Jaunā investoru paaudze Latvijā pieaug kopā ar Admiral Markets UK Ltd: Jānis Aleksejevs

Kā aizraušanās var kļūt par ģimenes labklājības pamatu?

Katrs sākums esot grūts. Cilvēkam, kas radis strādāt konkrētu darba laiku un reizi mēnesī savā kontā saņemt darba līgumā atrunāto summu, investēšana būs kā lēciens nezināmā ūdenī – vai tas būs par dziļu vai par seklu, ledusauksts vai tieši pretēji – neizturami karsts?

Jānis ALEKSEJEVS ar investēšanu nodarbojas nedaudz vairāk par gadu. Tātad pieredze vēl tikai tiek uzkrāta. Tāpēc tieši viņš vislabāk varēs pastāstīt par pašu sākumu,– to brīdi, kad cilvēks ir nolēmis tirgot finanšu instrumentus, kas vēl nav kļuvusi, bet perspektīvā varētu kļūt par viņa ģimenes labklājības pamatu.

Šajā intervijā iepazīsimies ar Jāņa investīciju pieredzi līdz šim un arī ar ieteikumiem jaunajiem treideriem.



Kāpēc vispār apsvērt domu investēt finanšu tirgos?

Kāpēc investēt? Protams, lai nopelnītu! Man liekas interesanti un pat aizraujoši – vairot naudu un panākt kapitāla pieaugumu. Manuprāt, katram vajadzētu pamēģināt!

Domāju, ka uzņēmēja garu sevī var atklāt ikviens, ja vien ir drosme to meklēt. Es savos 35 gados nožēloju, ka nesāku ar finanšu instrumentu tirdzniecību nodarboties jau krietni agrāk. Par šo nodarbi mani ieinteresēja un pirmo reizi uzrunāja kāda Krievijas ārzonas kompānija. Sadarbojoties ar viņiem, naudu es nezaudēju, bet arī neko neieguvu – izņemot sapratni, ka, ja šo procesu izprot un veic pareizi, tad ar finanšu instrumentu tirdzniecību ir vērts nodarboties un ir iespējams nopelnīt.

Esmu salīdzinoši jauns investors, kurš joprojām vēl daudz mācās un attīsta spēju stabili pelnīt ilgtermiņā. Lai gan, manuprāt, arī pieredzējušam investoram nerimstoši jāattīsta savas zināšanas un prasmes. Investēšana vēl nav kļuvusi par manu vienīgo nodarbošanos un ienākumu avotu, bet es ticu, ka tā diena tuvojas!

Investīcijas ir arī saprātīga alternatīva Eiropas Centrālās bankas uzturētajām, faktiski, nulles depozītu likmēm un mīnusos esošajiem pensiju uzkrājumiem šobrīd. Turklāt pensiju fondus "apēd" komisijas un apkalpošana... No pensiju otrā līmeņa es nevaru izvairīties, bet trešo varu atļauties neizmantot – to man pilnībā atsver investīciju rezultātā gūtie ienākumi.

Kādām īpašībām jāpiemīt jaunajam investoram?

Manuprāt, viena no svarīgākajām īpašībām, kuru vajadzētu censties attīstīt, ir pacietība. Investors nedrīkst steigties, viņam ir vajadzīga paškontrole, kas palīdz rīkoties saprātīgi un pieņemt riskantus, bet reizē arī atbildīgus lēmumus.



Otra ļoti svarīga īpašība ir līdzsvarotība - gan pēc pirmajām neveiksmēm, gan arī pirmajām veiksmēm. Pārlieku impulsīvs vērtējums – "Viss ir forši!" vai "Viss ir slikti!" – ilgtermiņā, visticamāk, nepalīdzēs. Manuprāt, ir jāspēj ieturēt pauzi un izvērtēt notiekošo objektīvi jebkurā situācijā.

Trešā lieta, bez kuras investors nevarēs iztikt, ir naudas pārvaldības prasmes – un tās gan var iemācīties! Prasme izrēķināt un apzināties savus riskus katrā darījumā, manuprāt, ir ap 80% no izdošanās. Zināšanas par to, kādus instrumentus izvēlēties un kā tad praktiski tirgot, arī ir svarīgas, taču tās ir vairāk tehniskas lietas, kuras vairums var apgūt.

Nav gluži tā, ka investors visu laiku riskē vai viņam visu laiku veicas. Reizēm var gadīties arī nobīdes no plānotā - kā jebkurā biznesā – šeit pastāv risks, riskanti ir arī iet pa ielu... Taču riskus var būtiski samazināt ar ilgtspējīgu risku pārvaldību. Pareizi izvērtējot riskus, pieņemot saprātīgus lēmumus un pacietīgi attīstot investīciju prasmes, iespējams risku padarīt pat par savu sabiedroto!

Kā Tu pārvaldi riskus kā treideris?

Ir bijuši gadījumi kad šķiet, ka šajā darījumā gan būs laba iespēja nopelnīt, bet tomēr sanāk zaudēt. Un, ja šādi darījumi ir 10 pēc kārtas, tad psiholoģiski tas var kļūt grūti, pat neskatoties uz to, ka nākamie 20 darījumi varētu būt pozitīvi. Šādās situācijās var būt kārdinājums "mest visu pie malas" un padoties... Bet man noteikti palīdz ''Tirdzniecības plāns'' un statistika.

Neviens investors nevar ar simtprocentīgu precizitāti noteikt, uz kuru pusi virzīsies tirgus konkrētā laikā.

Cilvēki bieži vien nenovērtē riskus pietiekami. Ja risks ir sabalansēts, parasti viss ir kārtībā! Īpaši, ja veids, kā nauda tiek ieguldīta un pelnīta, ir pārbaudīts un veiksmīgi darbojies 10, 12, 15 gadus, pārbaudot uz pagātnes datiem - tad kāpēc lai tas pēkšņi pārstātu darboties? Jā, krīzes gadās un atsevišķus cilvēkus tās spēj "izsist no sliedēm", bet statistika ilgtermiņā parasti norāda uz konkrētām tendencēm un tās vajadzētu izmantot savā labā.

Kā Tu analizē tirgus?

Skaidrs ir arī tas, ka sekot līdzi visai informācijai nav iespējams. Teorētiski, vislabāk būtu izmantot fundamentālo analīzi, kā to dara lielās bankas. Taču es, diemžēl, neesmu finansists un fundamentālajā analīzē pagaidām vēl nejūtos spēcīgs. Turklāt, fundamentālā analīze prasa ļoti daudz laika.

Lai kļūtu par investoru, manuprāt, nav jābūt finanšu korifejam. Ir jāapgūst pamati – kas ir pircējs un pārdevējs, kā notiek savstarpējais tirdzniecības process un kā kopumā funkcionē mūsdienu finanšu sistēma. Tās ir arī lietas, kuras māca vidusskolā vai augstskolu pirmajos kursos. Lai saglabātu investīciju vienkāršumu, man nekas vairāk nav vajadzīgs.

Arī šobrīd es īpaši necenšos iedziļināties iemeslos, piemēram, kāpēc notiek procentu likmju palielināšana. Jā, tie ir svarīgi centrālo banku lēmumi, bet ne man.

Kur cilvēkiem vajadzētu investēt naudu?

Ir rūpīgi jāapsver, kur savu naudu ieguldīt. Manuprāt, šobrīd investēt, piemēram, nekustamajā īpašumā ir ļoti nesaprātīgi. Manuprāt, daudz labāk spekulēt ar valūtām, Forex. Forex tirgus ir laba iespēja īstermiņa treideriem!

Tomēr katram ir savas aktīvu klases, kuras vairāk interesē un padodas. Es, personīgi, nevarētu un pat negribētu - nopirkt Apple akcijas, ieslēgt seifā, turēt tās, gaidot, kad celsies cena, un atstāt to ienesto kapitālu mantojumā saviem mazbērniem. Ilgtermiņa spekulācijām noteikti vajag lielākas investīcijas, nekā es pašlaik varu atļauties. Lai to darītu, nepieciešamas rezerves. Manuprāt, jaunam treiderim tas neder... Protams, ja ir pieejami ievērojami līdzekļi, tad arī to var darīt, taču parasti jaunais investors sāk ar vienkāršāko.

Turklāt, finanšu instrumentu tirdzniecību var uzsākt pat ar ļoti mazu kapitālu - tikai nieka 200 Eur, bet es gan ieteiktu vismaz ar 1000 - 5000 Eur investīciju kapitālu un vairāk, ja iespējams! Atcerieties, ka lielāks kapitāls paver iespēju atvērt lielāka apjoma darījumus, kas var radīt ne tikai lielāku peļņu, bet arī lielākus zaudējumus. Izvēlieties saprātīgus, Jūsu iespējām un tirdzniecības plānam atbilstošus riskus!

Kā jaunajiem treideriem vajadzētu izvēlēties brokerkompāniju?

Ir vitāli svarīgi sadarboties ar kādu pieredzējušu, pārbaudītu un uzraudzītu partneri – piemēram ADMIRAL MARKETS UK Ltd, kuram piemīt nevainojama reputācija un kurš patiesi ir ieinteresēts savu klientu panākumos.

ADMIRAL MARKETS GROUP AS investīciju firmu darbību rūpīgi regulē dāžādu valstu uzraugi, piemēram, ADMIRAL MARKETS UK Ltd. uzrauga Lielbritānijas Finanšu uzraudzības iestāde (Financial Conduct Authority, FCA) un tirdzniecībai tā piedāvā pasaulē populārākos finanšu instrumentus. Pastāv ļoti skrupulozi, daudzu gadu laikā pilnveidoti mehānismi, ar kuru palīdzību dažādas investīciju firmas iek pārbaudītas, un pēdējo gadu laikā šie mehānismi ir būtiski uzlaboti un joprojām tiek papildināti, tostarp arī Latvijā.

Gan investoram, gan brokerim svarīga ir ne tikai risku diversifikācija, bet arī vairākpakāpju apdrošināšana. Tādu piedāvā arī ADMIRAL MARKETS UK Ltd. Pirmā, pamata, pakāpe, atbilstoši regulācijai - "privāta klienta" kapitāls ir apdrošināts līdz 50 000 sterliņu mārciņām – to garantē finanšu pakalpojumu kompensāciju shēma (Financial Services Compensation Scheme). Protams, apdrošināšana nesedz zaudējumus, kuri radušies neveiksmīgu investīciju lēmumu rezultātā! Šeit es domāju par apdrošināšanu situācijām, ja brokersabiedrība vai līdzekļu turētājbanka pēkšņi nespētu pildīt savas finanšu saistības. Otrā pakāpe ir aizsardzība pret negatīvu tirdzniecības konta bilanci – šajā aspektā "privāts klients" ir apdrošināts par jebkuru summu.

Kā jaunajiem treideriem mācīties apgūt tirgus?

Vispār to pat varētu saukt par ADMIRAL MARKETS apdrošināšanas trešo līmeni - tās ir piedāvātās apmācības saviem klientiem, kuras vada pieredzējuši lektori, finanšu instrumentu tirdzniecības praktiķi, kuri veicina klientiem attīstīt spēju pieņemt pastāvīgus investīciju lēmumus, balstoties uz padziļinātām zināšanām par klienta izvēlēto instrumentu, finanšu tirgiem kopumā un ilgtspējīgu investīciju praksi, par kuru atbildību pilnā mērā uzņemas pats klients. Manuprāt, ADMIRAL MARKETS uz pārējo konkurentu fona izceļas ar to, ka tas spēj veiksmīgi izvairīties no interešu konflikta attiecībā pret saviem klientiem, un tieši šī ir tā iezīme, kas, manuprāt, šai kompānijai palīdz būt par reputācijas līderi ne tikai Latvijā.

Investīcijas ir zināšanas, zināšanas un vēlreiz zināšanas. Iesākumā nepieciešamās pamatiemaņas ir spēja rīkoties ar datoru. Uz internetā pieejamo informāciju vien labāk nepaļauties, tur informācijas ir tik daudz, ka būtiskākā vienkārši pazūd. Es noteikti iesaku izmantot unikālu iespēju, kura pieejama Latvijas iedzīvotājiem, un piedalīties ADMIRAL MARKETS UK Ltd Latvijas filiāles organizētajās 3-līmeņu bezmaksas apmācībās, kurās apgūst visu nepieciešamo ilgtspejīgai tirdzniecībai – tā teikt, no nulles līdz rezultātam. Otrajā līmenī savā kontā gan nāksies ieskaitīt zināmu investīciju kapitālu, ar kuru pats tad vēlāk arī investē. ADMIRAL MARKETS trešajā apmācību līmenī jaunajiem treideriem iespējams saņemt individuālu atbalstu, atbilstoši klienta izvēlētam finanšu mērķim, un, papildus jau 2. apmācību līmeniem, iegūt nepieciešamās atbildes specifiskās situācijās individuāli. Kopējais apmācību ilgums ir atkarīgs tikai no katra individuāli, bet mana pieredze rāda, ka visvairāk laika aizņem tieši pelnīšanas ideju pārbaude jeb, kā mēs to saucam - tirdzniecības plāna testēšana uz pagātnes datiem.

Svarīgi ir tas, ka ADMIRAL MARKETS apmācībās katram ir iespēja izveidot bezmaksas demo jeb mācību kontu ar virtuāliem līdzekļiem, ar kura palīdzību bez jebkāda riska iespējams iemēģināt roku investēšanā un pārbaudīt jebkuru ideju. Pēc tam tikai jāievēro demo kontu nesajaukt ar reālo. Abi izskatās praktiski vienādi.

