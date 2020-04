Krīzes apstākļi: kā uzņēmumam mazināt elektrības izmaksas?

Iestājoties nelabvēlīgajai ekonomiskajai situācijai, daudzi uzņēmumi meklē iespējas izmaksu samazināšanai, lai pārdzīvotu krīzi "uz zemiem apgriezieniem" un tiktu cauri, piedzīvojot pēc iespējas mazākus zaudējumus. Paralēli dažādiem darbības optimizēšanas pasākumiem, kurus kompānija izvēlas atkarībā no tās lieluma, darbības specifikas un finanšu situācijas, ir vairāki ceļi, kurus var iet ikviens uzņēmums, lai ietaupītu uz elektrības rēķiniem.

Iepriekš pieteiktās jaudas samazināšana

Pirmais, ar ko uzņēmēji varētu sākt, ir izmantot Sadales tīkla piedāvājumu samazināt iepriekš pieteikto jaudu uz vairākiem mēnešiem, šādi koriģējot maksu par atļauto elektrības pieslēguma slodzi. Tā faktiski ir "abonēšanas maksa", kura katru mēnesi jāmaksā neatkarīgi no patēriņa un kuras apjoms atkarībā no uzņēmuma darbības apjoma var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro mēnesī. Taču piedāvātie risinājumi šobrīd pieejami tikai tiem patērētājiem, kuri atbilst Sadales tīkla definētajiem nosacījumiem. Pārrunas par slodzes mazināšanu ar Sadales tīklu klientu vietā var veikt arī elektroenerģijas tirgotājs. Izprotot šā brīža uzdevumu apjomu, kas stāv uzņēmēju priekšā, esam gatavi iesaistīties un palīdzēt saviem klientiem šādā veidā samazināt izmaksas līdz brīdim, kad labvēlīgāki apstākļi atļaus atjaunot uzņēmuma darbību.

Tiesa gan, šeit ir jārēķinās ar noteiktu risku: atsakoties no iepriekšējās jaudas, var pazaudēt iespēju bez maksas atgūt to atpakaļ, ja sākotnējās slodzes atjaunošana netiks pieteikta 9 mēnešus pēc tās samazināšanas. Taču arī šajā laikā var zaudēt iespēju tikt pie iepriekšējās jaudas par brīvu. Tas var notikt, ja tajā pašā teritorijā vai zonā, kuru apkalpo viena transformatora apakšstacija, parādās jauns zemes gabala īpašnieks, kurš pieprasa diezgan lielu pieslēguma jaudu. Ja tajā brīdī kāds ir atteicies no jaudas daļas, tad, atjaunojot to nākotnē, nāksies kompensēt diezgan lielas izmaksas Sadales tīklam. Tāpēc pirms lēmuma par jaudas samazināšanu pieņemšanas ir ieteicams izvērtēt biznesa atrašanās vietu no ģeogrāfiskā viedokļa – ļoti iespējams, ka šis risks ir neliels, bet galā finansiālais ieguvums ir būtisks. Šobrīd esam griezušies pie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar ierosinājumu pilnībā atcelt maksu par elektroenerģijas pieslēguma uzturēšanu, vienlaicīgi garantējot jaudas saglabāšanu. Tas atvieglotu ikdienu arī tiem uzņēmumiem, kuri nonākuši daļējā vai pilnīgā dīkstāvē, bet neklasificējas Sadales tīkla noteikumiem.

Ja uzņēmums izlemj par labu jaudas samazināšanai, nākamais solis būtu apzināt, cik daudz elektroenerģijas tiek reāli patērēts jaunajos apstākļos. Šeit lieti noder monitoringa iekārtu uzstādīšana. Savulaik daži uzņēmumi izvēlējās tās ielikt, lai iegūtu priekšstatu gan par elektrības kvalitāti, gan par patēriņu un piemeklētu atbilstošu tarifu. Viedierīces vāc datus un jau 1–2 diennakšu laikā var palīdzēt apzināt, kāds jaudas patēriņš ir atlicis pēc uzņēmējdarbības pārtraukšanas. Pēc būtības šādas monitoringa iekārtas ir visātrākais instruments, lai pieņemtu visprecīzāko lēmumu, par kādu jaudas samazinājumu vienoties ar Sadales tīklu. Senergo iekārtas var pieteikt jebkurš uzņēmums, pat ja tas pērk elektroenerģiju no cita tirgotāja. Viedierīces uzlikšanai nav nepieciešams nedz pārkārtot aprīkojumu, nedz saskaņot šī tehniskā pakalpojuma izmantošanu ar savu esošo elektroenerģijas tirgotāju.

Tarifa maiņa

Šībrīža situācijā liela nozīme ir arī uzņēmuma iepriekš izvēlētajam tarifam. Vislielākie ieguvēji šobrīd ir tie uzņēmēji, kuri savulaik ir parakstījuši līgumus par dinamiskiem tarifiem, kuru pamatā ir biržas cenu princips. Biržas cena veidojas pēc pieprasījuma, un tā apmierināšanā pirmā roka vienmēr ir elektroenerģijas ražotājiem ar vislētākajām izmaksām. Daudziem lieliem elektroenerģijas lietotājiem (piemēram, viesnīcām) pārtraucot darbību, pieprasītais kopējais elektroenerģijas apjoms ir stipri krities gan Latvijā, gan kopumā Eiropā. Rezultātā iespējams saražot elektroenerģiju ar daudz lētākiem resursiem, kas tādejādi jau šobrīd ir atspoguļojies vēsturiski zemākajās elektroenerģijas biržas Nord Pool cenās.

Patiesībā dinamisku tarifu lietotāji ekonomiju varēja just arī ilgi pirms ārkārtas situācijas iestāšanās. Šogad vidējā temperatūra ir neraksturīgi augsta, ir bijis daudz nokrišņu, kas rādīja milzīgu hidrorezervju uzkrāšanos Skandināvijā, kā rezultātā pat liela pieprasījuma apmierināšanai arvien lielākā īpatsvarā bija iespēja izmantot atjaunojamo elektroenerģiju, kas ir lētāka ražošanā. Novērojot šādu tendenci, mēs vēl pirms vairākiem mēnešiem piedāvājām saviem klientiem ar fiksētās cenas līgumiem pāriet uz izdevīgāko tarifu, negaidot esošā līguma izbeigšanās termiņu. Iespēju pārslēgt līgumu bez soda sankcijām sniedzām lietotājiem, kuriem kārtējās saistības beigtos pēc 1–2 mēnešiem. Tāpēc tie uzņēmumi, kuriem šobrīd ir noslēgts fiksētās cenas līgums, var mēģināt vērsties pie sava tirgotāja un individuāli pārrunāt iespēju mainīt tarifu bez soda sankcijām.

Īpašo piedāvājumu izvērtēšana

Vēl viens variants uzņēmumam ietaupīt krīzes periodā ir izmantot kādu no īpašajiem piedāvājumiem, ar ko šobrīd daudzi elektroenerģijas tirgotāji nāk klajā. Izprotot šībrīža sarežģīto situāciju un nepieciešamību meklēt racionālus risinājumus, piedāvājam 60 dienu maksājumu brīvdienas, slēdzot līgumu ar Senergo uz gadu. Tas nozīmē, ka pirmo faktisko maksājumu no klientiem gaidīsim pēc diviem mēnešiem un šāda maksājumu nobīde saglabāsies visā līguma periodā. Šādi uzņēmumi varēs koncentrēties uz pilnvērtīgas darbības atjaunošanu un nedomāt par elektrības rēķinu tūlītēju apmaksu. Taupot uzņēmēju laiku un ievērojot atbildīgo iestāžu rekomendācijas, līgumu noslēgsim attālināti.