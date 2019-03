Jaunā investoru paaudze Latvijā pieaug kopā ar Admiral Markets UK Ltd: Lielākais seminārs Admiral Markets Latvija vēsturē

"Te viss ir OK!"; "Bet Modris - viņš ir lielisks! Labprāt mācītos no viņa tik, cik viņš ļautu ņemt!" un "Reāli pelnoši tirgotāji ar augstu lietderības koeficientu" - tā aptaujās izsakās semināra "Mans panākumu garants - finanšu tirgu struktūras analīze" apmeklētāji.

Pavasara noskaņās, 2019. gada 28. februārī, Banku Augstskolā norisinājās Admiral Markets UK Ltd organizēts seminārs - "Mans panākumu garants - finanšu tirgus struktūras analīze". Semināra galvenā personība - Modris Belkovskis - pilna laika treideris ar vairāk kā 5 gadu pieredzi šajā sfērā, kurš ar lielu prieku dalījās savās zināšanās. Modra panākumu atslēga ir vairāku analīzes rīku kombinācija, dzelžaina disciplīna un tirdzniecība ilgākos laika posmos. Šie faktori ir ļāvuši sasniegt apbrīnojamu mērķi - vairāk kā 100% kapitāla atdevi 2018. gadā.

Iespēja piedalītes seminārā bija ikvienam - nepieciešams tikai izveidot vismaz Demo kontu pie Admiral Markets, kam vajadzīgs tikai norādīt vārdu, uzvārdu un telefona numuru - ieeja bez maksas! Šajā seminārā tika sasniegts rekordskaits reģistrāciju un rekordskaits apmeklētāju Admiral Markets semināram Latvijā - vairāk par 150.

"Vienīgā izbrīna bija tas, ka nācās pie ieejas gaidīt to, kad tiksi ielaists" - pārsteigumu pauž semināra apmeklētāji aizpildītajās anketās. Cilvēku rinda Banku Augstskolā bija novērojama jau 10-15 minūtes pirms semināra sākšanās laika un priekš klusā Banku Augstskolas vestibila šis cilvēku pieplūdums bija kas neredzēts. Interesenti bija ieradušies no dažādām Latvijas pilsētām - Siguldas, Kuldīgas, Jūrmalas un arī no tālākām vietām, kā piemēram, Liepājas un Daugavpils.

Dažas minūtes pirms semināra sākuma 18:00 gaisā jūtams viegls uztraukums - zālē sēdošie 150+ cilvēki nepacietīgi gaida Modra uzstāšanos, savukārt pats lektors mierīgi atvelk elpu pirms lielākās publiskās uzstāšanās kopš augstskolas laikiem.

Semināra gaitā Modris iepazīstināja ar finanšu tirgu struktūras analīzi, institucionālajām zonām (atbalsta un pretestības līmeņi/zonas, kuras aprēķina ņemot vērā tirgus "lielo spēlētāju" pozīcijas), COT atskaiti jeb COT report un tika apskatīti dažādu tirgus aktīvu cenu korelācijas piemēri (piemēram, Kanādas dolāra un naftas cenas korelācija).

Nozīmīgu lomu strukturālajā analīzē spēlē augstāki laika periodi, RSI (Relative Strength index) indikatora diverģences un eksponenciāli slīdošie vidējie ar periodiem 21, 50 un 200. Savā tehniskajā analīzē Modris iekļauj arī Fibonači, izlaušanās stratēģiju (breakout) un tādus grafiskos modeļus kā Head and Shoulders.





Kad finanšu tirgu struktūras analīze bija iepazīta, pienāca laiks jautājumiem. Klausītāji aizrautīgi vaicāja par tirdzniecības psiholoģiju, lēmumu pieņemšanas metodiku, tehniskās analīzes niansēm un Modra vispārējo pieredzi finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Īpašu interesi apmeklētāji izrādīja par institucionālajām zonām - šie atbalsta/pretestības līmeņi ir viens no Modra tirdzniecības stūrakmeņiem un ļoti noderīgs rīks, lai analizētu tirgus potenciālo virzienu ilgtermiņā. Lielu uzmanību un vērību klausītāji veltīja arī "hedžēšanas" jeb risku samazināšanas principiem, ko Modris ir integrējis savā tirdzniecības stratēģijā, kas ļauj noteikt tirgus virzienu ar precizitāti vairāk kā 90%.

Pēc semināra beigām viss kā jau ierasts - draudzīgas sarunas ar Admiral Markets UK Ltd pārstāvjiem, ja kādam pasākuma apmeklētājam bija palicis kāds neatbildēts jautājums. Liela daļa cilvēku elektroniski aizpildīja anketas un dalījās ar savām atsauksmēm par semināru:

Apmeklēju pasākumus, kuri ir man interesanti. Tāpat jau mācos, manuprāt, mērķtiecīgi. Neviens no malas jau nevar šo vēlmi ar karotīti mutē ielikt. Pie tā, kā Admiral Markets atbalsta savus klientus, uzskatu, ka viss ir paša klienta rokās, jo atbalstošie apstākļi ir vienkārši lieliski.

Jāaicina vairāk tādu treideru, kā Modris! :).

Es apmeklēju AM pasākumus, un tas man tiešam palīdz sasniegt manus investīciju mēŗķus.

Patīk, ka tiek sniegti reāli piemēri no dzīves un Agra entuziasms, kas tiešām aizrauj un rada vēlmi padziļināti mācīties.

Patika redzēt treideri, kurš ir varējis sasniegt redzamus rezultātus un ir gatavs apmācīt arī citus.

Brīva atmosfēra, sarežģītas lietas tika pasniegtas vienkāršā saprotamā valodā.

Apmācībās patika pašmāju treidera piedalīšanās, kas apliecina, ka, arī šeit dzīvojot, finanšu tirdzniecība var būt kā primārais ienākuma avots.





Apmeklē nākamo Admiral Markets semināru!

Ko Jūs vēlētos uzprasīt treiderim, kurš pagājušogad nopelnīja virs 200%? Šī ir Jūsu izdevība to izdarīt - nākamais Admiral Markets seminārs 27. martā!

Neliela daļa tēmu klāsta:

kā uzsākt automatizētu tirdzniecību?

Kā atrast atbilstošāko tirdzniecības robotu?

Kā nopelnīt 200% gadā, izmantojot automatizētu tirdzniecību?

Reģistrēties tagad!

Admiral Markets UK Ltd Latvijas filiāle regulāri organizē apmācības, seminārus un pasākumus, kas gandrīz vienmēr ir par brīvu. Ja jūs interesē finanšu instrumentu tirdzniecība, un vēlaties uzzināt, kādas ir tās priekšrocības, salīdzinājumā ar jebkuru citu uzņēmējdarbības veidu - apmeklējiet klātienes seminārus, vebinārus un lasiet literatūru Admiral Markets mājaslapā! Tas viss ir pieejams dzimtajā - latviešu valodā!

Risku atruna: CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem piemīt augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 85% no šī produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. Lasiet vairāk: admiral.lv!