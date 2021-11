'Life as a service' jeb kādēļ izmantot ārpakalpojumus?

Pēdējo desmit gadu laikā ārpakalpojumu izmantošana ir kļuvusi aizvien izplatītāka. Pirmkārt, uzņēmumi arvien vairāk izmanto inovatīvas tehnoloģijas, kurām nepieciešami ļoti mērķtiecīgi un dārgi speciālisti, kurus ne visi uzņēmēji var atļauties algot kā pilna laika darbiniekus. Tāpat, arī pandēmija veicinājusi uzņēmumu vēlmi digitalizēties, un to veiksmīgi spēj nodrošināt ārpakalpojumu sniedzēji. Otrkārt, daudziem uzņēmumiem vairs nav vajadzīgs liels speciālistu personāls štatā - darba procesi tiek automatizēti, biroju skaits tiek samazināts un notiek dažādi citi uzņēmuma darbības optimizēšanas pasākumi.

Kas īsti ir ārpakalpojums?

Ārpakalpojumi ir uzņēmējdarbības prakse, kurā noteikti pakalpojumi vai darba pienākumi tiek uzticēti izpildei trešajai pusei.

Šodien gandrīz jebkuru uzdevumu var uzticēt ārpakalpojumam. Visizplatītākais trešo pušu pakalpojumu pieprasījums ir klientu apkalpošana. Uzņēmumi var arī izmantot ārpakalpojumus cita veida darbam, tostarp ražošanas procesiem, personālam un finanšu uzdevumiem, piemēram, grāmatvedībai.

IT risinājumi ārpakalpojumā - mūsdienīga izvēle

Foto: Fresstocks, Unsplash.com

IT ārpakalpojumi ir ieguvuši īpašu popularitāti attālinātā darba laikā, jo gan tā ieviešanai, gan pēc tam ir nepieciešami IT speciālisti. Šeit mēs runājam gan par klasisko tehnisko atbalstu, gan datortehnikas apkopes ārpakalpojumiem, gan par IT drošības vai datu uzglabāšanas un apstrādes ārpakalpojumiem. Šī paša iemesla dēļ ir ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc IT speciālistiem, kas uzņēmumiem ļauj arī optimizēt izmaksas. Salīdzinot ar tradicionālo IT speciālistu meklēšanu, ārpakalpojumi ļauj optimizēt darbā pieņemšanas izmaksas, samazināt meklēšanas laiku, kā arī piesaistīt labākos ekspertus, kuru pieņemšana pilna laika darbā būtu ārkārtīgi dārga.

Mūsdienās īpaši ērti ārpakalpojumā izmantot IT pakalpojumus, kas saistīti ar datu uzglabāšanu. Ārpakalpojumu sniedzējiem, visbiežāk, ir sertificēts datu centrs, kas nodrošina augstākā līmeņa drošību. Tie ir aprīkoti ar efektīvu dzēšanas sistēmu, dubultu elektropadevi un nepārtrauktu monitoringu, līdz ar to dati ir droši pret to pazušanu tehnisku iemeslu dēļ, kā tas varētu notikt, ja uzņēmumam datu serveris atrodas ofisā. Papildus drošībai bieži tiek izveidots rezerves datu centrs kādā citā valstī, proti, ir pieejams ģeogrāfiski rezervētu datu tīkls un tiešās piekļuves punkti (POP) ārvalstīs.

Ārpakalpojumu galvenā priekšrocība ir kapitālizdevumu (CapEx) samazināšana un pāreja uz modernāku IT investīciju modeli OpEx. Klasiskais CapEx modelis paredz ievērojamas izmaksas par liela daudzuma aprīkojuma iegādi, kā arī kvalificētu speciālistu pieņemšanu darbā, kuri to uzturēs. Tajā pašā laikā izmantojot ārpakalpojuma sniedzējus, iespējams iegūt labākus rezultātus, kas ne vien nepieprasa sākotnējās investīcijas, bet arī samazina izmaksas ilgtermiņā. Turklāt ārpakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir jaunākās un līdz ar to arī visdrošākās programmatūras licences, un liela pieredze aparatūras kopšanā.

