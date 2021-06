'Google' reklāma eksportam: praktiski ieteikumi

Neatkarīgi no tā, vai vadāt jaunu uzņēmumu, kas pirmo reizi pievērsīsies starptautiskajam tirgum, vai esat bijis biznesā vairāk nekā 20 gadus un vēlaties paplašināt savu dalību tirgū, "Google" reklāmas paraugprakse paliek nemainīga, taču ir noteikta informācija un stratēģijas, kam jāpievērš papildu uzmanība. Mēs, SIA "J Konsult" apkopojām dažus būtiskus ieteikumus, kas pacels jūsu "Google" reklāmas stratēģiju citā līmenī, strādājot ārpus Latvijas.

Ieteikumi starptautiskas "Google" reklāmas kampaņas mērķauditorijas atlasei pēc atrašanās vietas

Veiciet vietas izpēti

Viena no visbiežāk redzētajām kļūdām ir reklāmdevēju mērķēšana uz pilnīgi jaunu valsti, iepriekš neveicot pētījumu par to, kur tieši tā atrodas. Piemēram, daudzi uzņēmumi Anglijā, jaunai kampaņai atlasot mērķauditoriju pēc atrašanās vietas, centīsies to darīt visā Apvienotajā Karalistē, taču ir svarīgi atcerēties, ka tā attiecas ne tikai uz Angliju, bet arī uz Skotiju, Velsu, Ziemeļīriju un Menas salu. Tā noteikti ir ļoti nozīmīga informācija, it īpaši, ja ņem vērā produktu piegādes izmaksas, transportēšanu un vispārējo ietekmi, ko tas atstās uz reklamēšanas ieguldījumu atdevi (IA). Vairumā gadījumu var tikt identificētas divas dažādas stratēģijas, pamatojoties uz diviem ļoti atšķirīgiem scenārijiem:

Mērķējiet uz lielajām pilsētām

Šī stratēģija ir efektīva, ja atrodaties valstī, kurā dzīvojat, bet vēlaties paplašināt savu zīmolu uz jaunu valsti. Vislabākā pieeja būtu mērķēt uz dažām lielākām pilsētām, kurās redzēsiet lielāku meklēšanas apjomu un, iespējams, sasniegsiet plašāku cilvēku skaitu.

Mērķējiet uz lokālo datu plūsmu

Izmantojiet šo stratēģiju, ja vēlaties palielināt sava uzņēmuma pārvaldību valstī, kurā dzīvojat. Svarīgi ir sākt ar mērķauditoriju vietējā pilsētā vai rādiusā ap jūsu uzņēmumu. Savienojot to pārī ar atslēgvārdiem, kuru pamatā ir "manā apkārtnē", tā var būt lieliska kombinācija, lai palielinātu lokalizētās datplūsmas potenciālu.

Kā starptautiskajās kampaņās mērķēt uz valodu

Piešķiriet prioritāti valodas konsekvencei

Kampaņas iestatījumos izvēlētajai valodai ir jābūt valodai, kurā tiek rakstītas jūsu uzņēmuma galvenās lapas un reklāmas. Jūs vēlaties būt drošs, ka atbilstat savu atslēgvārdu, reklāmu un galveno lapu valodai, jo tas ir tas, ko "Google" ļoti ņem vērā, izsniedzot kvalitātes rādītājus un meklēšanas lapu rangus.

Ja nepieciešams, atlasiet mērķauditoriju vairākās valodās

Pieņemsim, ka vēlaties sākt iegūt no reklāmām jaunā valstī, kurā pašlaik atlasāt mērķauditoriju. Jūs noteikti vēlaties sākt ar savu oriģinālvalodu, un pēc tam pievienot tai citu. Atlasot abas valodas, jūs paplašināt to meklētāju loku, kuri, iespējams, ir divvalodīgi. Tas viss ir atkarīgs no jūsu auditorijas valodu iestatījuma datoros. Piemēram, ja jūsu reklāmas ir angļu valodā, bet kā mērķa valodu esat iekļāvis spāņu valodu, jums ir iespēja parādīt savas reklāmas cilvēkiem, kuri runā divās valodās – gan spāņu, gan angļu.

Izveidojiet atsevišķu kampaņu katrai valstij

Izveidojot atsevišķas "Google Ads" kampaņas dažādām valstīm, jūs varat izsekot, paplašināt un uzlabot atslēgvārdus un reklāmas katrā valodā atsevišķi. Ja mērķauditorija tiek atlasīta vairākās valodās, izveidojiet katrai valodai atsevišķu kampaņu un atbilstoši to optimizējiet.

Izmantojiet "Google" tulkotāju

Ja vēlaties sākt veidot kampaņas ar atslēgvārdiem un pārliecinošu reklāmu citā valodā, kā viens no ērtākajam rīkiem noteikti būs "Google" tulkotājs. Tas ļauj ļoti viegli tulkot teju starp visām valodām turp un atpakaļ. Tulkojot un veidojot reklāmas, jums jāapzinās virsrakstu un aprakstu rakstzīmju skaita ierobežojums, un jānodrošinās, lai jūsu galvenās lapas varētu tikt pārtulkotas arī jūsu jaunajās mērķvalodās. Tas noteikti uzlabos jaunas auditorijas iespējamību.

Izmantojiet gan atrašanās vietas, gan valodas mērķauditorijas atlasi

"Google" nodrošina mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai to apvienotu ar mērķauditorijas atlasi pēc valodas, lai uzrunātu emigrantus viņu dzimtajā valodā, piemēram, angliski runājošos, kuri dzīvo Spānijā. Šādā gadījumā Spānija tiktu iestatīta kā valsts mērķauditorijas atlase un angļu valoda kā valodas mērķauditorijas atlase. Brīdī, kad "Google" vietne "Google.es" konstatē angļu valodā runājošo, tad šajā gadījumā var tikt parādīta attiecīgā reklāma. "Google" iesaka izveidot atsevišķu kampaņu katram valodu un valstu pārim.

Izveidojot atsevišķu kampaņu katrai galvenajai atrašanās vietai, piemēram, valstij, un katrai kampaņai izvēloties atbilstošo valodu, jūs atvieglojat sava konta pārvaldību un katra reģiona ieguldījumu atdevi (IA). Tas nozīmē arī to, ka varat izveidot pielāgotas un mērķtiecīgas kampaņas, pielāgojot atslēgvārdus un reklāmas tekstu katram atsevišķam tirgum.

Atslēgvārdu stratēģijas starptautiskai apmaksātai meklēšanas stratēģijai

Tāpat kā jebkuras apmaksātas reklāmas kampaņas gadījumā, reklamējot starptautiskā mērogā, atslēgvārdu stratēģija ir obligāta. Tālāk minētas vadlīnijas un rīki, kas palīdzēs jums noteikt labākos vārdus un frāzes, lai atlasītu mērķauditoriju jūsu starptautiskajās kampaņās.

Izmantojiet atslēgvārdu izpētes rīkus

Žargons, ko izmantojat jūs, ne vienmēr ir tāds pats kā termini, ko attiecībā uz jūsu nozari vai pakalpojumiem lietos patērētājs. Atslēgvārdu izpētes rīki, piemēram, "WordStream" bezmaksas atslēgvārdu rīks (Free Keyword Tool) vai "Google" atslēgvārdu plānotājs (Keyword Planner), nodrošinās to, ka esat uz pareizā ceļa ar adekvātiem, augstvērtīgiem atslēgvārdiem savām kampaņām.

Izveidojiet katru atslēgvārdu sarakstu un reklāmas tekstu vienā valodā

"Google" iesaka katras reklāmu kopas atslēgvārdu sarakstu un reklāmas tekstu izveidot vienā valodā, lai nodrošinātu, ka reklāmas tiek rādītas tajā pašā valodā kā ievadītais atslēgvārds. Piemēram, kad meklētājs ievada atslēgvārdu japāņu valodā, reklāmas tiek rādītas japāņu valodā.

Sāciet piesardzīgi

Veidojot "Google" reklāmas kampaņu citās valodās/valstīs, iesakām sākt piesardzīgi. Vēlams sākt ar "long search keywords" kombinācijām, ierobežot frāzes un atvērto vārdu kampaņas atsevišķā reklāmas kampaņā. Tas ļaus efektīvāk sekot līdzi budžetam un kampaņas rezultātiem, kā arī iztikt bez liekiem pārsteigumiem pašā reklāmas kampaņas sākumā.

Veiciet konkurentu izpēti "Google" tīklā

Ļoti vienkārša, bet ļoti noderīga taktika, kas palīdzēs veikt atslēgvārdu izpēti, ir veikt "Google" meklēšanu pēc līdzīgiem produktiem/pakalpojumiem jaunajā tirgū. Tas varētu dot jums dažas jaunas idejas ne tikai atslēgvārdiem, ko jūs varētu izmantot, bet arī par reklāmas izveides procesu. Pie reizes tas sniegs arī priekšstatu par to, kas var būt jūsu vietējie konkurenti.

Padomi atpazīstamības veidošanai jaunā/starptautiskā tirgū

Tāpat kā ienākot jebkurā jaunā tirgū, viens no jūsu pirmajiem mērķiem reklāmas jomā būs sākt veidot pēc iespējas plašāku zīmola atpazīstamību. Jūs vēlaties ieinteresēt lietotājus jūsu reklamētajā produktā vai pakalpojumā, un tas var būt grūti, ja paļaujaties tikai uz meklēšanas kampaņām. Tālāk seko padomi un ieteikumi, kā to novērst.

Sāciet ar attēlu reklāmām vai video kampaņām

Ja cilvēki nekad iepriekš nav dzirdējuši par jūsu zīmolu, var būt sarežģīti iekļūt jaunā tirgū, kurā jau ir citi labi pazīstami zīmoli. Ja jūsu nozarē ir arī liela vietējā mēroga konkurence, tas ātri un uz neatgriešanos var samazināt jūsu budžetu. Ieteikums šajā sakarā ir izveidot vismaz vienu vai divas attēlu vai video kampaņas, kuras izmantot, lai sāktu veidot piltuves veida stratēģiju. Attēliem parasti ir daudz zemākas izmaksas par klikšķi nekā meklēšanai, tāpēc tas var būt lielisks veids, kā sasniegt pēc iespējas vairāk lietotāju un arī radīt pienācīgu klikšķu skaitu ar mazāku budžetu.

Svarīgi laika joslu apsvērumi starptautiskām kampaņām

Veidojot starptautiskas reklāmas kampaņas, noteikti ir jāņem vērā dažādās laika joslas un laika atšķirības. Tālāk aprakstīti daži svarīgi apsvērumi, kā savas starptautiskās reklāmas parādīt īstajā laikā.

Pārbaudiet norādītās laika joslas

Pirmoreiz izveidojot jaunu reklāmas kampaņu, tā automātiski darbosies 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ja vien jūs nenorādīsit citādi. Ir svarīgi pāriet uz "Google Ads" sadaļu "Reklāmu grafiks" un izveidot pielāgotu grafiku, kurā jūsu reklāmas tiek rādītas vispiemērotākajā diennakts laikā valstī, kurā reklamējaties.

Izveidojiet uz reģioniem balstītas kampaņas

Bieži sastopama kļūda ir kampaņas, kuras vienlaikus tiek mērķētas uz vairākām valstīm un vairākām laika zonām. Ja jūs, piemēram, orientējaties uz Eiropas valstīm, bet vienlaicīgi iekļaujat arī Āzijas un Klusā okeāna valstis, tad rezultāti var nebūt labi lielo laika atšķirību dēļ. Laba prakse, ja vienā kampaņā vēlaties atlasīt mērķauditoriju vairākās valstīs, būtu izveidot reģiona līmeņa kampaņas, kas ideālā gadījumā aptvertu tikai trīs dažādas laika joslas.

Izmantojiet dažādas laika joslas

Ar laika joslu atšķirībām ir jāstrādā tādēļ, ka "Google" jūsu reklāmu grafikus iestata, pamatojoties uz laika joslu, kurā iestatījāt savu kontu, nevis uz tās valsts laika joslu, uz kuru mērķējat savu kampaņu. Piemēram, ja vēlaties, lai jūsu reklāmas tiktu rādītas citas laika joslas darba laikā, jums jāaprēķina laika starpība, kad iestatāt laiku, kādā vēlaties rādīt savas reklāmas.

Starptautisku reklāmrakstu veidošanas vadlīnijas

Esat veicis atslēgvārdu izpēti, izvēlējies pielāgotu reklāmu grafiku un atlasījis jaunu mērķauditorijas pēc tās valodas. Ir pienācis laiks saldajam ēdienam – uzrakstīt perfektu reklāmas tekstu!

Izmantojiet adaptīvās meklēšans reklāmas (RSA) un izvērstās teksta reklāmas

Nozīmīgs veids, kā strādāt, ir apvienot adaptīvās meklēšanas reklāmas kopā ar divām regulāri izvērstām teksta reklāmām. Izveidojot jaunas kampaņas un reklāmu kopas, ir svarīgi veikt A/B testēšanu dažādiem reklāmtekstu rakstīšanas veidiem, lai redzētu, kurš vairāk rezonē ar jūsu gala lietotājiem.

Adaptīvas meklēšanas reklāmas iekļaušana palīdz ne tikai pārbaudīt dažādus virsrakstus un aprakstus, bet palīdz arī palielināt izredzes iegūt augstāku VKS (vidējais klikšķu skaits) un CVR (reklāmguvumu līmenis), saskaņojot meklēšanas vienumus ar visatbilstošāko virsrakstu.

Iepazīstieties ar vietējo uzņēmumu komunikāciju savā tirgū

Aplūkojiet vietējā biznesa tirgū esošās reklāmas, vietņu reklāmrakstus un sociālo mediju ziņas, īpaši tās, kurām esat konkurenti. Biežāk lietotie vārdi un frāzes, visticamāk, ir visefektīvākie konkrētajā reģionā. Tas ir lielisks veids, kā identificēties un saskaņoties ar vietējo uzņēmumu komunikāciju.

Runājiet ar saviem jaunajiem klientiem

Sākot veidot kontaktu ar jauniem potenciālajiem klientiem, jums ir jāizmanto iespēja ar viņiem sarunāties. Uzziniet, ko viņi meklē, skatoties reklāmas, un attiecīgi reaģējiet. Vienmēr atcerieties, ka regulāri jātestē jauni veidi, kā veidot reklāmtekstus, līdz būsiet "atkodis" tos, kas darbojas vislabāk!