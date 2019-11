Forums Dell Technologies Forum Rīgā — kā izturēt spēku pārbaudi digitālās pārveides jomā?

Pagājušajā mēnesī Rīgā notika ikgadējais forums "Dell Technologies Forum", kurā piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, uzņēmumu vadītāju un IT nozares pārstāvju no Latvijas un citām Baltijas valstīm. Viņi pārrunāja un dalījās ar viedokļiem par situāciju Eiropas, Baltijas un Latvijas tirgū un to, kā viņu uzņēmumi ir sagatavoti spēku pārbaudei digitālās pārveides jomā.

Dell Technologies uzņēmumu saime, kas tika izveidota 2016. gadā, uzņēmumam Dell apvienojoties ar EMC Corporation, vieno septiņus uzņēmumus — Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream un VMwar, kas forumā iepazīstina ar jaunākajām ierīcēm un risinājumiem, kas paredzēti gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Visi dalībnieki varēja izmēģināt visu Dell Technologies piedāvāto risinājumu klāstu, tostarp atmiņas sistēmas, serverus, mākoņrisinājumus u.c.

Forumu Rīgā atklāja Dell Technologies viceprezidente un NEE reģionālā ģenerāldirektore Sofija Ronerca (Sophie Ronnertz). "Laipni lūdzam mūsu forumā "Dell Technologies Forum" Rīgā, lai dalītos ar jaunāko informāciju par digitālo pārveidi. Pateicoties jums, Baltija šobrīd piedzīvo patiesi lielisku pieredzi. Pagājušajā gadā mūsu tirdzniecības kopapjoms Baltijā pieauga par 17%, savukārt mūsu tirdzniecības kopapjoms šī gada pirmajā pusē — par 24%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Mēs kopā piedzīvojam šo aizraujošo ceļojumu, un vēlamies, lai tas turpina pieaugt kopā ar jums. Lai to paveiktu, esam ieguldījuši 20 miljardus dolāru Dell Technologies pētniecībā un attīstībā, pēdējo piecu gadu laikā ik gadu ieguldot 4 miljardus dolāru. Mūsu mērķis ir ieviest tirgū novatoriskākos, vislabāk integrētos un vienkāršotākos risinājumus," sacīja S. Ronerca un atklāja, ka uzņēmumam ir arī 25 tūkstoši patentu un patentu pieteikumu, 20 tūkstoši inženieru, datu zinātnieku un zinātņu doktoru, no kuriem 85% raksta programmatūras risinājumus, kas sagatavos nākotni ikvienam no mums. "Mēs esam patiešām gatavi strādāt kopā ar jums pie IT pārveides, darbaspēka pārveides, drošības pārveides un pieteikumu pārveides."

Vairāk nekā 15 dalībnieki no Latvijas un citām Eiropas valstīm uzstājās uz divām foruma skatuvēm un dalījās savos ieskatos par to, kā tehnoloģijas veido mūsu nākotni. Tika demonstrēti arī jaunie produkti no patērētāju un spēļu klāsta, kā arī no korporatīvā segmenta, tostarp jaunākie un atjauninātie risinājumi, piemēram, OptiPlex dators.

Nākamais mākslīgā intelekta sasniegums ir jau šodien

Mākslīgā intelekta eksperts Vojcehs Janušs (Wojciech Janusz), kas uzstājās ar programmatisko runu, stāstīja par šobrīd redzamo tehnoloģijas revolūciju, vēstures gaitā radītajiem jaunievedumiem un to, kādēļ digitālā pārveide nav nekas jauns. "Visi runā par pārveidi — digitālo vai programmatūras, bet vai tas ir kaut kas jauns? Ja atskatāmies uz iepriekšējo gadsimtu — mēs radījām izgudrojumus, sākot ar tvaika dzinēju, elektrību un automašīnām līdz pat digitāliem datoriem, savukārt 21. gadsimtā iepazinām internetu, lielos datus un viedtālruņus. Katrā periodā notika savas pārveides," sacīja Dell Technologies vecākais sistēmu inženieris Vojcehs Janušs (Wojciech Janusz), kas runāja par izaicinājumiem un iespējām, kas ir saistīti ar mākslīgā intelekta popularizēšanu.

Saskaņā ar viņa teikto, tas, ko redzam šodien, būtu jāsauc par nākamo mākslīgā intelekta sasniegumu. "Tagad ir lieliski apstākļi, lai visefektīvāk izmantotu mākslīgo intelektu, jo varam pārvaldīt divas svarīgas lietas — datoru jaudu un datu apjomu. Piemēram, lai Polijā kļūtu par radiologu, ir nepieciešami 11 gadi, savukārt vienā Polijas reģionā gadā ir jāveic vairāk nekā 7,5 miljoni rentgena izmeklējumi, ko ir nozīmējuši sertificēti ārsti. Cilvēka-ārsta precizitāte šajā procesā visā pasaulē ir vidēji 86%. Tā kā šī spēku pārbaude ir jāiztur lielākajā daļā valstu, mēs kopā ar Intel un Stenfordas universitāti nolēmām apmācīt mākslīgo intelektu strādāt ar šo problēmu. Ieviešot šo jauno mākslīgā intelekta pilotprojektu, esam sasnieguši precizitāti, kas pārsniedz 90%," V. Janušs sniedza vienu piemēru par jauniem mākslīgā intelekta projektiem, kas tiek īstenoti pasaulē.

Sesija "Women In Technology" — kādēļ dažādas darba grupas veicina uzņēmumu panākumus?

Pasaules iedzīvotāju skaits sastāv no 50 procentiem vīriešu un 50 procentiem sieviešu, tomēr IT nozarē strādā 75 procenti vīriešu un 25 procenti sieviešu. Pievienojot plašāku kontekstu — 74 procenti meiteņu skolā vēlas mācīties eksaktās zinātnes, tomēr tikai 25 procenti no viņām nonāk darbā IT nozarē. Foruma laikā norisinājās sesija "Women in Technology" (Sieviete tehnoloģiju nozarē), kas ietvēra programmatisku prezentāciju un ekspertu grupas diskusiju, kurā runātāji diskutēja par šīs un citas sarežģītas statistikas galvenajiem iemesliem.

Sesijas moderatore Dell Technologies viceprezidente un NEE reģionālā ģenerāldirektore Sofija Ronerca (Sophie Ronnertz) lūdza dalībniekus — Dell Technologies moderno datu centra nodaļas vadītāju NEE Sergeju Butenko (Sergei Butenko), Dell Technologies tirdzniecības pārstāvju vadītāju Allu Kokinu un Squalio cilvēkresursu digitālās pārveides vēstnieci Liesmu Rijnieci dalīties savos ieskatos par dažādību un iekļaušanu darbavietās.

Atklājot sesiju, S. Ronerca dalījās ar saviem ieskatiem un dažādības problēmas statistiku — sieviešu pārstāvību tehnoloģiju uzņēmumos un augstākajā vadības līmenī, kā arī ar ierosmēm, kā nojaukt dzimumu barjeras. Saskaņā ar viņas teikto, sievietes pašas bieži kļūst par stereotipu upuri, kas neļauj viņām izlemt par saviem karjeras mērķiem, un šādos gadījumos var palīdzēt iekšējā darbaudzināšana, tīklošana un atbalsts.

Liesma Rijniece, kas uzstājās ar programmatisko runu, savā prezentācijā dalījās savos ieskatos par dažādības tēmu. Viņa analizēja iemeslus, kādēļ uzņēmumos ir svarīgas dažādas darba grupas. Viņa arī iepazīstināja ar Squalio jaunākā pētījuma rezultātiem. "Mēs analizējām to, kā mūsu darba grupas sadarbojas — kur redzam neefektīvu sadarbību, kādi ir darbinieku fragmentācijas piemēri un vai pastāv atšķirības no dzimumu perspektīvas u.c. Katram modernam uzņēmumam būtu svarīgi sekot, kas notiek uzņēmuma kultūrā un vai ir jāievieš pozitīvas izmaiņas, lai radītu efektīvākas un daudzveidīgākas komandas. Analīzes dati atbilst mūsu uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā," stāstīja L. Rijniece un piebilda, ka viņa rosina domāt ne tikai par dzimumu dažādību, bet arī par iekļaušanu, sākot ar diskusijām par to, kā mēs palīdzam cilvēkiem ar invaliditāti veidot karjeru, vai darba devēji rūpējas par darbiniekiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti un kuriem ir nepieciešams atbalsts, līdz jautājumam par to, vai biroja infrastruktūra ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

Dell Technologies tirdzniecības pārstāvju vadītāja Alla Kokina atceras savu darba sākumu IT nozarē. "Sen atpakaļ, kad sāku studijas universitātē, bija vien dažas meitenes, kas iestājās IT fakultātē, un vēl mazāk bija to, kas beidza maģistra studijas. Tādējādi fakultātē bija gandrīz 100 procenti vīriešu," stāstīja A. Kokina un piezīmēja, ka tagad situācija ir mainījusies un IT studijām Latvijā piesakās līdz pat 30 procentiem sieviešu. — Tāda pati situācija bija, kad pēc studijām sāku strādāt IT nozarē un pieņemt darbā cilvēkus. Bija grūti iegūt pat vienu pieteikumu no talantīgām sievietēm, jo viņas nepieteicās uz amatiem, kas ir saistīti ar tehnoloģijām. Tagad redzu, ka situācija ir mainījusies, un pie mums uzņēmumā Dell Technologies strādā daudz sieviešu. Uzņēmumiem būtu jācenšas nodrošināt dažādību un iekļaušanu, un es redzu trīs veidus, kā to ieviest — mainīt pieteikumu prasības, lai tās būtu piemērotas ikvienam, nevis balstītas uz vienu dzimumu vai vecuma grupu, piedāvāt elastīgas darba stundas un garantētas iespējas pašizaugsmei, kā arī skaidru pienākumu komplektu.

Forumi "Dell Technologies Forum" šogad kopumā notiks vairāk nekā 150 valstīs, un gaidāmais dalībnieku skaits Baltijas valstīs vien ir vairāk nekā 600. Dell Technologies uzņēmumu saime tika izveidota 2016. gadā, apvienojoties uzņēmumiem Dell un EMC Corporation, un tajā ietilpst septiņi uzņēmumi — Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream un VMware.