vajadzīgas un gaidītas, šeit viņām paveras plašas iespējas. Turklāt nevaru iedomāties citu uzņēmējdarbības jomu, kurā pašlaik notiktu tik straujas un uzmanību piesaistošas pārmaiņas. IT pašlaik ir viena no labākajām vietām, kur sievietēm uzsākt un attīstīt karjeru", – ir pārliecināta S. Ronerca. Uzņēmumā viņa ir mentore sievietēm, kuras nesen uzsākušas tajā strādāt un sper pirmos soļus IT karjerā.

Tehnoloģiju jomas vadītāji Baltijas reģionā – pārmaiņu ceļa rādītāji

S. Ronerca uzskata, ka minētās Baltijas valstīm raksturīgās iezīmes visa reģiona kontekstā nosaka arī uzņēmuma plānus attiecībā uz šīm trim valstīm. "Kopā ar visām topošajām tehnoloģijām iesoļojot digitālajā ērā, es skaidri redzu Baltijas valstis šī gājiena priekšējās rindās. Saskaņā ar jau esošajām stratēģijām, dažas inovācijas noteikti izmēģināsim tieši šeit. Ceru uz fenomenālu izaugsmi šajās jomās, – atzīst par 10 valstu reģionu atbildīgā "Dell EMC" viceprezidente.

Izvērtējot Baltijas valstu potenciālu, tehnoloģiju uzņēmuma pārstāve uzsver arī šo valstu tehnoloģiju jomas vadītāju skatījumu uz uzņēmējdarbības procesiem. "Pasākuma laikā man bija iespēja vairāk kontaktēties ar reģiona IT uzņēmumu vadītājiem un vadītājām. Nav šaubu ka viņi dzīvo un darbojas inovāciju gaisotnē. Viņi nesaka "Mēs vēl padomāsim" – viņi jau ir soli priekšā. Tāpēc esmu pārliecināta par šī reģiona pozitīvām nākotnes perspektīvām un izaugsmi, – apgalvo Sofija Ronerca.

Ikgadējais forums "Dell Technologies Forum 2018" Rīgā norisinājās oktobrī, un tajā gandrīz 200 Latvijas IT uzņēmējdarbības pārstāvju, vadītāju un ekspertu dalījās ar jaunākajiem tirgus risinājumiem, IT tirgus cerībām un nākotnes vīzijām. Foruma ietvaros "Dell Technologies" – kompānija, kas izveidojusies pēc "Dell" apvienošanās ar datu uzglabāšanas kompāniju "EMC Corporation" – prezentēja savu septiņu uzņēmumu grupas – "Dell", "Dell EMC", "Pivotal", "RSA", "SecureWorks", "Virtustream" un "VMware" jaunumus.