Kā strādāt ar klientiem pandēmijas laikā?

Nenoliedzami, arī šajā nervozajā laikā cilvēkiem ir nepieciešami dažādi pakalpojumi – jo veļas mašīnas plīst tāpat, "Ikea" mēbeles pašas kopā nesaliekas, mājokļi ir jātīra un jāremontē, noder arī juristu un grāmatvežu padomi.

Taču cilvēki ir kļuvuši piesardzīgāki, vairākas reizes vēlas visu precizēt un pārprasīt, ir gatavi kaulēties teju par katru eiro. Ko darīt? Kā nepazaudēt jau esošos klientus un veidot uzticības pilnas attiecības ar jauniem? Pakalpojumu portāla HELPMYTASK speciālisti sagatavojuši padomus, kā strādāt ar klientiem šajā sarežģītajā laikā.

Sniedziet klientiem precīzu informāciju par savu piedāvājumu

Ļoti daudzi meistari un speciālisti saziņai ar klientiem izmanto pakalpojumu vai sludinājumu portālus. Šajā gadījumā ir svarīgi iespējami precīzāk norādīt informāciju par sevi, jo tas palīdzēs klientam labāk saprast, vai jūsu pakalpojumi būs īstie. Lūk, svarīgākās lietas, kas būtu jāizceļ:

* pieejamie pakalpojumi – būtu vērts uzskaitīt visus darbus, kurus varat paveikt. Pieredze liecina, ka meistari ar plašāku kvalifikāciju saņem aptuveni par piektdaļu vairāk pasūtījumu;

* cenas – cik maksā katrs paveiktais darbs, vai un kā cenas mainās atkarībā no sezonas, jūsu pieejamības, klienta izvēlētajiem papildu pakalpojumiem;

* darba rajons – potenciālajiem klientiem būtu jāzina, vai vispār brauksiet pie viņiem, vai arī pašiem būs ērti aizdoties līdz jums. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad gari pārbraucieni nav vēlami;

* pieejamība – vai jūs strādājat katru dienu, visu dienu, nedēļas nogalēs un svētkos. Šī ir svarīga informācija ikvienam, kam ir piepildīts paša darbu plāns.

Iekāpiet klienta kurpēs

Protams, cilvēki vēlas saņemt labāko pakalpojumu par saprātīgāko cenu, tādēļ labs profesionālis seko līdzi klientu vajadzībām un savas jomas aktualitātēm. Daudzi speciālisti ar klientiem sadarbojas, izmantojot pakalpojumu portālus un pievēršot lielu uzmanību platformā izveidotajam profilam. Tajos ir gan izsmeļoši apraksti, gan glītas fotogrāfijas, gan arī klientu atsauksmes. Taču viena lieta ir zināt, kā jādarbojas profesionālim, pavisam cita – kā šādā platformā jūtas klients, cik vienkārši viņam ir veikt pasūtījumu. Tādēļ ir vērts izveidot arī klienta profilu pakalpojumu platformā un saprast, kā tas darbojas. Iespējams, šādi jūs varēsiet atrast arī labus sadarbības partnerus.

Uzklausiet klientus un izrādiet personisku interesi

Jebkura veiksmīga biznesa pamats ir patiesa ieklausīšanās savā klientā. Tas ir vienīgais veids, kā uzzināt, ko cilvēki vēlas. Sarunu laikā uzdodiet jautājumus, kas klientiem ļauj justies sadzirdētiem, bet jums pārliecināties, ka pilnībā saprotat viņu nostāju. Izdomājiet veidu, kā klienti var ērti sazināties ar jums.

Noskaidrojiet visu par piesardzības pasākumiem

Covid-19 pandēmijas laikā ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai pakalpojumi tiktu sniegti iespējami drošāk sev, saviem darbiniekiem un arī klientiem. Tādēļ, vienojieties par pakalpojuma sniegšanu, stāstiet par to, kādus piesardzības pasākumus veiciet jūs, un droši jautājiet par to, ko par to domā klients. Pats minimums ir brīvi pieejamas ziepes un roku dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat, veicot darbus, būtu ieteicams ieturēt fizisku distanci vismaz divus metrus.

Izmantojiet elektroniskos norēķinus

Laikā, kad ir jāpievērš pastiprināta uzmanība savai veselībai un drošībai, elektroniskie norēķini ir ideāls risinājums, jo samazina tiešus kontaktus. Esam ieraduši, ka ar pārskaitījumu vai bankas karti varam norēķināties par attālināti sniegtiem pakalpojumiem, tomēr tieši tāpat var samaksāt arī par citu speciālistu darbu. Pakalpojumu portālā HELPMYTASK par pakalpojumiem var norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm, taču summa vispirms tiek ieskaitīta īpašā kontā. Izpildītājs nolīgto maksu saņem tikai tad, ja abas puses apstiprina, ka uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. No vienas puses, tā ir papildu garantija, ka maksu par darbu patiešām saņemsiet, no otras – šāda sistēma ļauj vienkāršāk risināt sīkas domstarpības par padarītā apjomu un kvalitāti.

Atbalstiet arī savu klientu biznesu, ja viņiem tāds ir

Ja jūsu klientu vidū ir cilvēki, kuriem ir savs bizness, tad pajautājiet, kā jūs varat viņus atbalstīt. Pērciet viņu produktus, izmantojiet pakalpojumus un mudiniet apkārtējos darīt tāpat. Šāda sadarbība ir lielisks veids, kā palielināt arī savu klientu loku, jo iespējams, arī jūsu pakalpojumi tiks reklamēti tieši šādā pat veidā.

Svarīgākie iemesli, kuru dēļ saziņai ar klientiem ir vērts izmantot portālu HELPMYTASK.

Nav komisijas maksu par paveiktajiem darbiem – portāls ir izstrādājis vairākus izdevīgus sadarbības plānus, kuru cena ir atkarīga no paredzamā piedāvājumu skaita mēnesī. Starta komplekts, kurā iekļauti desmit piedāvājumi mēnesī, ir bez maksas. Līdz gada beigām ir spēkā īpašais piedāvājums – izpildītājiem, kas šogad reģistrēsies portālā un pareizi aizpildīs visus profila laukus, visu 2021. gadu bez maksas būs pieejams sadarbības plāns "Unlimited" ar neierobežotu piedāvājumu skaitu. Parasti šis aktīvajiem un enerģiskajiem lietotājiem paredzētais plāns maksā 45 eiro mēnesī.

Ietaupa laiku – portālā ikdienas darbos aizņemti klienti var ātri un efektīvi atrast pieprasītus speciālistus.

Pakalpojumus var piedāvāt gan privātpersonas, gan uzņēmumi HELPMYTASK verificē un ļauj darboties arī uzņēmumiem. Ņemot vērā, ka portālā ir ērti elektroniskie norēķini, šī ir laba vieta, kuru izmantot sadarbībai ar ārvalstu partneriem.

Droši elektroniskie norēķini – portāls piedāvā iespēju par saņemtajiem pakalpojumiem norēķināties, izmantojot bankas karti un elektronisko maciņu. Samaksa notiek tikai pēc tam, kad abas puses ir apstiprinājušas darba izpildi.