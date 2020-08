Jauns spēlētājs mikro finansējumu tirgū palīdz mazajiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes laikā, kamēr lielās bankas atsaka

Lietuvas uzņēmums "Noviti Finance", kas specializējas mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanai, Latvijā ienāca martā, uzsākot darbu pašā pandēmijas laika epicentrā. Jau pirmajā mēnesī tapa skaidrs, ka lielo banku piesardzības dēļ mazie uzņēmēji pastiprināti meklē pieejamākas mikro finansēšanas iespējas krīzes pārvarēšanai. Tā kā Eiropas Investīciju fonda (EIF) portfeļgarantija veicina finansējuma pieejamību šī segmenta uzņēmumiem, "Noviti Finance" ne tikai neatteica teju nevienam uzņēmumam, bet arī jau no augusta vidus nāk klajā ar vēl pieejamākiem un plašākiem finansēšanas pakalpojumiem. Vairāk par izmaiņām komentē "Noviti Finance" biznesa finansēšanas vadītājs Dagnis Iļjins.

Augstāki limiti

Ja, ienākot Latvijā, piedāvājām finansējumu līdz 25 000 eiro uz 24 mēnešiem, tad šobrīd uzņēmumiem ar EIF portfeļgarantiju piedāvāsim saņemt līdz pat 50 000 eiro, turklāt ar daudz atvieglotākiem nosacījumiem.

Sadarbība ar Eiropas Investīciju fondu

EIF ir daļa no Eiropas Investīciju banku grupas un tā galvenais uzdevums ir atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus Eiropā, palīdzot tiem saņemt finansējumu.

Lai spētu nodrošināt vairāk iespēju mikrouzņēmumiem un lauksaimniekiem šeit, Baltijas valstīs, mēs jau gada sākumā noslēdzām sadarbības nolīgumu ar EIF. Tas nozīmē to, ka šie uzņēmēji finansējumu varēs saņemt ar vēl labākiem nosacījumiem, zemākām procentu likmēm un bieži pat bez nepieciešamības pēc nodrošinājuma vai galvojuma.

Caurspīdīgāka cenu politika

Covid-19 laiks pierādīja, ka pat vēsturiski veiksmīgi, spēcīgi un stabili uzņēmumi spēj nokļūt pēkšņā krīzes stāvoklī tādu faktoru dēļ, kurus pats uzņēmums nekādi nespēj ietekmēt. Šādos brīžos ir ārkārtīgi svarīgi saņemt finanšu pakalpojumus, pirmkārt, ātri. Otrkārt, ar skaidri saprotamiem nosacījumiem. Tāpēc, ja iepriekš strādājām ar maksimāli caurspīdīgu cenu politiku, lai ātrums nekādi neietekmētu bažas par kādiem slēptiem nosacījumiem, tad šobrīd esam spēruši soli uz priekšu, ievērojami samazinot procentu likmi par aizdevuma izmantošanu, kas nekādi neietekmē tā līdzšinējās noformēšanas komisijas izmaksas. Kas ir tieši pretēji tam, ko krīzes laikā izdarīja vairums lielo banku.

Jauni ceļi, kā sasniegt mazos uzņēmējus

Kā pierādīja mūsu pieredze Lietuvā, tā arī Latvijā – nereti mazais uzņēmējs krīzes brīžos vispirms vēršas pie saviem partneriem ar lūgumu atlikt maksājumu vai sadalīt to ikmēneša maksājumos, lai pats spētu turpināt piedāvāt savus pakalpojumus. Diemžēl ne katrs partneris spēj finansiāli atļauties izpildīt šādu lūgumu, jo tas ietekmē arī partnera finanšu plūsmu. Tāpēc, piemēram, šādam partnerim, sadarbojoties ar mums, ir iespēja saņemt nepieciešamās finanses, lai izpildītu mazā uzņēmēja lūgumu. Rezultātā iegūst abi – mazais uzņēmējs turpina darbu, taču viņa partneris nezaudē klientu. Šobrīd jau esam uzsākuši sadarbību ar partneriem mārketinga un elektroierīču tirdzniecības jomā un esam, protams, atvērti turpināt šādu sadarbību ar jebkuru citu jomu pārstāvjiem.

"Noviti Finance" izpilddirektors Lins Amalis (Linas Armalys) papildina: "Šī gada otrais ceturksnis bija patiešām neparasts. Laikā, kad valstis un uzņēmumus skar krīze, bankas kļuva piesardzīgākas, kamēr alternatīvās finansēšanas nozare aktivizējās, palīdzot uzņēmējiem un ekonomikai kopumā. Piemēram, Lietuvā divas trešdaļas valsts atbalsta ietvaros izsniegto aizdevumu nāca tieši no alternatīvās finansēšanas nozares. Principā mēs darījām to, ko visi sagaidīja no tradicionālajām bankām."

"Noviti Finance" darbojas Lietuvā kopš 2016. gada, šobrīd aktīvi arī Latvijā un nākotnē plāno atvērt filiāli Igaunijā, lai nosegtu pilnīgi visu Baltijas tirgu. "Noviti Finance" līdz šim Baltijas valstīs palīdzējuši ar finansējumu vairāk nekā 2000 uzņēmumu, aizdevumu portfelim sasniedzot 36 miljonu eiro atzīmi.

