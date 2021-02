Jaunas iespējas Latvijas kokmateriālu eksportam uz ASV

Februāra sākumā Rīgas ostas uzņēmumā "KS Terminal" tika uzkrauts iespaidīga izmēra kuģis ar Latvijas kokapstrādes eksporta produkciju uz ASV. 200 metru garais balkeris "Kambos" no Rīgas devās ceļā uz Hjūstonas ostu ASV ar 20000 m3 OSB kokskaidu plātnēm, kas tapušas uzņēmuma "Kronospan" Latvijas ražotnē.

Latvijas kokapstrādes rūpniecības produktu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā ik gadu pieaug. Pērn Rīgas ostas terminālos tika pārkrauts 6 miljoni tonnu dažādu kokmateriālu, ierindojot tos lielāko Rīgas ostas kravu grupu augšgalā ar ceturto daļu no kopējā ostas portfeļa. Lielākais kokmateriālu tirgus Latvijas eksportētājiem ir Eiropas valstis, uz kurieni nonāk lielajos kuģos – balkeros. Arī "KS Terminal" piestātnēs šāda izmēra kuģi mežsaimniecības kravu uzkraušanai piestāj regulāri.

Tāpat arī kokmateriālu kravas uz ASV tirgiem Latvijas eksportētāji nosūta regulāri, taču parasti tas notiek mazākos apjomos un konteineros ar pārkraušanu Roterdamā vai kādā citā no lielajām Rietumeiropas konteineru ostām. Kravas pārvadāšana konteinerā, tranzītā caur citām ostām neapšaubāmi ir daudz dārgāka par kravas nosūtīšanu tieši no Rīgas līdz galamērķim, un rezultātā Latvijas kokapstrādes eksports zaudē daļu no savas konkurētspējas.

"Mēs ceram, ka šis pirmais projekts ar lielas kokapstrādes produktu kravas nosūtīšanu tieši uz ASV kalpos kā signāls Latvijas kokmateriālu ražotājiem un eksportētājiem apvienoties, veidot liela apjoma konsolidētās kravas un nogādāt tieši ASV tirgū. Īpaši aktuāli tas varētu būt šobrīd, kad Covid-19 pandēmijas izraisītās globālās krīzes rezultātā Eiropā konteineri nav pieejami nepieciešamajā daudzumā un tie ir nesamērīgi dārgi. Ostas terminālī mēs varam nodrošināt kravas pieņemšanu, konsolidāciju, uzglabāšanu, apstrādi un pārējos loģistikas procesus šādu kravu nosūtīšanai," uzsver Ēriks Cešeiko, SIA "KS Terminal" valdes priekšsēdētājs.

ASV tirgu kā šobrīd perspektīvu Latvijas kokmateriālu ražotājiem raksturo arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas vadītājs Kristaps Klauss: "ASV pamatā ir lielās loterijas tirgus. Pašreiz cenas kokmateriālu produkcijai ASV tirgū ir fantastiski augstas, un tie Latvijas uzņēmumi, kas darbojas ASV tirgū no pagājušā gada vasaras līdz pat šim brīdim, ir vinnējuši šajā loterijā."

Meža nozare Latvijā ražo ļoti plašu produktu klāstu, un vairāk nekā 80% no saražotā tiek eksportēts. Latvijas kokapstrādes produkcija ik gadu tiek eksportēta uz vairāk nekā 100 valstīm. "Kokmateriālu eksporta apjomus un ģeogrāfiju noteikti paplašina iespēja nosūtīt kravas caur Latvijas ostām. Latvijas eksportētāji jau aktīvi strādā ar tādām valstīm kā Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja kā arī Tuvo Austrumu valstis un šobrīd aizvien vairāk sāk skatīties arī ASV virzienā," norāda Kokrūpniecības federācijas vadītājs.