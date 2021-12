Īss ceļvedis ražošanas uzņēmumiem: kā nepazaudēt simtiem tūkstošu eiro

Ražošana ir sistēma, kas darbojas tik veiksmīgi, cik saliedēti un efektīvi darbojas tās sastāvdaļas – ražošanas telpas un iekārtas, transports un piegāžu ķēdes, saražotā produkcija un, protams, vissvarīgākais uzņēmumu resurss – darbinieki. Lai šo elementu kopums netraucēti strādātu un ģenerētu peļņu uzņēmumam, ir svarīgi paredzēt un laicīgi novērst iespējamos riskus, ko katrs ražošanas uzņēmums var izdarīt, sevi apdrošinot. Tieši šim nolūkam Latvijā ir tapis unikāls komplekss risinājums ražošanas uzņēmumu apdrošināšanai.

Kas ir komplekss risinājums ražošanas uzņēmumu apdrošināšanai?

Šogad "If Apdrošināšana" izveidojusi un veiksmīgi ieviesusi tirgū jaunu risinājumu, kas ir paredzēts tieši ražošanas uzņēmumu apdrošināšanai.

"Mūsu ilggadējā sadarbības pieredze, strādājot ar Latvijas ražošanas uzņēmumiem, ļauj mums labi orientēties tieši šīs nozares vajadzībās. Tāpēc esam izveidojuši kompleksu risinājumu ražotnēm, kur tiek ņemtas vērā un pārdomātas itin visas situācijas, kad uzņēmumam varētu būt nepieciešama apdrošināšana. Ir četri faktori, kas padara šo apdrošināšanas risinājumu īpaši pievilcīgu ražošanas uzņēmumiem. Tie ir: ir segumu bonusi, personīgs apdrošināšanas konsultants, tikai viens pašrisks katrā atlīdzību situācijā un izdevīga cena," stāsta Laine Zvirbule, "If Apdrošināšana" pārdošanas grupas vadītāja Rīgā.

Kāpēc būtu jāizvēlas "If Apdrošināšana" risinājums?

Komplekss apdrošināšanas risinājums ražošanas uzņēmumiem ir iespēja pasargāt biznesu no negaidītām izmaksām un parūpēties par darbiniekiem, ēkām, kustamo mantu, izejvielām, saražoto produkciju, kravu, kā arī atbildību pret trešajām personām un uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Risinājumā ir apvienoti šādi produkti:

Darbinieku apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Namīpašnieka/nomnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Transporta apdrošināšana

Kravas apdrošināšana

Saražotās produkcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Laine Zvirbule norāda, ka viens no kompleksa risinājuma lielākajiem ieguvumiem ir papildu segumu bonusi. "Piemēram, darbinieku apdrošināšanas polisēs ir iekļauti risinājumi Covid-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai – darbinieku labbūtības, fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai un rehabilitācijai pēc Covid-19 pārslimošanas smagākā formā. Cits svarīgs aspekts tieši ražošanas uzņēmumu darbiniekiem ir skleroterapija – viena no efektīvākajām vēnu ārstēšanas metodēm, kas iekļauta kompleksā risinājuma polisē – ražotņu personālam ir liela fiziska slodze un darba pienākumi bieži tiek pildīti, stāvot, līdz ar to vēnu veselības jautājums ir ļoti aktuāls. Vēl viens svarīgs faktors tieši ražošanā ir īpašuma apdrošināšana. Piemēram, CNC urbšanas iekārtas operators ir saslimis vai atrodas karantīnā, bet darbinieks, kurš viņu aizvieto, nav guvis pietiekamu pieredzi darbā ar līdzīgām iekārtām, tāpēc nepareizas ekspluatācijas dēļ neapzināti to sabojā. Mūsu kompleksajā piedāvājumā ir paredzēts segums šādai un arī citām līdzīgām situācijām, kurās tiek sabojāts īpašums," skaidro Zvirbule un piebilst, ka izstrādātajam risinājumam ir arī virkne citu priekšrocību.

Gudri ieguldīti līdzekļi risku novēršanai. Ražošanas uzņēmumam būtu nepieciešams apdrošināt dažādus resursus un situācijas, tai skaitā darbiniekus, īpašumu, aprīkojumu, automašīnas, civiltiesisko atbildību par produkta radīto kaitējumu utt. Iegādājoties apdrošināšanu atsevišķi vai pat pie vairākiem apdrošinātājiem, pakalpojuma cena noteikti būs augstāka nekā kompleksam apdrošināšanas risinājumam.

"Protams, nevienam negribas domāt par sliktiem scenārijiem, bet risku apzināšanās un novēršana ir svarīga daļa no katra uzņēmuma stratēģiskās plānošanas. Laicīgi parūpējoties par risku apdrošināšanu, uzņēmums var izvairīties no zaudējumiem, kas var būt mērāmi tūkstošos eiro. Izmantojot komplekso risinājumu ražošanas uzņēmumu apdrošināšanai, ir iespējams arī būtiski ietaupīt līdzekļus, jo "paketes" cena ir zemāka, nekā iegādājoties apdrošināšanas produktus atsevišķi," uzsver Zvirbule.

Personīgais konsultants. Šo ieguvumu grūti nenovērtēt, jo viens kontakts apdrošināšanas kompānijas pusē nozīmē ievērojamu gan laika, gan finansiālu ietaupījumu un lielāku kārtību apdrošināšanas lietās. Laiks ir ļoti būtisks faktors avāriju vai dīkstāves situācijās, jo ražošanas apstāšanās nozīmē ne tikai neiegūtu peļņu, bet arī tiešus zaudējumus.

"Kļūstot par "If Apdrošināšana" klientu, jums tiek norīkots viens konsultants jeb viens uzticams partneris visa uzņēmuma apdrošināšanai, līdz ar to nav jāuztur saziņa ar vairākām kontaktpersonām. Piemēram, jūsu uzņēmuma šoferis pa ceļam no noliktavas uz ostu ir nokļuvis ceļu satiksmes negadījumā, kurā ticis bojāts transportlīdzeklis, cietis šoferis un saražotā produkcija. Šajā situācijā šoferis var sazvanīt "If" uzņēmuma konsultantu un ātri saņemt informāciju, kas būtu darāms, lai pašam darbiniekam un kompānijai nerastos papildus zaudējumi. Šādi klients ietaupa laiku, komunicējot ar vienu apdrošinātāju un vienu konsultantu, kurš palīdz atrisināt visas radušās problēmas konkrētajā negadījumā " stāsta Māris Radziņš, "If Apdrošināšana" Pārdošanas grupas vadītājs reģionos.

Viens pašrisks katrā situācijā. "Ja notiek ugunsgrēks, tad bieži bojā iet vairāki objekti – tā varētu būt nomātā ražošanas ēka, saražotā produkcija, iekārtas un transports, kas stāvēja blakus nodegušajai ēkai. Apdrošinot šīs "pozīcijas" atsevišķi, kompānija samaksātu pašrisku par katru objektu. Savukārt komplekss piedāvājums šajā situācijā ir daudz izdevīgāks, jo ietver pašrisku tikai vienam objektam katrā atlīdzību situācijā. Pirmajā, "klasiskajā" apdrošināšanas gadījumā pašrisks varētu būt pat 3000 eiro, bet ar komplekso risinājumu tiks piemērots viens lielākais pašrisks, piemēram, 1000 eiro," skaidro Radziņš.

Apdrošināšana kā laika un naudas taupīšanas instruments

Dzīvē gadās visādi, un visus negadījumus paredzēt nevar, tomēr ir iespējams parūpēties par savu nākotnes uzņēmumu jau tagad. Apdrošināšana palīdz kompānijām ietaupīt ievērojamus naudas līdzekļus un arī laiku, nonākot sarežģītā situācijā.

"2020. gadā Latvijā reģistrēti 1990 nelaimes gadījumu darbā. Nozare, kurā 2020. gadā visbiežāk reģistrēti nelaimes gadījumi, ir apstrādes rūpniecība – 679 nelaimes gadījumu. Vidēji veselības apdrošināšana ražošanas nozarē vienam darbiniekam izmaksā ap 250-350 eiro. Un darbinieka prombūtne pēc traumas iegūšanas uzņēmumam izmaksā vēl daudz vairāk. Piemēram, ja darbinieks gūst kājas traumu. Pateicoties apdrošināšanas polisei, ko nodrošina darba devējs, darbiniekam uzreiz ir iespēja izmantot maksas medicīnas pakalpojumus, negaidīt rindā, ātri veikt operāciju un jau pēc pusotras nedēļas būt atpakaļ pie darbiem," stāsta Māris Radziņš. Viņš piebilst, ka darbinieks šādos brīžos jūt uzņēmuma rūpes par viņu un novērtē savu darba devēju.

Viņš piebilst, ka apdrošināšana dod iespēju ietaupīt naudu tādās sarežģītās situācijās, ko ir grūti paredzēt un gandrīz nav iespējams novērst. "Mūsu risinājums var palīdzēt, ja kaut kas atgadās pat citā pasaules malā. Esam saskārušies ar situāciju, kad klienta saražotā produkcija nonāk ASV tirgū, produkcijai tiek atklāts trūkums un kāds ir cietis, izmantojot šo produkciju. Tad uzņēmums tiek ierauts problēmu virpulī. Dažreiz Ameriku dēvē par juristu, advokātu un tiesvedību valsti, tāpēc ir skaidrs, ka tiesvedības gadījumā juridiskie izdevumi var sasniegt pat 500 000 eiro un šai summai jārēķina klāt arī kompensācija, ja uzņēmuma produkts tiešām tiks atzīts par nedrošu. Arī šis risks tiek segts uzņēmumiem pieejamā kompleksā piedāvājuma ietvaros. Pateicoties tam, uzņēmums iepriekšminētajā piemērā tika galā ar konfliktu bez zaudējumiem, un mums ir liels prieks un lepnums, ka esam spējuši palīdzēt pašmāju uzņēmumam, jo tas bija izvēlējies mūsu apdrošināšanas risinājumu," norāda Radziņš.

